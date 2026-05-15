Renesansa naravnih materialov: zakaj se svetovne kuhinje vračajo k lesu in kamnu

Lastniki takšnih pultov računajo, da bodo površine sčasoma pridobile sledi rezil, krožcev s kavo, vročih loncev. Estetski okusi, ki so še nedavno cenili predvsem nedotakljivost, popuščajo prepričanju, da pravi materiali svojo vrednost pokažejo šele s časom.

Trgovci s pohištvom in oblikovalci interjerjev opažajo enako gibanje. Najbolj iskani modeli so tisti, ki obljubljajo postopno pridobivanje značaja. Premiki niso naključni. Odražajo globlji premislek o tem, kako ljudje želijo živeti v prostorih, ki jih obdajajo vsak dan. Razlike med površinami, ki čas sprejemajo, in tistimi, ki ga zavračajo, so opazne na prvi pogled.

Površine, ki dovolijo čas

Patine so dragocene. V drobnih plasteh dogodkov nastajajo zapisi, ki jih industrijske obdelave težko posnamejo. Naravne površine pod uporabo temnijo v topel, globok ton. Apnenci, laporji in grobe keramike z leti pridobijo karakter, ki jih dela vrednejše, kot so bili na dan vgradnje. Belgijski modri apnenci, ki jih oblikovalci kuhinj v zadnjih letih izrazito iščejo, so značilen primer. V prvih dveh letih površine potemnijo za odtenek, robovi pa se nežno zaoblijo od navadne uporabe krp.

Visokosijajni laminati, akrilne ploskve in dekorativni materiali iz prešanih smol delujejo drugače. Praske na takšnih površinah izgledajo kot porazi, madeži kot motnje. Materiali od uporabnikov pričakujejo skrbno ravnanje in ta pričakovanja sčasoma izčrpajo. V tem se kažejo pomembne razlike med materialnimi tradicijami zadnjih desetletij. Sintetični izdelki so načrtovani za izložbe, naravni za uporabo.

Utrujenost od brezhibnosti

Desetletje pred pandemičnim premorom je pripadalo brezhibni belini, ravnim površinam in prepričanju, da so domovi najbolj fotogenični, kadar delujejo kot razstavni prostori. Družbena omrežja so postavila estetski standard, v katerem ni bilo prostora za rabljene kuhinjske pulte ali robove omar s sledjo vsakodnevnega odpiranja. Fotografska estetika je postala merilo bivanja. V praksi je to pomenilo, da so prostori začeli delovati kot predmeti za ogledovanje.

Daljša prisotnost doma je razkrila, kako sterilni prostori postanejo utrujajoči. Obenem so prišli generacijski premiki, ki so začeli ceniti materiale s preverljivim izvorom in naravno strukturo. Te spremembe pomenijo odgovor na občutek, ki ga povsem brezhibni prostori ustvarjajo v človeku, ko v njih preživi dovolj časa. Med pogovori s strankami slovenske kuhinjske delavnice večkrat slišijo prošnje, naj nove kuhinje ne delujejo kot katalog. Pred desetimi leti so se prošnje glasile ravno nasprotno.

Kamen, ki ne skriva izvora

Apnenec, granit in peščenjak govorijo jezik, ki je starejši od vsake oblikovalske mode. Kamnoseške delavnice po srednji Evropi poročajo, da povpraševanja po regionalnih kamninah rastejo. Razlogi niso samo cenovni. Pomembnejši so občutki, da materiali prihajajo iz pokrajin, ki jih prepoznamo. Hotaveljski apnenci iz okolice Škofje Loke so v slovenskih projektih vse pogosteje izbira oblikovalcev, ki želijo lokalni značaj brez umetnega poudarka.

Pri velikih ploskvah pridejo do izraza kuhinje z otokom, saj nepretrgana površina razkrije strukturo žil, drobne fosile in nepravilnosti, ki jih sintetična plošča ne more posnemati. Tu se lepota ne skriva, ampak razkriva. Funkcionalnost narekuje izbiro materiala, saj se vsaka kamnina obnaša drugače, ena se z leti zmehča in pridobi sij, druga ostane skoraj nespremenjena, tretja se obarva in postane bolj raznolika. Vsaka od teh sprememb je del materialne logike, ki sintetičnim površinam preprosto ni dostopna.

V zadnjih letih so kuhinje z otokom postale priljubljene še iz povsem praktičnega razloga. Velike naravne površine pridejo do izraza brez prekinitev, otoške plošče pa postanejo glavni prizori prostora. Druženja, pri katerih se priprava jedi seli iz ločenih sob v osrednje bivalne dele, takšne postavitve preprosto narekujejo. Otoki hkrati omogočajo, da se delovne cone razporedijo logično, brez križanja poti med kuhinjo in jedilnico. Dolžine plošč med tremi in štirimi metri postavljajo posebne tehnične izzive, saj morajo kamniti elementi te velikosti potovati od kamnoloma do montaže v enem kosu.

