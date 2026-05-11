»Rad bi se še danes do sitega najedel.« Trenutki, ki za vedno ostanejo v spominu (video)

V Krškem že več kot 30 let deluje Dentalni center Tatalović , kjer združujejo dolgoletne izkušnje, sodobne digitalne tehnologije in celostno obravnavo pacienta, ob tem pa posebno pozornost namenjajo tudi osebnemu pristopu, prijaznosti in občutku zaupanja, ki ga pacienti potrebujejo na poti do rešitve.

Pri številnih pacientih lahko v enem dnevu ponovno vzpostavijo fiksne zobe in osnovno funkcijo ugriza, kar ljudem omogoči hitro vrnitev v normalno življenje.

»Zgodbo je začel moj oče kot eden prvih koncesionarjev v Sloveniji. Ko se je upokojil, sem njegovo delo nadaljeval s svojo vizijo,« pojasnjuje dr. Peter Tatalovič, implantolog in vodja centra DCT v Krškem, pri čemer jasno nakaže kontinuiteto znanja, ki ga nadgrajujejo z novimi pristopi.

Peter Tatalovič, dr. dent. med., MSc, direktor in strokovni vodja DCT: »V Dentalnem centru Tatalović se lahko pohvalimo z integrirano obravnavo, kar pomeni, da pacient, ko enkrat vstopi v našo kliniko, ne potrebuje drugih izvajalcev. Vse ključne storitve opravimo pri nas.« FOTO: Leon Vidic

Ko pacient stopi skozi vrata, se začne zgodba zaupanja

Danes se uspešna zgodba dentalnega centra odvija v sodobnem okolju s šestimi ordinacijami, kjer deluje povezana ekipa osmih zobozdravnikov, ki pokriva vse zobozdravstvene specialnosti. Center danes združuje dolgoletne izkušnje, napredno tehnologijo in premišljeno organizacijo dela, v ospredju pa ostaja skrb za vsakega pacienta. Pri zahtevnejših posegih je še posebej pomembno, da pacient razume vsak korak in se v procesu počuti varno. Kot poudarja sogovornik, interdisciplinarni pristop pomeni, da pacient vse ključne storitve opravi na enem mestu, kar zmanjšuje negotovost in olajša odločanje.

Dan odprtih vrat bo obiskovalcem omogočil vpogled v sodobne zobozdravstvene rešitve in brezplačne preglede. FOTO: Leon Vidic

Dan odprtih vrat DCT: priložnost za prvi korak

Za vse, ki razmišljajo o rešitvi svojih težav, bo Dentalni center Tatalović 30. maja 2026 organiziral dan odprtih vrat, na katerem bodo obiskovalci lahko brezplačno opravili ortodontski ali implantološki pregled. Ob tem bodo imeli možnost videti konkretne rezultate zdravljenja in se pogovoriti o možnostih, ki jih ponuja sodobno zobozdravstvo.

Ko zobje odpovedo, je čas za rešitev, ki lahko spremeni vsakdan

Digitalna diagnostika in lastni laboratorij omogočata natančno načrtovanje in hitrejšo izvedbo. FOTO: Leon Vidic

Pri pacientih, ki so izgubili zobe ali jih zaradi bolezni ne morejo več ohraniti, se pogosto pojavi občutek, da nimajo več možnosti za samozavesten nasmeh. V DCT takšne primere obravnavajo z metodo All-on-X, ki omogoča celostno rešitev v razmeroma kratkem času. »Gre za pristop, pri katerem v enem posegu odstranimo zobe, vstavimo implantate in pacientu že isti dan pritrdimo nove zobe. Pacient takoj dobi popoln 'začasni' nasmeh, ki mu omogoča funkcionalnost in samozavest že takoj po posegu,« pojasnjuje dr. Tatalovič.

Postopek natančno načrtujejo in ga izpeljejo s pomočjo digitalnih protokolov, kar omogoča visoko stopnjo predvidljivosti. Pacient najprej prejme začasno rešitev, ki mu omogoča normalno delovanje, nato pa po obdobju celjenja še končno protetično rešitev oziroma stalne zobe.

