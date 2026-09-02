Pulj za domačine uvaja parkiranje za manj kot štiri cente na uro

Hrvaško mesto Pulj bo novembra po napovedih uvedlo posebno parkirno karto za domačine, ki bo za 37,50 evra omogočala tisoč ur parkiranja na leto. Cena parkiranja bo s tem znašala manj kot štiri cente na uro, ugodnost pa bo veljala izključno za tiste s stalnim prebivališčem v Pulju.

Po besedah direktorja mestnega podjetja Pula Parking Maria Peruška bo mogoče tisoč ur porabiti v enem letu na vseh parkirnih območjih, razen tistih, ki so namenjena izključno imetnikom posebnih dovolilnic, ter na velikem parkirišču Karolina, je v torek poročala hrvaška javna radiotelevizija HRT.

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Do cenejšega parkiranja bodo prebivalci dostopali prek aplikacije, za prijavo pa bodo potrebovali osebno identifikacijsko številko in registrsko oznako vozila. Ob parkiranju bodo v aplikaciji označili začetek in konec uporabe parkirnega mesta. »Ob nakupu posebne parkirne karte, katere cena bo manj kot štiri cente na uro uporabe, bo uporabnik prejel vse potrebne podatke za prijavo v aplikacijo. Pri uporabi parkirišča bo imel na voljo le dva gumba, začetek in konec,« je pojasnil Peruška.

Župan Pulja Peđa Grbin, ki z uvedbo takšne karte izpolnjuje eno od svojih predvolilnih obljub, je pojasnil, da želijo prebivalcem omogočiti poceni parkiranje ob vsakdanjih opravkih. »Ko bodo šli k zdravniku, na tržnico ali urejat dokumente. Skratka, ko bodo opravljali vse tisto, kar ljudje, ki živijo v mestu, potrebujejo v vsakdanjem življenju,« je dejal. Nova parkirna karta tisoč ur naj bi bila na voljo od 1. novembra.

Parkiranje v Pulju sicer stane več evrov na uro, pred puljsko areno, denimo, štiri evre na uro.

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