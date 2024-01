»Reeve ne bo nazaj. Mi, ki ostajamo, prestajamo dosmrtno kazen«

V nadaljevanju preberite tudi:

Oscar Pistorius, paraolimpijski in olimpijski sprinter z dvojno amputacijo nog, je bil danes zjutraj pogojno izpuščen iz zapora skoraj enajst let po umoru svojega dekleta Reeve Steenkamp in po devetih letih prestane kazni. Podrobnosti o času in kraju njegove izpustitve so bile tajne zaradi varnostnih razlogov, zanj bodo do izteka kazni leta 2029 veljali pogoji pogojnega izpusta. Južnoafriški oddelek za zaporne službe je ob tem sporočil, da bodo nekdanjega zvezdnika obravnavali kot vse druge.