»Rad bi se še danes do sitega najedel«

Največja sprememba po zdravljenju je nasmeh. Pacienti znova pridobijo samozavest in veselje do vsakdanjih trenutkov. FOTO: Leon Vidic

Med številnimi uspešnimi primeri izstopa zgodba starejšega pacienta, ki je nove zobe potreboval takoj, še isti dan. »Najstarejši pacient, ki smo ga obravnavali, je imel dvaindevetdeset let. Prišel je in rekel: 'Ne vem, ali bom živel še en dan ali pet let, ampak še danes bi rad normalno jedel,'« pripoveduje dr. Tatalovič. Odločitev za poseg je bila hitra, izvedba pa organizirana še isti dan. »Operirali smo ga in dobil je fiksne zobe. Takoj se je lahko do sitega najedel.«

Takšni primeri ostanejo za vedno v spominu celotne ekipe, ki se vsak dan trudi narediti vse za svoje paciente, hkrati pa pokažejo, kako pomembna je funkcionalnost zob. Zdravljenje namreč vpliva na videz, predvsem pa na osnovne vsakodnevne dejavnosti, kot so prehranjevanje, govor in socialni stik. Ob tem sogovornik izpostavi tudi nekaj, kar se najbolj spremeni po tem, ko pacientu povrnejo zobe. »Pacienti se začnejo znova smejati. In to je ena najlepših stvari pri našem delu in moja največja nagrada,« še dodaja dr. Peter Tatalovič.

Pri končnih rešitvah v DCT izhajajo iz posameznika in njegovih značilnosti, zato se izogibajo uniformiranim pristopom, cilj takšnega pristopa pa je naraven rezultat, ki je povsem skladen z obrazom. »Ne maramo umetelnih hollywoodskih nasmehov. Želimo, da ljudje opazijo, da ima nekdo lep nasmeh, ne pa da ima umetne zobe,« poudarja dr. Tatalovič, zato vsak primer načrtujejo individualno, pri čemer prilagodijo pacientove želje z anatomijo in funkcionalnimi zakonitostmi, ki zagotavljajo dolgoročno stabilnost.

Strah pred zobozdravnikom je pogost, a ga je mogoče preseči

Zaupanje in jasna razlaga postopkov sta ključna koraka na poti do uspešnega zdravljenja. FOTO: Leon Vidic

Veliko ljudi obisk zobozdravnika odlaga, pri čemer razlogi segajo od slabih izkušenj iz preteklosti do strahu pred bolečino ali občutka, da je za večje spremembe prepozno. V Dentalnem centru Tatalović se tega dobro zavedajo, zato obravnavo gradijo na postopnem zaupanju, jasni komunikaciji in vključevanju pacienta v vse ključne odločitve.

»Za pacienta si vedno vzamemo čas in mu vse korake razložimo. Tudi sam sodeluje v načrtovanju zdravljenja, saj sledimo njegovim željam in potrebam,« pojasnjuje dr. Živa Tatalović Mešiček, specialistka ortodontije in izvršna direktorica DCT, ter ob tem dodaja, da obravnave potekajo v lokalni anesteziji, zato pacient praviloma ne čuti bolečine, hkrati pa se posvetijo tudi razumevanju vzrokov za morebiten strah.

V centru uporabljajo sodobno opremo, ki omogoča natančne postopke, učinkovito zdravljenje in boljšo izkušnjo za pacienta. FOTO: Leon Vidic

Tak pristop pacientu omogoča, da postopoma pridobi občutek nadzora nad situacijo. Tisti, ki so z obiskom dolgo odlašali, pogosto ugotovijo, da zdravljenje lahko poteka umirjeno, predvidljivo in v zaupanju.

Od prvega pregleda do končnega nasmeha in zadovoljnega pacienta

Usklajeno zdravljenje poteka na enem mestu, kjer sodeluje povezan tim različnih specialistov. FOTO: Leon Vidic

Ena izmed ključnih prednosti centra je interdisciplinarnost, saj pacient na enem mestu dobi celovito obravnavo, ki poteka poenoteno med različnimi strokovnjaki. Namesto razpršenih obiskov se zdravljenje odvija znotraj enega tima, ki spremlja celoten proces. »Trenutno nas je osem zobozdravnikov, ki pokrivamo skoraj vsa področja zobozdravstva. Delujemo kot tim, vsak opravlja tisto, v čemer je najboljši,« poudarja dr. Peter Tatalovič.

