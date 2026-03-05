Razvajeni Slovenci ali zmeda z informacijami?

Namesto hvaležnosti in veselja nezadovoljstvo med evakuiranimi Slovenci. Andrej Šter: Slaba podpora iz domovine, neizpolnjene obljube.

Nekaj minut po 13. uri je na ljubljanskem letališču pristalo četrto letalo s 140 evakuiranimi slovenskimi državljani, ki je ponoči odletelo iz Maskata v Omanu. Skupno je bilo doslej s štirimi leti s kriznega območja v domovino prepeljanih 583 slovenskih državljank in državljanov, a marsikdo ne skopari s kritikami. A namesto da bi se Slovenci z Bližnjega vzhoda vrnili veseli in hvaležni, da so na varnem, imajo kup pripomb (tudi denimo na nečistočo v letalu). »Na letališču so pustili 30 družin z majhnimi otroki, nihče ni prevzel odgovornosti, nismo imeli pravih informacij,« je včeraj za Delo povedala mama treh otrok s Ptuja po pristanku na Brniku. Ker njihovega poleta ni in ni bilo, so zapustili letališče ter poiskali hotel in hrano. Še en potnik iz Ljubljane, ki je bil z družino na ...