Mitja Okorn za Delo: Film Dekleta iz Dubaja ni moj, od njega sem se distanciral

Medtem ko slovenski gledalci na različnih televizijskih in pretočnih kanalih gledajo poljsko erotično dramo Dekleta iz Dubaja o elitnih spremljevalkah bogatašev in med seboj na družabnih omrežjih delijo različna mnenja (»močan film, pocukran film, plehkost ...«), zraven pa hvalijo tudi režiserja Mitjo Okorna, se ta od filma distancira. Za Delo pojasnjuje, da je imel sicer resne ambicije v zvezi s filmom, tematika ga je zanimala v vsej globini in kompleksnosti, bil je tudi glavni scenarist, t. i. head writer. Zaradi navzkrižij s producentom je potem zavrnil režijo filma, zato je producent najel novega režiserja oziroma novo režiserko, ki pa je izpostavila druge stvari, posebej dolge in eksplicitne erotične prizore, pometla je iz scenarija veliko reči in marsikaj dodala. »Ko so mi film pokazali, sem skoraj zaspal zraven, zahteval sem, da me podpišejo s psevdonimom Dimitrij Potochnik. Mojega imena v filmu tako ne boste našli. Škoda. Hotel sem narediti ženske Dobre fante (kot Scorsesejev Goodfellas, film, ki je njegov najljubši) ali pa Volkulje z Wall Streeta.« Okornovi romantični komediji Pisma sv. Nikolaju (2011) in Planet samskih (2016) sta bili največja filmska hita na Poljskem. FOTO: promocijsko gradivo

Okorn se tudi strinja s filmskim kritikom Maticem Majcnom, ki je za Delo film ocenil kot komercialno eksploatacijo resne teme v imenu zabave oziroma žanrskega filma brez vsakršne artistične vrednosti. »Glavni problem filma je ta, da izvirne raziskave Piotra Krysiaka ne vzame kot osnovo za dokumentarec ali igrani film, ki bi imel resne ambicije raziskati to tematiko.« je še dodal Majcen.

Na imdb sicer lahko še vedno preberemo, da je scenarij za film Dziewczyny z Dubaju (2021) napisal Mitja Okorn, režija je delo Marie Sadowska.

Ali je sam Okorn v svojem scenariju bolj upošteval to raziskavo? »To besedilo je bilo nekaj najslabšega, kar sem kadarkoli prebral. Tam ni bilo nobene zgodbe. Avtor je preprosto prepisal dokumente iz sodnih obravnav, kjer so sodili štirim zvodnicam. Edina uporabna stvar so bili direktni kontakti do njih in do okoli 200 prostitutk. In ravno one so bile potem največji vir kvalitetnih in zanimivih informacij.« Okorn, ki že 17 let živi v Varšavi na Poljskem, trenutno pripravlja dve seriji za HBO, snemanje se bo začelo prihodnje leto.