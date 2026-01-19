Raka materničnega vratu je s cepljenjem proti HPV mogoče preprečiti

Začel se je 20. evropski teden preprečevanja raka materničnega vratu. Na nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) poudarjajo, da je raka materničnega vratu s pravočasnim cepljenjem proti HPV mogoče preprečiti, z dovolj široko precepljenostjo pa tudi v celoti odpraviti. Cepljenje je za mlade do 26. leta starosti brezplačno.

Za rakom materničnega vratu v Sloveniji vsako leto zboli do 100 žensk, umre pa jih okoli 40. Za razliko od številnih drugih rakov, za katerimi primarno zbolevajo starejše osebe, se rak materničnega vratu pojavlja pri mlajših ženskah v rodni dobi.

Večino vseh rakov materničnega vratu (več kot 99 odstotkov) povzročajo dolgotrajne okužbe z nevarnimi genotipi humanih papiloma virusov (HPV). S HPV se tekom življenja vsaj enkrat okuži skoraj vsak spolno aktiven posameznik, večinoma že v prvih letih po začetku spolne dejavnosti. Najpogostejše okužbe so ravno pri mladih od 15. do 25. leta starosti.

Slovenska raziskava v okviru programa Zora, ugotavlja, da imajo generacije žensk v Sloveniji, ki so že bile vključene v program cepljenja proti HPV do dvakrat manjše tveganje za predrakave spremembe materničnega vratu.

Rak materničnega vratu se praviloma začne pojavljati po 25. letu starosti, so sporočili z Onkološkega inštituta Ljubljana. V državah, kjer nimajo organiziranega presejalnega programa, vrh praviloma doseže pred 50. letom starosti. Zelo dolgo ne pokaže nobenih simptomov in šele, ko se razširi, začne ženski povzročati težave. »Po naših podatkih odkrijemo raka materničnega vratu pri ženskah, ki se redno udeležujejo presejalnih ginekoloških pregledov vsake tri leta, kar devet let prej kot pri ženskah, ki na ginekološke preglede ne hodijo,« so povzeli besede vodje programa Zora Urške Ivanuš.

Cepivo proti HPV preprečuje 90 odstotkov rakov materničnega vratu, če je cepljenje opravljeno dovolj zgodaj, torej v času zgodnje pubertete in pred prvimi spolnimi stiki. Izjemno pomembno je, da starši in mladostniki s cepljenjem ne odlašajo, ker je najbolj učinkovito v zgodnji puberteti, saj je takrat imunski odziv na cepljenje bistveno boljši kot pozneje, so izpostavili na NIJZ.

Raziskava o učinkih nacionalnega programa cepljenja proti HPV v Angliji je denimo pokazala, da se je pojavnost raka materničnega vratu pri ženskah, ki so bile proti HPV cepljene v starosti 12-13 let, zmanjšala za 87 odstotkov v primerjavi z necepljenimi vrstnicami. Pri tistih, ki so bile cepljene v starosti 14-16 let za 62 odstotkov, pri cepljenih med 16. in 18. letom starosti pa za 34 odstotkov.

Proti HPV se lahko v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja cepijo vse deklice in dečki v 6. razredu osnovne šole ter vsi mladi, ki cepljenja še niso opravili, do 26. leta starosti. Če se posameznik cepi do 15. leta starosti, sta za zaščito potrebna dva odmerka. Nad to starostjo so potrebni trije odmerki.

Cepljenje proti HPV ne preprečuje le predrakavih sprememb in raka materničnega vratu, pač pa tudi druge vrste rakov. Trajne okužbe z nevarnejšimi genotipi HPV povzročajo tudi 25-78 odstotkov drugih rakov spolovil, 88 odstotkov raka zadnjika in 31 odstotkov raka ustnega dela žrela pri ženskah in pri moških. Poleg tega preprečuje papilome grla in genitalne bradavice.

V letu 2024 so v Sloveniji zabeležili 81 novih primerov raka materničnega vratu, kar predstavlja rekordno najmanjše število novih primerov raka materničnega vratu od uvedbe organiziranega presejalnega programa za zgodnje odkrivanje predrakavih sprememb materničnega vratu Zora leta 2003, so sporočili z Onkološkega inštituta Ljubljana.

V zadnjih petih letih so v okviru programa Zora pregledali 87 odstotkov vseh žensk v ciljni skupini od 20 do 64 let. Ivanuš poziva ženske, da tudi po koncu rodne dobe hodijo na redne presejalne preglede vsaka tri leta k izbranemu ginekologu. »Če so presejalni izvidi do 64. leta starosti negativni, potem je verjetnost, da boste zboleli za rakom materničnega vratu zelo majhna in lahko preglede prenehate. Do takrat pa nikar ne odnehajte, saj je rak, odkrit v začetnem stadiju, zelo dobro ozdravljiv, kakovost življenja po zdravljenju pa pomembno boljša,« so zapisali.