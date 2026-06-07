Redka priložnost: kje in kdaj bo viden popolni sončni mrk

Nebo nad severno poloblo bo kmalu ponudilo enega najbolj dramatičnih astronomskih pojavov – popolni sončni mrk, ki bo 12. avgusta za nekaj trenutkov povsem zatemnil del Zemljine površine. Gre za pojav, ki nastane, ko Luna preide med Soncem in Zemljo ter v ozkem pasu na Zemlji popolnoma zakrije Sončevo svetlobo, pojasnjuje NASA.

Popolna faza mrka bo vidna v delih Grenlandije, Islandije ter na severu Španije in severovzhodu Portugalske. Tam bo za kratek čas nastopila popolna tema, saj bo Sonce povsem izginilo z neba. Drugod po Evropi, Afriki in Severni Ameriki bo viden delni mrk, pri katerem bo zakrit le del Sončeve ploskve.

Po podatkih European Space Agency (ESA) bo tako avgustovski dogodek eden pomembnejših astronomskih pojavov v zadnjih letih, še posebej za Evropo. Popolni sončni mrk je bil nazadnje viden iz celinske Evrope leta 2006, v globalnem merilu pa je bil zadnji večji dogodek aprila 2024 nad Severno Ameriko, navaja CNN.

Strokovnjaki opozarjajo, da je neposredno gledanje v Sonce nevarno, razen v kratkem obdobju popolne faze mrka, ko je Sonce povsem zakrito. Uporabljati je treba certificirana zaščitna očala ali posebne sončne filtre za teleskope in kamere, saj lahko sicer pride do trajnih poškodb oči. FOTO: Esa Alexander/Reuters

Redka priložnost za Španijo in Evropo

Posebnost letošnjega mrka je tudi njegova vidnost v Španiji, kjer bo popolni sončni mrk prvič po letu 1905 viden iz celinske države. Španija bo v prihodnjih letih sicer deležna še dveh sončnih mrkov do leta 2028, kar po ocenah ESA pomeni izjemno obdobje za evropsko astronomijo in javno zanimanje za vesolje.

Po poročanju CNN, bo ozka pot popolnega mrka dolga približno 8.300 kilometrov. Začela se bo nad Arktiko, nato pa bo senca potovala prek severnega Atlantika, Grenlandije in Islandije proti Iberskemu polotoku. Tam se bo mrk zaključil v smeri Balearskih otokov.

Po podatkih spletnega portala EarthSky bodo opazovalci na Grenlandiji lahko uživali v več kot dveh minutah popolne teme, medtem ko bo v severni Španiji ta faza trajala le okoli 20 sekund – ob pogoju jasnega vremena.

Kje bo viden in kako ga spremljati

Za natančne lokalne čase in vidnost mrka strokovnjaki priporočajo uporabo interaktivnih orodij, kot jih ponuja spletna stran Time and Date. Ker bo mrk prehajal tudi ob sončnem zahodu, se bo na nekaterih območjih dan v noč prevesil še hitreje kot običajno.

Za tiste, ki bodo zunaj območja popolne faze, bo ESA omogočila tudi spletni prenos v živo iz astrofizičnega observatorija Javalambre v španski pokrajini Teruel.