Pulover Lady Di

V modrem puloverju z belo koalo je valižanska princesa Diana dober mesec pred rojstvom princa Williama – v nedeljo bo slavil 38 pomladi – pritegnila pozornost medijev po svetu.To ni bil ravno kos, ki bi ga člani kraljeve družine oblekli za igranje pola v Windsorju, kamor je spremljala moža tistega vetrovnega dne, čeprav je bil v resnici polovica poročnega darila, ki sta ga mladoporočenca leto prej s puloverjem s kengurujem za Charlesa prejela iz Avstralije. Poleg več kot 6000 uradnih in neuradnih daril iz vsega sveta.Puloverja je podarila Kim Wran, hči premiera Novega Južnega Walesa, za kraljevi par pa ju je zasnovala avstralska oblikovalka Jenny Kee, ki je začela kariero v Londonu, po vrnitvi v Sydney leta 1973 je z Lindo Jackson odprla butik Flamingo Park v viktorijski Strand Arcade in nato zgradila znamko, kakršna je denimo Missoni za Italijo.V začetku osemdesetih let, ko je Lady Di oblekla njen pulover, navdihnjen s knjižno junakinjo, koalo Blinky Bill, je Karl Lagerfeld zasnoval Chanelovo kolekcijo Opal iz vzorčastih tkanin Jenny Kee. Danes je oblikovalka avstralska modna ikona.Tako kot večino kosov, ki jih je oblekla Lady Di, so si tak pulover mrzlično želele številne oboževalke v Avstraliji in zlasti Veliki Britaniji. Ženska revija Australian Women's Weekly je tedaj zaprosila oblikovalko, da je izdelala načrt, kako ga splesti doma (še vedno ga je mogoče najti na spletu).Pred dnevi so vnovič poslali v prodajo omejeno serijo teh puloverjev, menda samo deset, s prodajo katerih so zbirali denar za bolnišnico koal Port Macquarie, saj so jih lanski požari pahnili na rob izumrtja.»Moj prelepi dom so skoraj uničili požari, nato poplave – in zdaj še covid-19. Čutim, da je zelo pomembno, da kaj vrnem, in to s kosom, s katerim sem postala znana oblikovalka. Pomemben čas je za dajanje, kar zame pomeni, da je narejeno v Avstraliji. Samo v tej smeri vidim prihodnost,« je prepričana oblikovalka. Zgodovina se ponavlja, in to ne le z modnimi trendi.