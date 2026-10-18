Beseda tedna: revščina

Revščina je povezana s trpljenjem, stisko, žalostjo in nesrečo. Etimološki viri nastanek te besede v slovenščini umeščajo v 18. stoletje, izvor pa je povezan z že prej prevzetim samostalnikom reva, ki je izvorno pomenil bedo, revščino in žalost.

Nekateri od teh starejših pomenov so še zabeleženi in ponazorjeni v SSKJ, na primer ni poznal reve (danes bi rekli revščine) in pomanjkanja.

Drugačen izvor ima angleška beseda poverty. V angleščini je izpričana že v 13. stoletju, prevzeta pa je iz stare francoščine. Njen izvor sega vse do latinskega pridevnika pauper, 'reven', ki naj bi izvorno označeval takega, 'ki malo proizvede oziroma pridela' ('producing little').

Beseda revščina v slovarjih na portalu Fran.

Beseda revščina ne označuje le materialnega pomanjkanja, saj govorimo tudi o duhovni, miselni, kulturni revščini, revščini duha. V teh in številnih drugih zvezah se pomen besede metaforično razširi na nematerialna področja človeškega življenja in delovanja, kot so znanje, mišljenje, ustvarjalnost in duhovnost. Tudi preneseni pomeni so zabeleženi v slovarju.

17. oktober je mednarodni dan boja proti revščini. A za njeno odpravo niso dovolj le besede.

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Rubrika nastaja v sodelovanju z ZRC SAZU (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša), avtorica: izr. prof. dr. Nataša Jakop.