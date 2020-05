Rasizem med golfom in kitajskimi palčkami

Od šale do rasizma

Modna hiša Dolce & Gabbana je bila pred dvema letoma pod plazom kritik zaradi kitajske manekenke, ki se je s palčkami lotila italijanske hrane.

Modna hiša Dolce & Gabbana je bila pred dvema letoma pod plazom kritik zaradi kitajske manekenke, ki se je s palčkami lotila italijanske hrane.

Podjetje Volkswagen je pred dvema dnevoma z družbenih omrežij umaknilo oglas za novo izvedbo modela golf, ki so ga ustvarili v Argentini, ter priznalo, da je rasističen in žaljiv. Hkrati so zatrdili, da bodo preiskali, kako je ta sporni oglas nastal. Celo več: nekdo bo čutil posledice.V oglasu na twitterju velika belopolta roka naprej odriva in nato frcne temnopolto osebo, ki se hoče približati sijoče rumenemu novemu golfu., zaradi česar naj bi bilo sporočilo oglasa še slabše. »Video je na meji in v sporočilu rasističen,« je spletni medij Automobilwoche navedel izjavo Tahirja Delle, predstavnika iniciative temnopoltih v Nemčiji.Podjetje Volkswagen, ki si zadnja leta prizadeva za izboljšanje ugleda, ki je bil omadeževan po dizelski aferi, je doživelo ognjevite proteste na družbenih medijih. Ker očitno ni bilo dovolj le uradno splošno odklonilno stališče, so dali izjavo tudi drugi odgovorni. »Sram me je in to lahko rečem v imenu vseh zaposlenih v Volkswagnu,« je dejal predsednik njihovega sveta delavcev. Oglasil se je tudi prvi mož prodaje, marketinga in član uprave podjetja Jürgen Stackmann. »Video je žalitev vseh dosežkov na področju državljanskih pravic, žalitev za vsako spodobno osebo. V Volkswagnu se zavedamo naše zgodovine in nastanka podjetja v času nacizma. Prav zato ostro nasprotujemo vsem oblikam sovražne ali zaničljive propagande in diskriminacije. Prizadeval si bom, da bomo razčistili, kako se je to zgodilo, in sprejeli posledice.«Agencija Reuters je navedla še tiskovnega predstavnika podjetja, da oglasne kampanje običajno pripravljajo agencije. Včeraj se je zaradi neprimernega oglasa opravičila pravi oglasnaRasizem so v zadnjih letih očitali marsikateri oglasni kampanji. Podjetja so te oglase hitro umaknila in se opravičila različnim družbenim skupinam, ki so bile prizadete. Neslavno se je končala oglasna kampanja pivovarskega velikana Heineken, ki je oglaševal lahko pivo z videospotom, v katerem natakar odpre steklenico piva in jo potisne po točilnem pultu do belopolte lepotice. A kaj, ko steklenica zdrsi mimo temnopoltih žensk, ob tem pa se pojavi napis Sometimes, Lighter is Better, ki bi ga lahko prevedli kot '. Švedski oblačilni gigant H&M se je pred leti opravičil po oglasu, v katerem so temnopoltega otroka oblekli v pulover z napisom Najbolj kul opica v džungli.Dior je objavil in po nekaj urah odstranil novo kampanjo za dišavo Sauvage (divjaštvo, divjina), v kateri nastopa Johnny Depp, ob njem pa ameriška domorodka, ki na koncu reče: Mi smo dežela. Dior. Modna hiša v lasti LVMH je kampanjo na družbenih medijih opisala kot »avtentično potovanje v starodavno ameriško dušo«, v odgovor pa dobila plaz obtožb, da je žaljiva, rasistična in da kot korporacija izkorišča domorodce in njihovo kulturo.Pred obtožbami rasizma niso varni niti proizvajalci hitre prehrane. Burger King je na Novi Zelandiji odstranil oglas za vietnamski burger, ki prikazuje zahodnjake, ki poskušajo pojesti sendvič s kitajskimi palčkami. Objava je spomnila na obratne težave modne hiše Dolce & Gabbana s kitajsko manekenko, ki se je s palčkami lotila špagetov. Medtem ko so eni vpili, to je rasizem, so se drugi smejali, da je le šala, podjetja pa so se zagovarjala s floskulami, da oglas »ne odraža blagovne znamke, ki sicer spodbuja raznolikost in vključevanje«.