FOTO: Freepik

Les kot živi material

Hrast, oreh in kostanj so materiali, katerih vsako vlakno deluje kot beležka. V deskah so zapisane sledi sušnih poletij, deževnih jeseni in vetrov, ki so drevesa nagibali v določeno smer. Mizarske delavnice s tradicijo se vračajo k masivnemu lesu kot primarnemu materialu. Opuščajo furnirje, ki so nekaj časa veljali za pametno alternativo, in posegajo po debelih plohih. Lesene kuhinje v takšni izvedbi se obnašajo kot živ material, ki diha skupaj s prostorom in se odziva na vlago, temperaturo in svetlobo.

Masivni lesovi zahtevajo nekaj, kar smo skoraj pozabili. Zahtevajo odnos, redno nego in opazovanje, kako se površine obnašajo ob letnih spremembah. Dvakrat letno premazane plošče iz hrasta s trdnim oljem ohranijo zaščito pred vlago in pridobijo mehek otip, ki se z leti samo izboljšuje. V zameno ponujajo površine, ki s časom postanejo lepše. Ekonomski argumenti so močni, saj imajo kakovostne izvedbe življenjsko dobo več desetletij. Razlike med ceno in skrbno izdelavo se pokažejo običajno v sedmem ali osmem letu, ko cenejše izvedbe začnejo razpadati. Trajne kuhinje so v prvi vrsti ekonomske poteze, šele zatem ekološke.

Stene kot del pripovedi

Pri kuhinjskih prostorih ne moremo mimo navpičnih površin. Tu so se zgodili najbolj vidni preobrati zadnjih let. Stekleni paneli nad pulti, ki so dolga leta veljali za standard, izgubljajo privlačnost. Njihove gladke neprodušnosti prostore sploščujejo. Namesto njih prihajajo stenske obloge iz naravnih materialov, glina, žgana keramika, peskan apnenec in groba mavčna obdelava, ki vračajo teksturo v prostor, ki je bil predolgo gladek.

Razlogi za premike so preprosti. Stekla in nerjavna jekla odbijajo svetlobo, naravne stenske obloge pa jo vpijajo in v prostore vračajo mehkeje. V kuhinjah, ki so danes pogosto prostori druženja, so razlike v atmosferi pomembnejše, kot bi mislili. K temu se pridruži še akustika, saj trde gladke površine ustvarjajo odmeve, ki so v odprtih bivalnih celotah moteči. Glinene obloge dodatno uravnavajo zračno vlago, kar v prostorih, kjer se redno kuha, ni zanemarljiva podrobnost.

Naravne stenske obloge imajo še eno značilnost, ki jo opazimo šele kasneje. Njihove starosti dodajajo vrednost. Plasti prešanega betona v desetih letih razpokajo in se drobijo, gline pa v istem času samo zatemnijo in pridobijo globino. Tankoslojne mineralne obdelave, ki jih nanašajo izkušeni mojstri v dveh ali treh plasteh, ohranjajo živost prostora tudi po petnajstih letih.

FOTO: Freepik

Drobni kovinski elementi

Podrobnosti odločajo, ali prostori delujejo celovito ali kot zbirke medsebojno nepovezanih kosov. Ročaji, pipe, oporniki polic in vidni vijaki so v tej presoji ključni. Medenina in baker doživljata vrnitev iz arhitekturnih revij v resnične domove. Pri tem ne gre za polirane, lakirane medenine, ki bodo čez tri leta delovale kot poskusi videti nove, ampak za žive medenine, ki temnijo in se obarvajo, dokler ne pridobijo tona starega glasbila. Bakri se obnašajo podobno, le da gredo še korak dlje. V vlažnih okoljih razvijejo zelenkaste patine, ki sprva presenetijo, dokler oči ne sprejmejo, da so v bistvu lepe. Kovani železni elementi, ki so dolgo veljali za rustikalne, se vračajo v sodobne kuhinjske prostore z bolj zadržano oblikovno govorico in matiranimi površinami, ki dobro sodelujejo s kamnom in lesom.

Kar ostane, ko mode minejo

Naravni materiali nimajo strategije marketinga. Hrast je bil hrast pred sto leti in bo hrast še sto let kasneje, apnenec se ne predela, glina se ne reformulira, kovina pa ne menja kemijske zgradbe glede na sezono. To je morda največja prednost vrnitve k tem materialom, saj niso del cikla, ki nas zavezuje k zamenjavi vsakih nekaj let. Dom, opremljen s kamnom, lesom in keramiko, bo čez petnajst let videti drugače kot danes, ne bo pa videti zastarel. Videti bo uporabljen, kar je povsem nekaj drugega.

Naročnik oglasne vsebine je Saloni pohištva Prevc