Pomemben del končnega rezultata je estetsko zobozdravstvo, ki daje zobem končno obliko in funkcijo. »Z estetsko protetiko, kot so zobne luske in krone, zaključimo zdravljenje tako, da dobimo čim bolj naraven videz in funkcionalnost zob,« pojasnjuje dr. dent. med. Katja Ereš Tatalovič.

Katja Ereš Tatalovič, dr. dent. med., DCT: »Z estetsko protetiko, kot so zobne luske in krone, zaključimo zdravljenje tako, da dobimo čim bolj naraven videz in funkcionalnost zob.« FOTO: Leon Vidic

Estetsko zobozdravstvo zajema posege, s katerimi izboljšajo videz nasmeha, pri tem pa ohranijo ali nadgradijo tudi funkcionalnost zob. Med ključnimi storitvami so zobne luske, ki omogočajo korekcijo oblike, barve in manjših nepravilnosti, ter estetske krone, ki obnovijo poškodovane ali obrabljene zobe. Pomemben del je tudi beljenje zob, s katerim osvežijo barvo nasmeha, ter preoblikovanje zob in dlesni, pri katerem z minimalnimi posegi dosežejo bolj uravnotežen videz. Cilj posegov je vedno naraven rezultat, ki se ujema z obrazom in celotno zobno funkcijo.

Živa Tatalović Mešiček, dr. dent. med., specialistka ortodontije in izvršna direktorica DCT: »Ortodontija ima zelo pomembno vlogo v celoviti obravnavi pacienta, ker z njo zobe postavimo v pravilen položaj, kar vpliva tako na estetiko kot na funkcijo. Ko poravnamo zobe, lahko izboljšamo ugriz, razširimo zobni lok in ustvarimo lepši, širši nasmeh, kar vpliva tudi na pacientovo zadovoljstvo in samozavest.« FOTO: Leon Vidic

Ortodontija pri tem ni ločen korak, ampak pomemben del koordiniranega načrtovanja. »Z ortodontijo zobe postavimo v pravilen položaj, kar vpliva tako na estetiko kot na funkcijo,« dodaja dr. Živa Tatalović Mešiček, pri čemer opozarja, da pravilna postavitev zob vpliva tudi na dolgoročno stabilnost rezultatov in na samozavest pacienta. V Dentalnem centru Tatalović obravnavajo otroke in odrasle. Postopek se začne z natančno diagnostiko in digitalno analizo, na podlagi katere pripravijo individualni načrt zdravljenja, kar omogoča predvidljiv potek terapije in boljšo prilagoditev pacientu.

V centru uporabljajo različne vrste zobnih aparatov. Med najbolj priljubljenimi rešitvami je sistem Invisalign, to so prozorne, snemne opornice, ki postopoma premikajo zobe v pravilen položaj. Zaradi svoje diskretnosti so posebej primerne za odrasle, saj omogočajo skoraj nevidno zdravljenje, hkrati pa lažje vzdrževanje ustne higiene. Za mlajše paciente uporabljajo tudi Invisalign First, ki je prilagojen zgodnji obravnavi v obdobju rasti. Kadar je to potrebno, uporabljajo tudi klasične fiksne aparate, ki omogočajo natančen nadzor nad premiki zob.

Jasno načrtovan proces od pregleda do rešitve

Obravnava v Dentalnem centru Tatalović poteka po jasno strukturiranem procesu, ki pacientu omogoča razumevanje posameznih faz in aktivno sodelovanje pri odločitvah. Prvi korak je temeljit pregled, ki ga dopolni digitalna diagnostika, nato pa skupaj s pacientom oblikujejo načrt zdravljenja.

Živa Tatalović Mešiček: »Vse posege izvajamo v lokalni anesteziji, zato pacienta praviloma nič ne boli. Če je prisoten strah, poskušamo najprej razumeti njegov vzrok in se skupaj dogovoriti, kako pridemo do končnega rezultata.« FOTO: Leon Vidic

»Pacienta najprej temeljito pregledamo, naredimo digitalno diagnostiko in skupaj načrtujemo protetično rehabilitacijo,« pojasnjuje dr. Živa Tatalović Mešiček. Ključno vlogo pri izvedbi ima lastni laboratorij, ki jim omogoča dober pregled nad kakovostjo izdelka od začetka do konca. Posebna prednost lastnega laboratorija je v tem, da izdelovalec novih zob lahko pacienta tudi osebno vidi in preveri izbiro barve zob, kar pomembno vpliva na končni rezultat.

