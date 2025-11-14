Kako bi naj do ušes ne zardel

Zanimivo je, da so v Slovenijo leta 1925 prišle informacije o pariški razstavi Exposition internationale des arts décoratifs et industriels moderne iz prve roke, a o navdušenju ne moremo govoriti. »Čemu je vse to tam razstavljeno! Da se nam tujci rogajo!« je bil v Domu in svetu oster eden osrednjih arhitektov tistega časa Ivan Vurnik. Navedel je tudi, da je sodila Jugoslavija med »orientalce in kolonije«, ki so imeli to koncesijo, da so se lahko predstavili z nacionalno umetnostjo, saj še niso imeli tako razvite kulture, da bi predstavili moderne stvaritve.

»Kje je krivda tega našega ponesrečenega podvzetja! Dejstvo je, da je vsa naša umetniška kultura – tu mislim tisto kulturo, ki smo si jo mi doslej sami ustvarili, ki je plod naše duše, ki ni izposojena od tujcev – da je vsa ta kultura zelo majhna. Saj je pretežna večina našega razumništva – in to velja za vse tri brate – orientirana v umetniškem oziru po tujih vzorih.« je zapisal.