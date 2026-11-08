Razkošno hišo prodal za 6,3 milijona evrov; zanjo plačal več kot pol manj

Na evropskem nepremičninskem trgu se sklepajo posli, pri katerih si je težko predstavljati, da gre za običajne stanovanjske hiše. Eden takšnih je nedavna prodaja razkošne mestne hiše v Amsterdamu, ki jo je za 6,3 milijona evrov prodal nizozemski princ Maurits van Oranje-Nassau van Vollenhoven. Nepremičnina stoji v Amsterdam-Zuid, nedaleč od znamenitega parka Vondelpark, enega najbolj priljubljenih zelenih predelov nizozemske prestolnice.

Princ je hišo kupil leta 2006 za 2,6 milijona evrov. Po dveh desetletjih jo je prodal za 6,3 milijona evrov, kar pomeni, da se je njena vrednost v tem času povečala za 3,7 milijona evrov oziroma več kot podvojila. Po podatkih nizozemskega nepremičninskega portala Bekende Buren je bila prvotna zahtevana cena 6,75 milijona evrov. Kupec je tako dosegel približno 450.000 evrov nižjo ceno od izhodiščne.

FOTO: Carla van den Brink Makelaardij.

Seveda razlika med nakupno in prodajno ceno še ne pomeni čistega dobička. Pri končnem izračunu bi bilo treba upoštevati tudi morebitne prenove, vzdrževanje, posredniške stroške in druge izdatke, ki jih je lastnik imel v dvajsetih letih.

436 kvadratnih metrov, pet spalnic in zasebni vrt

Kaj torej dobi kupec za 6,3 milijona evrov v Evropi? Hiša ima kar 436 kvadratnih metrov bivalne površine, razporejene v štirih etažah, in stoji na lastnem zemljišču. Gre za klasično amsterdamsko mestno hišo, v kateri so ohranili številne arhitekturne značilnosti starejših stavb, hkrati pa jo opremili z modernim udobjem.

Že vhodna avla naredi vtis: v njej je mogočno marmorno stopnišče, strop pa sega približno pet metrov visoko. V hiši so ohranjena originalna vitražna okna in visoki stropovi, ki poudarjajo klasično arhitekturo.

FOTO: Carla van den Brink Makelaardij.

V glavni dnevni sobi je kamin, ob njem pa velika okenska niša s klopjo po meri. Na drugi strani hiše je prostorna kuhinja z velikim kuhinjskim otokom in jedilnim delom. Skozi velika steklena drsna vrata se odpre pogled na vrt, ki je ena največjih posebnosti nepremičnine.

Hiša ima pet spalnic in tri kopalnice. Glavna spalnica vključuje garderobno sobo in kopalnico z veliko kadjo, prho ter dvojnim umivalnikom. V zgornjem nadstropju so še štiri spalnice in dodatna kopalnica s samostoječo kadjo.

Posebnost je tudi vrt, ki je obrnjen proti jugu in omogoča veliko sonca. Na njem stojita dve izolirani vrtni hišici, ki lahko služita za različne namene.

Tudi sončne celice in polnilnica za električni avtomobil

Čeprav je hiša razkošna in ohranja klasičen značaj, je opremljena tudi s sodobnimi tehničnimi dodatki. V spalnicah je klimatska naprava, v hiši sta dva kamina na drva, na strehi pa je nameščenih 16 sončnih panelov. Lastnik je poskrbel tudi za lastno polnilnico električnega avtomobila.

Nepremičnina ima energetsko izkaznico razreda C, kar pomeni, da kljub številnim sodobnim dodatkom ne dosega najvišjih energetskih standardov.

Po izračunu prodajne cene in površine je kupec za vsak kvadratni meter odštel približno 14.450 evrov. To je cena, ki jo je treba razumeti v kontekstu ene najbolj zaželenih stanovanjskih lokacij v Amsterdamu, v neposredni bližini Vondelparka.

Princ, ki se ukvarja tudi s poslovnim svetom

hiša Foto A Carla Van Den Brink Makelaardij.

Maurits van Oranje-Nassau van Vollenhoven je član nizozemske kraljeve družine. Je sin princese Margriet in Pietra van Vollenhovna ter bratranec kralja Willema-Alexandra. V nasprotju s predstavo o članih kraljevih družin, ki opravljajo predvsem protokolarne dolžnosti, je dejaven tudi v poslovnem svetu, kjer se ukvarja z investicijami in nadzornimi funkcijami v različnih podjetjih.

Prodaja hiše v Amsterdamu sicer ni edina njegova nepremičninska zgodba. Po poročanju nizozemskih medijev ima oziroma je imel v lasti tudi vilo v kraju Breukeleveen. Z ženo Marilène naj bi živela v stanovanju v Amsterdamu.