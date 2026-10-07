Recept za več otrok: moli, ljubi, rojevaj

Ko je statistika pokazala, da je bilo lani v Singapurju rojenih manj kot 30.000 otrok in da se je število rojstev zmanjšalo na manj kot 0,87 otroka na žensko, je bil to znak za preplah za oblasti majhne države s samo 6,21 milijona prebivalci in dokaz, da ni bil uspešen prav nobeden od dosedanjih ukrepov za spodbujanje rojstev. Torej si je bilo treba izmisliti nekaj novega, da bi se izboljšala nataliteta oziroma da bi prebivalce pripravili do tega, da bi si ustvarili družino in imeli čim več potomcev. Vlada ene najbogatejših azijskih držav je začela pri sebi. Ustvarila je aplikacijo, namenjeno njenim uslužbencem, starim od 21 do 35 let. FOTO: Reuters Vlada ene najbogatejših azijskih držav je začela pri sebi. Ustvarila je aplikacijo, namenjeno njenim uslužbencem, starim od 21 do 35 let. Na ...