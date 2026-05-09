Rdeči dragulj, težak več kot dva kilomgrama

V Mjanmaru so odkrili ogromen 11.000-karatni rubin. To je eden največjih, kar so jih kdaj našli v državi, znani po svojih dragocenih dragih kamnih. Rubin tehta 2,2 kilograma, izkopali pa so ga na območju Mogoka, je v izjavi zapisala nova vlada, ki jo podpira vojska. »Ogromni rubin je vijolično-rdeče barve z rumenkastimi podtoni in velja za visokokakovostnega,« so dodali.

Čeprav je manjši od podobnega 21.450-karatnega rubina, ki so ga našli na istem območju leta 1996, je nedavno odkriti kamen dragocenejši »zaradi svoje vrhunske barve, čistosti in splošne kakovosti,« je sporočila vlada, ki ni navedla natančne vrednosti.

Za dolino Mogok se že leta preliva kri za prevlado, saj se tam skrivajo edinstveni rubini s svojo značilno barvo. Rubini iz Mogoka so najdražji na svetu, najkakovostnejši dragulji pa dosegajo večmilijonske cene v panogi z ohlapno regulacijo. V Mjanmaru je nahajališče rubinov, ki jim zaradi barve - izrazitega odtenka rdeče - pravijo golobja kri. Ravno ti so med najbolj cenjenimi.

Mjanmaru od leta 2021 po državnem udaru vlada hunta, ki je sprožila državljansko vojno. Nekdanji vojaški poveljnik Min Aung Hlaing je prejšnji mesec po strogo omejenih volitvah prisegel kot civilni predsednik.