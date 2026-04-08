Razpisali 40.000 brezplačnih vozovnic za potovanja z vlakom po Evropi

Evropska komisija je objavila nov razpis za brezplačne vozovnice DiscoverEU, s katerimi bo 40.000 mladim omogočila, da z vlakom raziskujejo Evropo. Na razpis se lahko prijavijo mladi, rojeni med 1. julijem 2007 in 30. junijem 2008, so sporočili iz komisije.

Za prijavo morajo mladi izpolniti kviz s petimi vprašanji o EU in odgovoriti na dodatno vprašanje na evropskem mladinskem portalu. Prijavijo se lahko tukaj.

Prejemniki vozovnic bodo lahko po Evropi potovali med 1. julijem 2026 in 30. septembrom 2027.

Prijavijo se lahko osemnajstletniki iz EU in držav, pridruženih programu Erasmus+, vključno z Islandijo, Liechtensteinom, Severno Makedonijo, Norveško, Srbijo in Turčijo.