»Zelo sem ponosen, da imamo svoj zobni laboratorij, saj imamo popoln nadzor nad kakovostjo in ne prepuščamo izdelave zunanjim izvajalcem,« poudarja dr. Peter Tatalovič. Delo poteka digitalno, kar pomeni, da pacienta najprej poskenirajo, nato pa v digitalnem okolju oblikujejo novo rešitev, ki jo izdelajo s pomočjo sodobnih tehnologij.

V centru uporabljajo CNC rezkalne naprave, s katerimi iz visoko kakovostnih materialov natančno izdelajo nove zobe po digitalnem načrtu. FOTO: Leon Vidic

Tehnologija in ročne spretnosti – kombinacija, ki odloča o uspehu

Digitalni protokoli, kot so jih razvili v DCT, prinašajo večjo natančnost in preglednost, vendar kot poudarjajo, končni rezultat vedno temelji na znanju in izkušnjah izvajalca.

V dentalnem laboratoriju DCT je sedem zaposlenih, ki z digitalnimi tehnologijami in natančnim ročnim delo poskrbijo za izdelavo vrhunskih protetičnih rešitev. FOTO: Leon Vidic

Tehnologija je orodje, ki ga je treba znati pravilno uporabljati, zato v centru posebno pozornost namenjajo strokovnjakom, ki obvladajo digitalna orodja in hkrati razvijajo ročne spretnosti, potrebne za zahtevne posege. »Pacienti pogosto mislijo, da je pomemben predvsem material ali znamka implantata. To je podobno, kot če bi kupili Ferrari in mislili, da ga zna vsak voziti,« slikovito pojasnjuje dr. Peter Tatalovič. »Ključno je, kako ga znaš uporabljati.«

Pri zahtevnih implantoloških rehabilitacijah uporabljajo tudi napredne digitalne protokole, kot so intraoralno skeniranje, fotogrametrija in digitalno načrtovanje protetike, kar omogoča visoko natančnost, boljšo predvidljivost in hitrejšo izdelavo končnih rešitev.

DCT kot center znanja, ki presega klinično delo

V Dentalnem centru Tatalović v Krškem že več kot tri desetletja združujejo izkušnje, tehnologijo in osebni pristop do pacientov. FOTO: Leon Vidic

Dentalni center Tatalović svoje delovanje razume širše, zato aktivno sodeluje tudi na področju izobraževanja. Dr. Peter Tatalovič kot podpredsednik organizacije Zygomax Association sodeluje pri mednarodnih projektih in izmenjavi znanja. »Verjamem v deljenje znanja. Če želimo napredek, moramo znanje širiti,« poudarja.

V centru redno organizirajo strokovna izobraževanja, na katerih predstavljajo svoje pristope, digitalne protokole in praktične primere. S tem prispevajo k razvoju stroke in širšemu razumevanju sodobnih metod zdravljenja.

Ob vstopu v center pacienta pričakata sodobno okolje in ekipa strokovnjakov, ki pokriva vse veje zobozdravstva. FOTO: Leon Vidic

Odločitev za zobozdravnika pogosto temelji na občutku zaupanja, ki ga pacient v Dentalnem centru Tatalović občuti že ob prvem stiku. Tehnične rešitve imajo svojo težo, vendar pridejo do izraza šele takrat, ko se pacient v procesu počuti varno, razumljeno in sprejeto. »Pacient mora začutiti svojega terapevta. Pomembno je, da se ob njem počuti varno,« poudarja dr. Tatalovič in dodaja, da pacientom vedno svetuje, naj se pri odločitvi ne osredotočajo zgolj na ceno ali posamezne ponudbe, temveč predvsem na občutek zaupanja in strokovnosti.

Po njegovih besedah je ključno, da se pacient ob zdravniku počuti dobro, saj prav to omogoča uspešno sodelovanje in dolgoročno zadovoljstvo z rezultatom. V centru zato prevzemajo tudi jasno odgovornost za svoje delo in pacienta spodbujajo, da v procesu odkrito pove svoje želje in pomisleke. Tak odnos temelji na odprti komunikaciji, strokovnosti in izkušnjah, predvsem pa na razumevanju, kako pomembno je, da se človek v zdravstvenem okolju počuti sprejeto. Prav to pacientom omogoča, da spet vzpostavijo funkcionalnost, udobje in samozavesten nasmeh.

