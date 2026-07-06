Rolete ali žaluzije? Razlika pri hlajenju je večja, kot mislite

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    Najbolje je, da toploti že na zunanji strani okna preprečimo vstop v prostor. Foto Artcreationsdesignphoto/Shutterstock
    Galerija
    Najbolje je, da toploti že na zunanji strani okna preprečimo vstop v prostor. Foto Artcreationsdesignphoto/Shutterstock
    Kaja Berlot
    6. 7. 2026 | 18:00
    1:25
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    Ko se živo srebro povzpne nad 35 stopinj Celzija, mnogi najprej pomislijo na klimatsko napravo. A strokovnjaki opozarjajo, da je veliko učinkoviteje preprečiti, da bi toplota sploh vstopila v dom. Ključno vlogo imajo zunanja senčila, saj sončne žarke prestrežejo še pred steklom, medtem ko notranje zavese predvsem zmanjšajo bleščanje. Kolikšna je dejanska razlika med roletami, zunanjimi žaluzijami, pergolo in zavesami? Zbrali smo podatke o tem, koliko stopinj lahko posamezna rešitev zniža temperaturo v prostoru in zakaj je kombinacija ukrepov najučinkovitejša.

    Na deloindom.si preverite, katera senčila se v praksi najbolje obnesejo, koliko stopinj lahko prihranite z vsako rešitvijo, zakaj so rolete med najučinkovitejšimi izbirami ter kako s preprostimi ukrepi tudi brez klimatske naprave občutno zmanjšati pregrevanje doma.

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    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

    Šport

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