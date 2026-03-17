Reuters razkrinkal Banksyja

Novinarji agencije Reuters so menda z raziskavo razkrili identiteto priljubljenega uličnega umetnika Banksyja. Skrivnostni slikar je domnevno 51-letni Robin Gunningham iz angleškega Bristola, so ugotovili.

Po navedbah Reutersa Gunningham od leta 2008 menda uporablja ime David Jones, ki je eno najpogostejših britanskih moških imen, da bi se tako izognil prepoznavnosti. »To je eno najbolj priljubljenih imen v Veliki Britaniji, tako pogosto, da mu je pomagalo ostati neopažen,« navaja poročilo.

Grafit na izraelskem zidu, ki ograjuje okuprano palestinsko ozemlje na Zahodnem bregu. FOTO: Ammar Awad/Reuters

Gunningham je veljal za najverjetnejšega avtorja Banksyjevih del že od leta 2008, ko ga je s precejšnjo verjetnostjo razkrinkal jamajški fotograf Peter Dean Rickards za britanski časopis The Mail on Sunday. Banksyjevi predstavniki so tedaj vztrajali, da ima Banksy pravico, da ostane anonimen.

Novinarji so v okviru tokratne raziskave zbirali tudi podatke o Banksyjevem potovanju v Ukrajino 2022, ko so trije zamaskirani posamezniki na bombardiranih stavbah v Gorenki ustvarili serijo grafitov, katerih avtorstvo je prevzel Banksy. Z Banksyjem so povezali tri ljudi: frontmana znane bristolske skupine Massive Attack Roberta Del Najo, ki je dolgo ustvarjal grafite pod imenom 3D, uličnega umetnika Thierryja Guetto, ki ustvarja pod imenom Mr Brainwash, in Robina Gunninghama.

Del Naja je v dneh pred nastankom grafitov res prečkal poljsko-ukrajinsko mejo. Poleg njega sta mejo v tistem času prečkala še dokumentarni fotograf Giles Duley in do zdaj neznani moški z imenom David Jones, čigar rojstni datum se je nenavadno ujemal z rojstnim datumom Robina Gunninghama.

Med raziskavo so odkrili tudi do zdaj neobjavljene sodne zapise in policijska poročila iz New Yorka, ko so Banksyja leta 2000 ujeli med risanjem grafita na oglasni tabli na eni od stavb v mestu. Policijsko poročilo je vsebovalo tudi umetnikovo lastnoročno napisano in podpisano priznanje s podpisom Robin Gunningham.

Ugotovitve so predstavili tudi Banksyjevemu odvetniku Marku Stephensu, ki jim je odvrnil, da marsikatera podrobnost v raziskavi ni točna. Pozval jih je tudi, naj poročila ne objavijo, saj bi to ogrozilo Banksyjevo zasebnost, vplivalo na njegovo umetnost in ga izpostavilo nevarnostim.

Anonimnost po njegovih besedah »varuje svobodo izražanja, saj ustvarjalcem omogoča, da brez strahu pred maščevanjem, cenzuro ali preganjanjem izrečejo resnico oblasti – zlasti ko obravnavajo občutljive teme, kot so politika, vera ali socialna pravičnost.« Reuters je novico kljub temu objavil, češ da za to v javnosti vlada veliko zanimanje.

Novinarji so sicer že večkrat poskusili razkriti identiteto enega najbolj znanih grafitarjev na svetu in najdražjega uličnega umetnika na svetu. Banksy in njegov bližnji krog, ki vključuje njegovo podjetje Pest Control Office, ki nadzoruje distribucijo njegovih umetniških del, v preteklosti nikoli niso dali jasnih podatkov, kdo bi lahko bil slavni umetnik. Edini oprijemljiv podatek o njegovem življenju je bil, da se je rodil in odraščal v Bristolu.

Med najbolj znana Banksyjeva dela sodi Dekle z balonom, preprosta šablonska risba deklice, ki spušča rdeč balon v obliki srca. Delo je bilo v eni od javnomnenjskih raziskav presenetljivo izbrano za najljubše britansko umetniško delo po izboru britanske javnosti, je poročal Reuters.