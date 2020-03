FOTO:Razdruženi olimpijski krogi, Starbucksova sirena pa z zaščitno masko  

Mastercard Foto Arhiv Avtorja

Logotipi so njegova strast

Jure Tovrljan Foto Nik Jarh/ Av Studio

Goodyear Foto Arhiv Avtorja

NBA Foto Arhiv Avtorja



V samo štirih urah

Prvo objavo na Instagramu je objavili Creapills. Foto Instagram

Corona Foto Arhiv Avtorja

V težkih časih pandemije koronavirusa in zapovedane karantene radoživi duh najrazličnejših ustvarjalcev po svetu širi poplavo poskusov, kako razvedriti ljudi.O vsem skupaj je Jure Tovrljan začel razmišljati pred kakšnim tednom, ko so se razmere pri nas začele zaostrovati in se je o koronnavirusu vse pogosteje govorilo tudi po družbenih omrežjih. Začeli so se pojavljati najrazličnejši poskusi humornih objav v obliki tako imenovanih memov, ki pa so se mu zdeli precej ceneni.»Razmišljati sem začel, kako bi doprinesel k pozitvnemu duhu v tej pandemiji in kako bi družbeno odgovornost čim uspešneje skomuniciral. Ker so ena mojih velikih oblikovalskih strasti logotipi – ob zaključevanju študija sem se ukvarjal zlasti z njimi, kar nekaj sem jih naredil za evropska podjetja, še več za manjša ameriška in celo za nigerijsko modno znamko –, sem se ozrl za velikimi globalnimi znamkami in jih poskušal aktualizirati. V novo sporočilo sem želel preoblikovati logotipe najbolj znanih, multinacionalk, saj bi tudi najbolj učinkovito zadeli bistvo. Najprej me je nagovorila morska deklica, ki se skriva v logotipu ameriške verige kavarn Starbucks in tako je za nove čase dobila zaščitno masko,« je za Delo povedal Jure Tovrljan, kreativni direktor oglaševalske agencije AV Studio.Med najbolj slavnimi, ki jih preoblikoval, so tudi logotipi Nikea, olimpijskih iger, NBA in Mastecard. Večina pa sporoča družbeno odgovornost – zapovedana pravila, med drugim naj se držimo sami zase in ostanemo doma.Komunikacijski preobrat je našel za skupno dvanajst logotipov, ki jih poznajo po vsem svetu, za marsikatero najbolj legendarno ime in znak, kot sta denimo, Coca-Cola ali Apple, pa ustrezne rešitve ni našel.Vse skupaj je nastalo v komaj štirih urah, v zadnjih treh dneh pa je postalo viralno. »Ker v teh dneh delam od doma in sem očka enoletnima dvojčkoma, je moj čas za konjičke zelo omejen. Prosil sem partnerko Niko za štiri ure prostega časa in vse skupaj v tem času tudi zares končal. Najprej sem jih objavil na oblikovalskem portalu www. behance.net, nato pa še na Dribble in Reddit,« je povedal.A ko je Tovrljanov »koronavirusni« logotip Starbucksa objavil francoski portal za ustvarjalce Creapills na svojem Instagramu, ki ima milijon sledilcev, ter je nato portal njegove oblikovalske rešitve izpostavil še v novički, se je vest začela valiti kot snežna kepa.V zadnjih treh dneh so jih objavili predvsem oblikovalski portali v Evropi kot tudi v Aziji, ZDA, Kanadi in Južni Ameriki, poleg številnih pozitivnih odzivov in sporočil svetovnega internetnega občestva pa želijo kaj več o njegovih zamislih od njega osebno izvedeti tudi ustvarjalci vsebin na tako imenovanih lifestyle portalih. »Če bi vedel, da bo projekt naletel na takšen odziv, bi se verjetno bolj poglobil in potrudil. A pomembno je zlasti, da sporočilo zadene bistvo in da se vedemo odgovorno do sebe in drugih,« je izpostavil sogovornik, ki je diplomiral iz grafičnih in interaktivnih komunikacij na Naravoslovnotehniški fakulteti.