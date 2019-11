Redko telovadi, a je možat kot Sylvester Stallone

Nenačrtovan obisk bolnišnice

Bela hiša: Del rednih letnih pregledov je opravil predčasno

V delavniku ameriškega predsednikalep delež časa pripada pisanju tvitov. Z njimi obvešča o svojih ključnih državniških potezah ali pa o ... marsičem.Triinsedemdesetletni Trump se je v najnovejšem tvitu pomladil in se predstavil kot goloprsi boksar Rocky iz prejšnjega stoletja. In prejšnjega tisočletja.Kot piše AFP, nenavaden predsednikov tvit komentirajo kot odraz njegove jeze zaradi medijskega špekuliranja v zadnjih dneh okoli njegovega zdravja.Tovrstne objave so sledile njegovemu nenačrtovanemu obisku bolnišnice v bližini Washingtona minulo soboto. V odgovor na to si je v tvitu izposodil hollywoodsko izklesano teloiz tretjega dela dobre stare sage o boksarju Rockyju. Posneli so ga leta 1983.Tudi njegov obraz je v tvitu, v katerem sicer ni nikakršnega verbalnega komentarja, bistveno pomlajen. Glede njegovega obiska omenjene bolnišnice so sicer iz Bele hiše medijem kasneje pojasnili, da se je zanj odločil, ker je želel del rednih letnih zdravstvenih pregledov opravti predčasno. To naj bi mu v prihodnosti prihranilo čas.Kot dodaja AFP, sicer rezultati zadnjega rednega zdravstvenega pregleda, opravljenega februarja, kažejo, da je predsednik zdrav, a predebel. Redko telovadi, njegov edini šport je golf, denimo na njegovem posestvu v Mar-a-Lagu.Sam vsaj pred javnostjo meni povsem drugače. Svojim podpornikom je srečanje z zdravniki predstavil tako, da opisal njihovo navdušenje nad njim med pregledom. »Slecite srajco, pokažite nam svoje veličastne prsi. Še nikoli nismo videli takih,« naj bi mu povedali.