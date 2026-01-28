Konjičkom narobe prišili nasmeh in nehote ustvarili prodajno uspešnico

Kitajsko novo leto bodo letos praznovali 17. februarja, in sicer bo leto 2026 v znamenju konja, ki predstavlja trdo delo in vitalnost. Nekateri Kitajci se kljub temu ne morejo poistovetiti z živahnim duhom, polnim energije, zato pa se lahko poistovetijo s plišastimi konji z narobe prišitim nasmeškom.

Plišaste igrače je izdelalo podjetje Happy Sister na zahodu Kitajske. Rdeči konji bi se morali široko smejati, a je neznani delavec stroje nastavil napačno, zato so na obraze igrač narobe zašili nasmeške. Plišasti konji so videti žalostni in utrujeni, njihove nosnice pod ustnicami pa spominjajo na solze.

Kljub tovarniški napaki so igrače na Kitajskem postale velika uspešnica, naročati pa so jih začeli tudi iz Južne Afrike, Bližnjega vzhoda in vzhodne Azije, so po navedbah Guardiana povedali pri Happy Sister. Plišasti konji so postali priljubljeni tudi na družbenih omrežjih, kjer so postali simbol za izgorelost na delovnem mestu, nekateri pa jih primerjajo z lutkami labubu.

»Ljudje so se začeli šaliti, da jih nesrečni konjiček spominja na to, kako so sami videti v službi, tisti, ki pa se smeji, pa je videti kot ljudje po službi,« je za Reuters dejala lastnica tovarne Happy Sister Zhang Huoqing in dodala, da je do sredine januarja prejela več kot 15.000 naročil za plišaste konje, zato so morali v tovarni odpreti še deset dodatnih produkcijskih linij.

Kitajci žalostne konje primerjajo s sabo, ko so v službi, vesele pa z razpoloženjem, ko lahko po dolgem delovniku odidejo domov. FOTO: Nicoco Chan/Reuters

»Prek potrošniških izdelkov in spletnih objav si ljudje lahko dajo duška zaradi pritiska v službi, predvsem na platformah, kot je rednote, kjer sta potrošniška kultura in čustveno izražanje tesno prepletena,« je za Business Insider dejal Jacob Cooke, izvršni direktor podjetja za spletno poslovanje WPIC Marketing + Technologies.

Številni kitajski delavci se soočajo s t. i. sistemom 996, ki od zaposlenih zahteva, da delajo od devetih zjutraj do devetih zvečer, šest dni na teden. Tovrstni sistem dela poveličuje ustanovitelj podjetja Alibaba Jack Ma, leta 2021 pa so ga prepovedali z zakonom, potem ko je oseba zaradi izčrpanosti umrla na pozni izmeni, poroča Guardian. Kljub temu številni Kitajci še vedno delajo dolge nadure.