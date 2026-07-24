Kdaj bi Slovenija škropila proti komarjem? NIJZ odgovarja

Poletna sezona prinaša poleg visokih temperatur in turistične gneče tudi povečano prisotnost komarjev. Težave opažajo tudi v hrvaški Istri, kjer se proti komarjem borijo na več načinov – odstranjujejo njihova legla in škropijo. V Pulju so zaradi povečanega števila komarjev najprej ukrepali proti ličinkam, v naslednjih dneh pa bodo po napovedih izvedli tudi škropljenje proti odraslim komarjem.

Tudi v Sloveniji se ob povečani številčnosti komarjev pogosto pojavljajo pozivi k škropljenju, vendar Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) opozarja, da množično zatiranje odraslih komarjev z insekticidi na prostem za zdaj ni strokovno upravičeno. Po pojasnilih NIJZ v Sloveniji ni registriranega insekticida, ki bi se lahko uporabljal za uničevanje odraslih oblik komarjev v zunanjem okolju. Registrirani so nekateri pripravki za zatiranje ličink, njihova uporaba pa je omejena in mora potekati strogo po navodilih proizvajalca.

Le v primeru izbruha nalezljive bolezni

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje poudarjajo, da insekticidi na prostem ne prizadenejo samo komarjev, temveč tudi druge organizme, med njimi koristne žuželke, kot so čebele. Zato samo povečano število komarjev ni zadosten razlog za uporabo takšnih sredstev.

Uporaba insekticidov za uničevanje odraslih komarjev bi bila po strokovni presoji upravičena predvsem v primeru izbruha nalezljive bolezni, ki jo prenašajo komarji. Takšnega izbruha v Sloveniji do zdaj niso obravnavali.

V Sloveniji pristojne službe spremljajo pojavnost bolezni, povezanih s komarji, in imajo pripravljene postopke za ukrepanje v primeru izrednih razmer. Ob morebitnem izbruhu bolezni bi NIJZ in Urad Republike Slovenije za kemikalije sodelovala pri izbiri ustreznih ukrepov.

Osebna zaščita

Do takrat strokovnjaki svetujejo predvsem osebno zaščito: nošenje svetlih oblačil z dolgimi rokavi in hlačnicami, uporabo repelentov, nameščanje komarnikov ter odstranjevanje stoječe vode okoli bivališč. Čeprav so komarji za ljudi predvsem nadležni, strokovnjaki opozarjajo, da mora biti njihovo zatiranje premišljeno. Cilj ni le zmanjšanje števila komarjev, ampak tudi zaščita okolja in drugih vrst, ki so pomemben del naravnega ravnovesja.