  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Zanimivosti

    Rdeča preproga: hommage Grace Kelly in drznost Gwyneth Paltrow

    Jessie Buckley osvojila oskarja in rdečo preprogo v Chanelu, največ gole kože pokazala Gwyneth Paltrow v beli obleki brez stranskih robov Armani Privé.
    Jessie Buckley je pozornost ukradla s Chanelovo kreacijo. Foto Angela Weiss/ AFP
    Galerija
    Jessie Buckley je pozornost ukradla s Chanelovo kreacijo. Foto Angela Weiss/ AFP
    S. B.
    16. 3. 2026 | 16:50
    16. 3. 2026 | 16:50
    3:49
    A+A-

    Med mnogimi črnimi oziroma črno-belimi kreacijami znanih modnih hiš na 98. podelitvi oskarjev je ne le zaradi oskarja za glavno žensko vlogo za vlogo Shakespearove žene v filmu Hamnet, temveč tudi zaradi Chanelove rožnate obleke z rdečim poudarkom pozornost medijev ukradla 37-letna irska igralka Jessie Buckley.

    Buckleyjeva goji tudi osebno prijateljstvo s kreativnim direktorjem Chanela Matthieujem Blazyjem. FOTO: Mario Anzuoni/ Reuters
    Buckleyjeva goji tudi osebno prijateljstvo s kreativnim direktorjem Chanela Matthieujem Blazyjem. FOTO: Mario Anzuoni/ Reuters

    Kot so zapisali v Guardianu, je po meri izdelana obleka z odkritimi rameni delovala nekako staro in hkrati sveže. Izjemno dolga obleka iz svile je spomnila na pomen rdeče barve v igri Buckleyjeve, ki je spremljala najbolj čustveno trenutke filma, modni kritiki pa so v njej prepoznali veliko podobnost z obleko Grace Kelly s podelitve oskarjev leta 1956. Buckleyjeva sicer goji tudi osebno prijateljstvo s kreativnim direktorjem Chanela Matthieujem Blazyjem, všeč ji je, kako je poročil preteklost z nečim tako sodobnim in živim, njegove modne revije pa opisuje za zelo lepe.

    Anna Wintour (levo) v Diorju, Anne Hathaway v Valentinu. FOTO:  Patrick T. Fallon/ AFP
    Anna Wintour (levo) v Diorju, Anne Hathaway v Valentinu. FOTO:  Patrick T. Fallon/ AFP

    Osvojila je štiri najpomembnejše filmske nagrade za najboljšo glavno igralko (zlati globus, bafto, nagrado po izboru filmskih kritikov Critics' Choice in nagrado irske filmske in televizijske akademije IFTA), za na rdeče preproge pa je med drugim oblekla svetlo modro obleko ter črno-belo obleko Dior ter živo modro obleko Chanel. Kot so komentirali v Vogueu, je zadnja postaja na zmagovalnem krogu Hamneta zahtevala Chanel.

    Nekaj več gole kože je v obleki brez stranskih robov Armani Privé pokazala Gwyneth Paltrow, Chase Infiniti pa je blestela v kreaciji Louis Vuitton. FOTO: Kevin Winter Getty Images Via AFP
    Nekaj več gole kože je v obleki brez stranskih robov Armani Privé pokazala Gwyneth Paltrow, Chase Infiniti pa je blestela v kreaciji Louis Vuitton. FOTO: Kevin Winter Getty Images Via AFP

    Buckleyjeva je tudi s svojimi izjavami spomnila na to, da je ženska, ki se prebija skozi prvo leto materinstva; njena hčerka je zdaj stara osem mesecev. Sezono pobiranja nagrad pa spremlja ne le temu primerna postava, ampak tudi plenice in črpalke za mleko, je bilo brati med komentarji.

