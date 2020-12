Reševanje reklamacij: poznate svoje pravice in obveznosti?

Kljub vedno večji ozaveščenosti in informiranosti se potrošniki še premalo zavedajo svojih pravic ali pa jih ne znajo pravilno uveljavljati. Tak primer je tudi reševanje reklamacij – kako se lotiti postopka in kakšne pravice imajo kupci, bomo predstavili na primeru oken, enak način pa velja tudi za drugo stavbno pohištvo in izdelke ali storitve.