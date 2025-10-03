Razpis za novega direktorja živalskega vrta v naslednjem tednu

Po odstopu Barbare Mihelič s položaja direktorice ZOO Ljubljana na Mestni občini Ljubljana še niso objavili razpisa, načrtujemo pa, da bo razpis za novega direktorja objavljen sredi naslednjega leta. Do imenovanja novega direktorja oziroma direktorice so imenovali Suzano Gajić, ki prihaja z Oddelka za varstvo okolja v MOL, ta pa je pristojen oddelek za ZOO Ljubljana. Gajićeva je doslej sicer vodila Odsek za razvoj podeželja in ima vse ustrezne kompetence za vodenje ZOO.

Ali je bil za kadrovsko menjavo krivo tudi nezadovoljstvo nad Miheličevo, ki naj bi v anketi med zaposlenimi dobila slabo oceno, očitki pa so leteli tudi na njeno precejšnjo neaktivnost pri vodenju zavoda, zato naj bi jo ustanovitelj pozval k odstopu, na MOL niso odgovorili. Skopo so le pojasnili, da jim je Miheličeva posredovala obvestilo o odstopu in da ostaja v ZOO Ljubljana na delovnem mestu senior kurator.

In zakaj to delovno do zdaj ni bilo zasedeno? »Ob nastopu funkcije direktorice v letu 2019 je to delovno mesto zamrznila, kar dopušča veljavna zakonodaja.« so pojasnili na občini in dodali, da z anketo med zaposlenimi niso seznanjeni, zato je tudi ne morejo komentirati.