    Jessie Buckley je prva Irka, ki je osvojila kipec za najboljšo igralko v glavni vlogi, leta 1990 je bila Brenda Fricker leta nagrajena za najboljšo stransko igralko v filmu My Left Foot: The Story of Christy Brown (Moja leva noga: Zgodba o Christyju Brownu), igralka Maureen O'Hara pa je leta 2014 prejela častnega oskarja.

    Uspeha Jessie Buckley so se po poročanju Guardiana veselili tudi prebivalci njenega rodnega kraja Killarney v grofiji Kery. Lokalna radijska postaja je celo ponudila nagrado v višini tisoč evrov za najbolj ustvarjalno spodbudno sporočilo igralki, kar je sprožilo val pesmi, glaziranih žemljic, plaket, pesmi, umetnin iz peska, kavne pene in kvačkanih stenskih tapet. V hotel Arbutus, ki so ga ustanovili Buckleyjevi prababici in je še vedno v lasti družine, so se zgrinjali oboževalci in televizijske ekipe. 

    Nicole Kidman je na podelitev prišla v kreaciji Mathieuja Blazyja modne hiše Chanel z veliko perja. FOTO: Arturo Holmes Getty Images Via AFP
    Nicole Kidman je na podelitev prišla v kreaciji Mathieuja Blazyja modne hiše Chanel z veliko perja. FOTO: Arturo Holmes Getty Images Via AFP

    Prav tako v kreaciji Mathieuja Blazyja modne hiše Chanel z veliko perja je na podelitev oskarjev prišla Nicole Kidman, pozornost zaradi svojih oblek pa so med drugim pritegnile tudi legendarna nekdanja urednica ameriške izdaje Voguea Anna Wintour, ki se ji je na odru pridružila Anne Hathaway, da bi podelila nagrade za najboljšo kostumografijo ter najboljšo masko. Wintourjeva je izbrala črn čipkast suknjič in belo obleko z mačehami znamke Dior, Hathawayjeva pa se je vrnila v obleki Valentino Haute Couture s kitajskim vzorcem in vlečko ter nakit Bulgari.

    Kate Hudson v Armani Privé FOTO: Angela Weiss/ AFP
    Kate Hudson v Armani Privé FOTO: Angela Weiss/ AFP

    Kate Hudson, ki je bila nominirana za najboljšo glavno žensko vlogo v muzikalu Song Sung Blue, je izstopala v bleščeči svetlo zeleni svetleči se obleki Armani Privé, izdelani po meri, Emma Stone je izbrala srebrno lesketajočo se obleko Louis Vuitton, nekaj več gole kože pa je v beli satenasti obleki brez stranskih robov prav tako Armani Privé pokazala Gwyneth Paltrow.

    Premium
    Nedelo
    Intervju

    Vesna V. Godina: V tem trenutku bi bilo zelo nevarno imeti desno vlado

    Sveže upokojena antropologinja je secirala slovensko politično krajino, pri čemer ni prizanašala ne levim ne desnim.
    Lucijan Zalokar 15. 3. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Anamaria Goltes in Luka Dončić

    Luka in Anamarija, konec velike ljubezni

    Spoznala sta se pri rosnih dvanajstih in videti je bilo, da bosta previharila vse viharje, a med košarkarskim zvezdnikom in njegovo izbranko je počilo.
    Agata Rakovec Kurent 15. 3. 2026 | 11:00
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Zanimivosti
    Kako odločajo sodišča

    Kje bosta živeli hčerki Luke Dončića

    Razmerja med starši in otroki se presojajo po pravu države, katere državljani so, a mednarodni element situacijo lahko zaplete.
    Tanja Jaklič 12. 3. 2026 | 13:30
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Vojna za Evropo?

