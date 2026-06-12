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    Rebeka Dremelj in Ksenija Šelih Martinec: Skrbimo za vse druge, nase pa pozabimo

    O iskrenosti, ki osvobaja, ter ginekologiji, ki ženski povrne zdravje, užitek in popolno samozavest.
    Ksenija Šerlih Martinec in Rebeka Dremelj. Foto: Marko Feist
    Galerija
    Ksenija Šerlih Martinec in Rebeka Dremelj. Foto: Marko Feist
    Manca Čampa Pavlin
    12. 6. 2026 | 10:45
    1:18
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    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

    O zdravju žensk, skrbi zase in sodobnih izzivih sta spregovorili ginekologinja in porodničarka dr. Ksenija Šelih Martinec ter glasbenica in podjetnica Rebeka Dremelj. Ksenija Šelih Martinec, ustanoviteljica medicinskega centra Kalliste, zagovarja holistični pristop ter poudarja pomen regenerativne in funkcionalne ginekologije. Opozarja, da ženske prepogosto postavljajo potrebe drugih pred svoje in zato zanemarjajo lastno zdravje. Družbena pričakovanja po popolnosti, uspešnosti in urejenosti ustvarjajo dodatne pritiske, zaradi katerih izgubljajo stik s seboj. Gostji sta izpostavili, da je skrb za dobro počutje nujna ter da si mora vsaka ženska vzeti čas zase in svoje zdravje.

    Vabljeni k poslušanju na Onaplus.si.

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    Mobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

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