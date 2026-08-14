Rade Šerbedžija je na Brionih zadnjič odigral kralja Leara

Po 26 sezonah, več kot sto izvedbah pred več kot deset tisoč obiskovalci se je legendarni igralec Rade Šerbedžija sinoči na Malem Brionu, na dodatni predstavi zaradi velikega zanimanja občinstva, poslovil od kralja Leara. Ko je s premiero ene najkompleksnejših Shakespearovih dram v izvedbi gledališča Ulysses na Brionih dobil Learovo krono – tedaj sta v predstavi nastopila tudi slovenska igralca Radko Polič in Jure Ivanušič –, je imel 55 let, pred tremi tedni je praznoval 80. rojstni dan. Zakaj včeraj zadnjič? Tako so se odločili, ne, ker vloge ne bi mogel več igrati ali fizično prenesti naporov. Sam je želel končati to vlogo, med drugim zaradi neke duhovne utrujenosti, je pojasnil za hrvaške medije. Čeprav tudi po letu dni lahko odigra Leara na pamet in je Shakespeare postal del njega, se ...