    Vojna za Evropo? Trump posvaril zvezo Nato

    Ameriški predsednik je posvaril pred zelo slabo prihodnostjo zahodne vojaške zveze, če zaveznice ne bodo pomagale pri zagotovitvi varnega prevoza čez Hormuz.
    Barbara Kramžar 16. 3. 2026 | 07:21
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    INTERNET

    Zakaj so gostje vse bolj neizprosni, ko gre za popoln oddih

    Hrvaška je med najbolj zaželenimi destinacijami za digitalne nomade in družine in zanje so pri A1 Hrvaška razvili posebno ponudbo.
    Promo Delo 4. 3. 2026 | 10:30
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    VOJVODINA

    Podeželska idila, kjer je bila včasih rimska prestolnica

    Na severu Srbije, med vodotoki, ki oblikujejo ravnico, so kraji, kjer vsaka pot vodi do novega nepozabnega doživetja.
    Promo Delo 28. 2. 2026 | 20:30
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Pomladni popusti! Priskrbite si Windows 11 Pro za manj kot jutranjo kavo

    Če za izdelke MS plačujete polno ceno, zapravljate denar. Keysoff Spring Sale ponuja velike popuste za orodja MS brez omejitev količine.
    Promo Delo 12. 3. 2026 | 08:37
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Čisti prostori: nevidna hrbtenica slovenskih milijardnih investicij

    V Sloveniji panoga tehnologije čistih prostorov ustvarja do 6 % BDP-ja, zaradi novih naložb v farmacijo pa bo potreba po panožnih strokovnjakih zelo velika.
    Promo Delo 12. 3. 2026 | 08:44
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravniki in farmacevti

    Znani prejemniki Medisovih nagrad

    Med finalisti za priznanja zdravnikom in farmacevtom, ki poleg dela s pacienti še raziskujejo, tudi trije Slovenci.
    Milka Bizovičar 12. 3. 2026 | 20:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Energetske prenove stavb

    Energetska prenova ni strošek, ampak naložba

    Celovite prenove javnih in poslovnih stavb praviloma prinesejo od 30 do 60 odstotkov nižjo skupno rabo energije.
    Marjana Kristan Fazarinc 28. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Energetska prenova ne koristi, če zatohlost rešujemo s prepihom

    Tri četrtine stavb v Evropi energetsko ni učinkovitih, sanacij je minimalno število, še te so pogosto neustrezne.
    Milka Bizovičar 28. 2. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Evropa pred izbiro: digitalna suverenost ali digitalna kolonija?

    Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
    27. 2. 2026 | 14:00
    Preberite več

    Več iz teme

    oskarjimodanagradaigralkazvezdnikiJessie BuckleyEmma StoneAnna WintourAnne HathawayKate HudsonNicole Kidman

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Nogomet
    Manchester United

    Wayne Rooney o naslednjem trenerju Šeška: To bi bila grozna izbira

    Nogometaši Manchester Uniteda še naprej zmagujejo, Benjamin Šeško pa v igro vstopa s klopi. Wayne Rooney je prepričan, da je Michael Carrick prava izbira.
    Nejc Grilc 16. 3. 2026 | 17:15
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Vojna v Iranu

    Merz proti sodelovanju nemške mornarice

    V Berlinu odpirajo stare rane in debate o stabilnosti in cenah preskrbe z energijo.
    Barbara Zimic 16. 3. 2026 | 17:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Oskarji 2026

    Rdeča preproga: hommage Grace Kelly in drznost Gwyneth Paltrow

    Jessie Buckley osvojila oskarja in rdečo preprogo v Chanelu, največ gole kože pokazala Gwyneth Paltrow v beli obleki brez stranskih robov Armani Privé.
    16. 3. 2026 | 16:50
    Preberite več
    PremiumVideoWall
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Ukrajinski brezpilotniki vračajo Moskvo v preteklost

    Zaradi napadov brezpilotnih letalnikov v Rusiji omejujejo delovanje mobilnega interneta.
    Boris Čibej 16. 3. 2026 | 16:20
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Sodniške odločitve

    Pri Bayernu razburjeni: To je bila najslabša predstava v zgodovini

    Nekdanji predsednik FC Bayern Uli Hoeneß je govoril o spornih sodniških odločitvah, ki po mnenju direktorja trajajo že nekaj časa
    16. 3. 2026 | 16:15
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Oskarji 2026

