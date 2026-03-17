Resnica na konju, zeleni na asfaltu, Logar na violončelu

Festival slovenske politične fotografije 2026 je projekt, ki kaže pogled skozi objektiv političnih strank. Fotografije, ki so jih posnele stranke z analognim fotoaparatom za enkratno uporabo, so do 19. maja na ogled v Galeriji Božena Fotohiše Pelikan, ki deluje pod okriljem Muzeja novejše zgodovine Celje. Razstava je nastajala zelo demokratično: vse stranke so dobile enake fotoaparate, kje v prostoru bodo njihove fotografije razstavljene, pa so žrebali. Odzvalo se je štirinajst strank.

FOTO: Demokrati Anžeta Logarja

Idejo, da bi politične stranke fotografirale svoj pogled z analognim fotoaparatom za enkratno uporabo, je dal Matija Plevnik iz KUD Galerija Plevnik-Kronkowska. Dejansko je bila že dvakrat preverjena na lokalnih volitvah v Celju, je povedal sogovornik: »Zdaj pa smo se odločili, da naredimo velik skok na slovensko javno sceno in nagovorimo vse politične stranke oziroma opcije, ki kandidirajo na letošnjih državnozborskih volitvah. In največja zmaga je bila, da smo jih toliko dobili, da so se tudi vsi glavni akterji odzvali.«

FOTO: Mi, Socialisti!

Kot je ob današnjem odprtju, ki so se ga udeležili predstavniki praktično vseh strank, povedala kustosinja Fotohiše Pelikan Urška Todosovska-Šmajdek, je projekt zasnovan muzejsko, zgodovinsko-dokumentarno. Kot je zapisala ob tej priložnosti, gre za strokovno kuriran projekt, »ki politično fotografijo obravnava kot dokument časa in pomemben del vizualne kulture samostojne Slovenije. Cilj projekta je skozi daljše obdobje beležiti in interpretirati podobe, ki nastajajo v predvolilnem in volilnem obdobju, ter odpirati pogled v razmerje med političnim sporočanjem, javno podobo in fotografskim medijem.« Fotografije bodo po razstavi vključili v muzejski arhiv kot del nastajajoče fototeke Pogled slovenske politike skozi objektiv.

FOTO: Resnica

Povabili vse

Proces nastajanja projekta je bil zelo demokratičen. Povabili so namreč vse registrirane politične stranke in opcije, odzvalo se jih je štirinajst, ki tudi kandidirajo na letošnjih državnozborskih volitvah. Te so potem prejele analogni fotoaparat za enkratno uporabo, na katerem je prostora za 39 fotografij. Nekatere so jih posnele samo deset, drugim je uspelo »iztisniti« celo 40 posnetkov. Čeprav tudi količina ni zagotovilo kakovosti, pa še pogledati ne moreš, kaj si pravzaprav fotografiral.

FOTO: Zeleni in Stranka generacij

Izbor fotografij za razstavo je opravila strokovna komisija v sestavi: Urška Todosovska-Šmajdek in Egon Horvat, oba fotografa in kustosa Fotohiše Pelikan, kustos Galerije Božidarja Jakca Miha Colner, uveljavljeni slovenski fotograf Jaka Babnik in Matija Plevnik. Fotografije strank so razstavljene brez kakršnihkoli komentarjev. Čeprav je komisija opravila izbor najboljših fotografij, ki jih je posamezna stranka posnela, so na ogled prav vse, in sicer v posebni videoprojekciji.

FOTO: SNS

Kakovost fotografij je zelo različna, je povedal Plevnik: »Vemo, da je analogni medij v zatonu, digitalni medij generira več milijard posnetkov na dan zaradi mobilnih telefonov in drugih naprav. Hoteli smo se vrniti k analognemu, med drugim zato, ker smo hoteli kar najbolj zmanjšati možnost manipulacije. Da dobimo surovo, neprečiščeno formo. Kar zadeva ikonografijo, pa lahko vidimo cel spekter politične fotografije, od kulta voditelja do agitpropa, skratka vse, kar spremljamo tudi na raznih volilnih soočenjih.«

FOTO: Nič od tega

In na naslednjih volitvah?

Nekateri so projekt vzeli zelo resno, drugi bolj šaljivo. Plevnik pravi, da tudi to nekaj pove: »S tem so na neki način pokazali odnos do sodobne kulture. S projektom, ki je prav zaradi svoje intimnosti in neambicioznosti verjetno dokaj ambiciozen, smo želeli, da bi v tem hektičnem času poskušali kultivirati slovenski politični prostor z vizualno podobo, ki je najbolj vseprisotna.«

Idejni oče projekta Matija Plevnik (levo) in fotograf Jaka Babnik sta bila dva od petih članov strokovne komisije, ki je izbrala fotografije za razstavo. Prav vse fotografije, ki so jih politične stranke poslale, pa so na ogled v videoprojekciji (na fotografiji). FOTO: Egon Horvat/MNZC

Tudi Plevnik upa, da bo projekt obstal: »Naše vodilo je bilo zgolj estetsko, sporočilno, strogo likovno. Nismo se opredeljevali in gradili zgodb. Razstava je zastavljena dolgoročno. Če se malo pošalim, morda se bo čez 16 let na tej razstavi na temelju najboljšega posnetka množica volivcev nagnila na eno, drugo ali tretjo stran.« Nekateri vsekakor imajo potencial, je sklenil Plevnik: »Pri nekaterih smo bili res prijetno presenečeni glede kadriranja, sporočilnosti. Dejansko pa to predstavlja presek politike, njihovih lastnih pogledov. To je pisana pahljača, kakršno spremljamo tudi na soočenjih in kar bomo obkrožali na volitvah v nedeljo.«

FOTO: Gibanje Svoboda

FOTO: Levica in Vesna

FOTO: Pirati

FOTO: Prerod Vladimirja Prebiliča

FOTO: SDS

FOTO: SD