Raiven je uspelo! Slovenija v evrovizijskem finalu

Napovedi stavnic se niso uresničile. Raiven je v Malmöju preskočila prvo oviro in Sloveniji priborila drugo zaporedno uvrstitev v veliki evrovizijski finale.

Poleg slovenske predstavnice, ki so jo na odru spremljali člani baletnega ansambla SNG Opera in balet Ljubljana, so se v sobotni osrednji del tekmovanja uvrstili še: Srbija, Portugalska, Ukrajina, Litva, Finska, Ciper, Irska, Luksemburg in Hrvaška, ki velja za glavnega favorita letošnjega glasbenega tekmovanja.

Švedska, ki najbolj gledan nešportni televizijski dogodek na svetu gosti tretjič v zadnjih 11 letih, je pred tem veljala za nesrečen kraj za slovensko evrovizijsko udejstvovanje, saj je Slovenija vsakič, ko je tekmovanje priredila ta skandinavska država, ostala pred vrati finala. Prvič leta 2013, ko nas je prav tako v Malmöju zastopala Hannah Mancini, ter drugič tri leta kasneje, ko v prestolnici gledalcev in žirije ni prepričala EmanuElla.

Od uvedbe polfinalnih večerov se je Sloveniji v veliki sobotni finale uspelo uvrstiti osemkrat. Kot prvi je to leta 2007 uspelo Alenki Gotar, kasneje pa tudi Maji Keuc, Tinkari Kovač, Maraayi, Lei Sirk, Zali Kralj in Gašperju Šantlu ter lani Joker Out. Najboljša slovenska uvrstitev na Evroviziji je sedmo mesto, ki sta ga osvojili Nuša Derenda leta 2001 in Darja Švajger leta 1995.

Tokratna Evrovizija v tretjem največjem švedskem mestu poteka pod poostrenimi varnostnimi ukrepi. Prav tako jo zaradi vztrajanja organizatorjev, da kljub pozivom k izključitvi na tekmovanju sodeluje Izrael, spremljajo pozivi k bojkotu. Po mnenju kritikov bi morala za judovsko državo veljati enaka pravila kot za Rusijo, ki je bila po vojaškem napadu na Ukrajino izločena s festivala.

Več sledi ...