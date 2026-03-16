Rdeča preproga: hommage Grace Kelly in drznost Gwyneth Paltrow

Med mnogimi črnimi oziroma črno-belimi kreacijami znanih modnih hiš na 98. podelitvi oskarjev je ne le zaradi oskarja za glavno žensko vlogo za vlogo Shakespearove žene v filmu Hamnet, temveč tudi zaradi Chanelove rožnate obleke z rdečim poudarkom pozornost medijev ukradla 37-letna irska igralka Jessie Buckley.

Buckleyjeva goji tudi osebno prijateljstvo s kreativnim direktorjem Chanela Matthieujem Blazyjem. FOTO: Mario Anzuoni/ Reuters

Kot so zapisali v Guardianu, je po meri izdelana obleka z odkritimi rameni delovala nekako staro in hkrati sveže. Izjemno dolga obleka iz svile je spomnila na pomen rdeče barve v igri Buckleyjeve, ki je spremljala najbolj čustveno trenutke filma, modni kritiki pa so v njej prepoznali veliko podobnost z obleko Grace Kelly s podelitve oskarjev leta 1956. Buckleyjeva sicer goji tudi osebno prijateljstvo s kreativnim direktorjem Chanela Matthieujem Blazyjem, všeč ji je, kako je poročil preteklost z nečim tako sodobnim in živim, njegove modne revije pa opisuje za zelo lepe.

Anna Wintour (levo) v Diorju, Anne Hathaway v Valentinu. FOTO: Patrick T. Fallon/ AFP

Osvojila je štiri najpomembnejše filmske nagrade za najboljšo glavno igralko (zlati globus, bafto, nagrado po izboru filmskih kritikov Critics' Choice in nagrado irske filmske in televizijske akademije IFTA), za na rdeče preproge pa je med drugim oblekla svetlo modro obleko ter črno-belo obleko Dior ter živo modro obleko Chanel. Kot so komentirali v Vogueu, je zadnja postaja na zmagovalnem krogu Hamneta zahtevala Chanel.

Nekaj več gole kože je v obleki brez stranskih robov Armani Privé pokazala Gwyneth Paltrow, Chase Infiniti pa je blestela v kreaciji Louis Vuitton. FOTO: Kevin Winter Getty Images Via AFP

Buckleyjeva je tudi s svojimi izjavami spomnila na to, da je ženska, ki se prebija skozi prvo leto materinstva; njena hčerka je zdaj stara osem mesecev. Sezono pobiranja nagrad pa spremlja ne le temu primerna postava, ampak tudi plenice in črpalke za mleko, je bilo brati med komentarji.

Jessie Buckley je prva Irka, ki je osvojila kipec za najboljšo igralko v glavni vlogi, leta 1990 je bila Brenda Fricker leta nagrajena za najboljšo stransko igralko v filmu My Left Foot: The Story of Christy Brown (Moja leva noga: Zgodba o Christyju Brownu), igralka Maureen O'Hara pa je leta 2014 prejela častnega oskarja.

Uspeha Jessie Buckley so se po poročanju Guardiana veselili tudi prebivalci njenega rodnega kraja Killarney v grofiji Kery. Lokalna radijska postaja je celo ponudila nagrado v višini tisoč evrov za najbolj ustvarjalno spodbudno sporočilo igralki, kar je sprožilo val pesmi, glaziranih žemljic, plaket, pesmi, umetnin iz peska, kavne pene in kvačkanih stenskih tapet. V hotel Arbutus, ki so ga ustanovili Buckleyjevi prababici in je še vedno v lasti družine, so se zgrinjali oboževalci in televizijske ekipe.

Nicole Kidman je na podelitev prišla v kreaciji Mathieuja Blazyja modne hiše Chanel z veliko perja. FOTO: Arturo Holmes Getty Images Via AFP

Prav tako v kreaciji Mathieuja Blazyja modne hiše Chanel z veliko perja je na podelitev oskarjev prišla Nicole Kidman, pozornost zaradi svojih oblek pa so med drugim pritegnile tudi legendarna nekdanja urednica ameriške izdaje Voguea Anna Wintour, ki se ji je na odru pridružila Anne Hathaway, da bi podelila nagrade za najboljšo kostumografijo ter najboljšo masko. Wintourjeva je izbrala črn čipkast suknjič in belo obleko z mačehami znamke Dior, Hathawayjeva pa se je vrnila v obleki Valentino Haute Couture s kitajskim vzorcem in vlečko ter nakit Bulgari.

Kate Hudson v Armani Privé FOTO: Angela Weiss/ AFP

Kate Hudson, ki je bila nominirana za najboljšo glavno žensko vlogo v muzikalu Song Sung Blue, je izstopala v bleščeči svetlo zeleni svetleči se obleki Armani Privé, izdelani po meri, Emma Stone je izbrala srebrno lesketajočo se obleko Louis Vuitton, nekaj več gole kože pa je v beli satenasti obleki brez stranskih robov prav tako Armani Privé pokazala Gwyneth Paltrow.