Rad bi, da končno slišite, kar lahko delim z vami ne kot princ, ampak kot Harry

Harry je med svojim nagovorom dodal, da čuti brezmejno spoštovanje do svoje babice. FOTO: Lindsey Parnaby/AFP



Meghan ostaja ženska, v katero se je zaljubil

Princse je sinoči prvič po drami, ki je završala po Veliki Britaniji zaradi napovedanega umika iz ožje kraljeve družine, nekoliko razgovoril o razlogih za umik iz 'prvih vrst'. Samo tako sta si s soprogo lahko zagotovila nekaj miru. Na dobrodelni večerji v središču Londona, na kateri so zbirali denar za južnoafriške otroke z virusom hiv, je najprej dejal, da sta zkorak k osamosvojitvi storila v dobri veri in da nista imela nobene druge izbire.Princ je dodal, da sta s soprogo upala, da bosta lahko še naprej služila kraljici, a brez državne finančne podpore, vendar to žal ni bilo mogoče. Prav tako se je nekoliko obregnil ob medije, ki so po njegovem mnenju »zelo močna sila«.BBC poroča, da je bil to prvi prinčev javni govor po sporočilu na družbenem omrežju instagram, ki je razburkalo Veliko Britanijo. Poudaril je, da se z ženo nikakor ne želita povsem umakniti iz domovine. »Velika Britanija je moj dom in država, ki jo imam rad, to se ne bo nikoli spremenilo.«»Lahko si predstavljam, kaj vse ste v zadnjih dneh slišali ali prebrali o tej temi. Zato bi rad, da končno slišite resnico oziroma vsaj toliko, kolikor lahko delim z vami, ne kot princ ali vojvoda, pač pa kot Harry.«Med svojim nagovorom je še dodal, da čuti brezmejno spoštovanje do svoje babice, kraljice»Želela sva si, da bi lahko še naprej služila kraljici, a brez javnega financiranja, vendar to žal ni mogoče. To sem sprejel, zavedajoč se, da ne spremeni tega, kdo in kakšen sem.«Nekajkrat je omenil tudi soprogo in dejal, da deli z njim njegove vrednote ter ostaja ženska, v katero se je zaljubil. Občinstvu je nato mimogrede izdal še, da je sinpred dnevi prvič videl sneg in bil navdušen. Potrdil je, da bosta z Meghan večino leta preživela v Kanadi, a da nikakor ne nameravata zapustiti Britancev.Na sestanku, znanem kot vrh v Sandringhamu, so se ožji člani kraljeve družine s kraljico, prestolonaslednikom princemin princemna čeludogovorili, da par ne bo več uradno predstavljal britanske monarhije. Od spomladi dalje bosta tako tudi prenehala uporabljati kratico HRH (njegova/njena kraljeva visokost), še poroča BBC.So pa v palači potrdili, da bosta še naprej ostala pokrovitelja dobrodelnih organizacij, ki jih podpirata. Kljub odločitvi Harry ostaja šesti v vrsti za prevzem prestola.