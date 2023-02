Rdečebradi Viking praznuje 50 let

V nadaljevanju preberite:

Hogar Grozni, najuspešnejši lik ameriškega stripovskega avtorja Dika Browna (1917–1989), je dočakal 50 let. Prvič je izšel 4. februarja 1973, zatem pa v dobri stari tradiciji Vikingov osvojil domala vse, kar se v okviru znanega sveta da osvojiti.

Na uradni strani King Features Syndicate, producenta in distributerja okoli 150 stripov, vključno s Hogarjem, navajajo, da je prodrl v več kot 1900 časopisov v 56 državah. Dobrodušni poliglotski Viking, o katerem se je več kot desetletje po premieri izkazalo, da je po poreklu Norvežan, se je naučil tekoče govoriti ducat jezikov. Tudi slovenščino. V aktualnem jubilejnem tednu so vsak dan ponovno izhajale najstarejše Hogarjeve epizode, v nedeljo bo v globalnem merilu sledil še ponatis čisto prvega stripa, o katerem založnik navaja, da še nikoli ni bil ponatisnjen.

Rdečebradega Hogarja, likovno podanega v dokaj enostavnih, polnih linijah in ozkem naboru barv, označujejo za pravcati dragulj na področju ameriškega družinskega stripa, ki je žanr, nad katerim sicer nekateri radi vihajo nosove. Bil je drugi izjemno uspešen strip v karieri Browna, in sicer za Hi in Lois, ki ga je soustvaril s scenaristom Mortom Walkerjem. Zanimivo pri Hogarju je, da je v osnovi Brownov avtoportretni lik.