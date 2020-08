Reševanje ogrožene vrste … privilegirancev

S peticijo v Belo hišo

Trumpa od inavguracije dalje spremljajo sporočila z oznako #SaveBarron. Foto Kevin Lamarque/Reuters

#FreeMelania in #SaveBarron

Spletni empati v gestah in pogledih predsednikove žene in sina prepoznavajo očitne znake žalosti in nestrinjanja s Trumpovo politiko. Foto Yuri Gripas/Reuters

Družbeni mediji so polni takih in drugačnih absurdnosti, ki jih težko jemljemo resno in brez dobre mere cinizma. Največkrat jih je najbolje spregledati, nekatere nas nasmejijo, a ko nekaj postane viralno, je morda dobro na stvar pogledati z vidika družbenih fenomenov ali vsaj simptomov. Tako je tudi v primeru spletne akcije #FreeBritney.Spletno občestvo je vajeno pobud za ohranitev te ali one ogrožene živalske vrste, najrazličnejših okoljevarstvenih in človekoljubnih akcij ter prizadevanj gibanja za državljanske pravice. A nedavno je pozornost vzbudila skupina privržencev pop pevke Britney Spears, ki je pozivala k njeni osvoboditvi.Saj se vendar ni znašla na napačni strani zakona, so jo mar aretirali in po krivici zaprli, so se začeli spraševati mnogi na svetovni mreži, za katere novice iz življenja nekdanje pop zvezdnice niso ravno prioriteta. Že površen prelet pevkinega vsakdana zagotavlja, da se materi dveh otrok vsaj v zadnjem času ni zgodilo nič takega.Izkazalo se je, da so se njeni zvesti oboževalci, prepričani, da pevka trpi, odzvali, še preden bi bilo prepozno. V besedilih svojih uspešnic (My Prerogative, Lucky, Overprotected, Piece of me ...) naj bi jim puščala jasna subliminalna sporočila, predvsem pa so v objavah na družbenih omrežjih na njenem obličju prepoznali stisko in to razumeli kot klic na pomoč.Kot je pri teorijah zarote v navadi, vsako naključje postane pomembno znamenje, tako so se tudi njihove slutnje potrdile, ko je eden izmed več deset tisočih komentatorjev njenega twitter profila zapisal, da naj, če potrebuje pomoč, v naslednji objavi obleče rumeno majico. To se je zgodilo in vse je bilo jasno kot beli dan: Britney Spears je talka zlohotne glasbene industrije in neusmiljenega zvezdniškega kolesja. »Rešimo jo!«Teorija zarote ima globlje korenine in sega v leto 2007, ko je Britney zaradi stresa ob ločitvi in pritiska slave javno doživljala živčni zlom in si takrat na ogorčenje oboževalcev obrila lase, nato pa so jo prisilno hospitalizirali. Leto pozneje so jo na sodišču spoznali za nesposobno upravljati lastno premoženje in ji dodelili skrbnika, ki pazi, da ne bi zvezdnica z brezglavo razsipnostjo v nič pognala svojih trdo prigaranih milijonov. Vlogo skrbnika je prevzel kar njen oče Jamie Spears, ki je sodni proces tudi sprožil.Že dvanajst let tako v pevkinem imenu sprejema vse njene poslovne odločitve, zakon pa mu omogoča tudi, da nadzoruje, koga lahko hči sprejme v svoj najožji krog. Zdaj njeni spletni »osvoboditelji« zahtevajo razveljavitev odredbe sodišča. Peticijo s sto tisoč podpisi so poslali celo Trumpu v Belo hišo.Predsedniku tovrstne #pobude niso tuje. Tiktok, facebook, instagram in twitter namreč že od njegove inavguracije dalje preplavljajo sporočila, fotografije, posnetki, gifi, memi z oznakama #FreeMelania in #SaveBarron. Spletni empati so prepričani, da sta predsednikova žena in štirinajstletni sin njegova talca, saj naj bi z gestami in pogledi kazala očitne znake žalosti in nestrinjanja s Trumpovo politiko. Zato si s pobudami in peticijami prizadevajo, da bi ju rešili iz toksičnega okolja Bele hiše in Trumpovega škodljivega vpliva. Resnejši mediji in biografi pa menijo, da si (vsaj prva dama) ne zasluži tovrstne simpatije.Omenjene akcije najbrž nimajo resnejšega potenciala, da bi prerasle v širša gibanja za družbene spremembe, bolj realno je pričakovati, da eskalirajo do absurda, kot bi bil #SaveBezos. Vendar taka zaskrbljenost javnosti za blaginjo in srečo (v večini privilegiranih) javnih osebnosti kaže na drug družbeni fenomen. Videti je, da je spletno občinstvo, ki v večini pozira z našobljenimi ustnicami in komunicira z enovrstičnicami ter hashtagi, razvilo svojevrstno subtilnost za prepoznavanje trpljenja sočloveka. Upanje torej živi naprej.