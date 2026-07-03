Soseda mi že šest let zliva umazano vodo na balkon. Kaj lahko storim?

Kaj lahko storite, če sosed že več let zavestno zliva umazano vodo na vaš balkon, kljub opozorilom upravnika in zbora etažnih lastnikov? Bralka se je zaradi zaščite svojega balkona odločila namestiti manjši nadstrešek, zdaj pa soseda zahteva njegovo odstranitev. Pravni strokovnjak pojasnjuje, kdaj gre za nedopustno motenje posesti oziroma vznemirjanje lastninske pravice, katere dokaze je smiselno zbrati in kako ukrepati, če opozorila ne zaležejo. Odgovarja tudi na vprašanje, ali mora lastnik zaščitni nadstrešek res odstraniti.

Na deloindom.si preberite, katere pravne možnosti imate v takšnem primeru, kako pravilno ukrepati pred morebitno tožbo in od česa je odvisno, ali lahko zaščitni nadstrešek ostane na balkonu.