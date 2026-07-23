Pulj v boju s komarji: odsvetujejo daljši postanek na prostem

Informacija za dopustnike, ki bodo morda v prihodnjih dneh obiskali Pulj. Različni predeli tega istrskega mesta bodo v dneh od 27. do 29. julija prizorišče boja s komarji, zaradi česar so mestne oblasti domačine in obiskovalce pozvale, da se v času izvajanja ukrepov izogneju daljšemu postanku na prostem.

Po mnogih prijavah občanov in spremljanju razmer na terenu je tamkajšnji Zavod za javno zdravje Istrske županije potrdil povečano število komarjev, navaja portal Glas Istre. Zatiranje bodo izvajali kot dodaten ukrep po predhodno izvedenih posegih, usmerjenih v zatiranje ličink teh žuželk.

Uporabili bodo odobrena sredstva za zatiranje komarjev, skladno z veljavnimi predpisi in ob upoštevanju vseh predpisanih ukrepov za zaščito ljudi, živali in okolja, navajajo. A konkretnih podatkov o tem, katera sredstva bodo v zraku, niso navedli.

Občane z dihalnimi težavami opozarjajo, naj med izvajanjem zatiranja komarjev ostanejo v zaprtih prostorih. Čebelarje pa, naj med izvajanjem posegov čebele zaprejo v panje.

Ob neugodnih vremenskih razmerah, kot sta dež ali močan veter, bo boj s komarji prestavljen na naslednji delovni dan.