    Rdeča preproga: hommage Grace Kelly in drznost Gwyneth Paltrow

    Jessie Buckley osvojila oskarja in rdečo preprogo v Chanelu, največ gole kože pokazala Gwyneth Paltrow v beli obleki brez stranskih robov Armani Privé.
    16. 3. 2026 | 16:50
    Preberite več
    PremiumVideoWall
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Ukrajinski brezpilotniki vračajo Moskvo v preteklost

    Zaradi napadov brezpilotnih letalnikov v Rusiji omejujejo delovanje mobilnega interneta.
    Boris Čibej 16. 3. 2026 | 16:20
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Sodniške odločitve

    Pri Bayernu razburjeni: To je bila najslabša predstava v zgodovini

    Nekdanji predsednik FC Bayern Uli Hoeneß je govoril o spornih sodniških odločitvah, ki po mnenju direktorja trajajo že nekaj časa
    16. 3. 2026 | 16:15
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    VELIKA GORICA

    Mislili smo, da nas tik ob meji nič več ne more presenetiti

    Destinacija, ki temelji na izkušnjah, dostopnosti ter vsebini z identiteto in zgodbo.
    Promo Delo 4. 3. 2026 | 08:31
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Autocart: sodobno zdravljenje poškodb hrustanca z lastnim tkivom pacienta

    Kaj je metoda AutoCart in komu je namenjena? Kako poteka poseg, kakšni so rezultati in kako dolgo traja rehabilitacija?
    Promo Delo 16. 3. 2026 | 08:17
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Hernija diska: kdaj je operacija res zadnja možnost?

    Vas je neznosna bolečina v hrbtu priklenila na posteljo? Morda gre za hernijo diska – stanje, ki lahko brez rehabilitacije vodi do nepopravljivih posledic.
    Promo Delo 10. 3. 2026 | 08:29
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Prihranki stojijo, čas teče: napaka, ki jo dela ogromno ljudi

    Vzajemni skladi omogočajo razpršitev, strokovno upravljanje in postopno vlaganje, zato so za mnoge vlagatelje razumljiv začetek.
    13. 3. 2026 | 08:14
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Edinstvena javna osnovna šola za večjezičen začetek šolanja

    Izbira osnovne šole je za starše bodočih prvošolcev ena najpomembnejših odločitev.
    Promo Delo 11. 3. 2026 | 13:59
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zakaj mnogi zdaj menjajo vrata?

    Lip Bled ob sejmu Dom pripravlja posebno sejemsko ponudbo notranjih in vhodnih vrat ter talnih oblog. Akcija velja do konca marca oziroma do razprodaje zalog.
    10. 3. 2026 | 08:49
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    ILIRIJA RESORT

    Popoln pobeg za družine? Ta kraj preseneča na vsakem koraku

    Ilirija Resort v Biogradu na moru leži tik ob morju in je edinstven po tem, da združuje bivanje na plažiz bližino središča mesta.
    Promo Delo 4. 3. 2026 | 14:30
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Next
    LUŠTICA

    Je to najbolj zaželena destinacija v Črni gori?

    Luštica Bay je z leti postal najbolj zaželen naslov v Črni gori, zlasti zaradi vizije integriranega mesta.
    Promo Delo 1. 3. 2026 | 08:30
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Majorka – od aprila vsak dan z letalom

    Zaradi nemirov na Bližnjem vzhodu se težišče počitnic seli proti zahodu, zato je zdaj pravi čas za rezervacijo počitnic na sončni Majorki!
    Promo Delo 16. 3. 2026 | 11:44
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    KRAGUJEVAC

    Edinstveno mesto na turističnem zemljevidu Balkana

    Ne glede na to, ali ste ljubitelj zgodovine, arhitekture, festivalski nomad ali preprosto iščete nov kotiček Balkana, Kragujevac vas čaka.
    Promo Delo 1. 3. 2026 | 10:30
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo