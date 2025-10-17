Režiser plačal davek na nezaklepanje

Slovenski režiser Jan Cvitkovič, znan predvsem po filmih Od groba do groba, Kruh in mleko in Gram srca, je na družbenem omrežju facebook zapisal, da nikdar ne zaklepa svoja hiše in avtomobila. V začetku tedna pa je ponoči nekdo to izkoristil in mu v stari Gorici iz avtomobila ukradel lovski nož ter prenosno polnilno baterijo.

V zameno za ukradene predmete pa mu je zmikavt na sedežu avtomobila pustil kovanec. Izkazalo se je, da mehiški peso. Čeprav gre za eksotičen novec, žal ne gre za enakovredno menjavo, saj po mednarodnem menjalnem tečaju peso trenutno dosega vrednost približno 0,05 evra oziroma slabih pet centov.

Da le ni ostal povsem praznih rok, se ima Cvitkovič verjetno zahvaliti stari vraži, da je v zameno za nož vedno treba dati simbolično odkupnino in se ga ne sme nikoli sprejeti brezplačno. Čeprav se vraža praviloma nanaša na obdarovanja med prijatelji, jo je očitno vraževerni tat vzel resno in ni želel ničesar tvegati. Seveda pa je po drugi strani tudi povsem mogoče, da mu je novec med krajo iz žepa padel po nesreči.

Kljub neljubemu dogodku Cvitkovič raje »plačuje davek« na nezaklepanje, kakor da bi pričel čez noč zaklepati duri svojega doma in avtomobila. Nenzadnje davek tokrat niti ni bil tako zelo visok, in verjetno bi jih vsi plačevali z manj odpora, če bi v zameno zanje kdaj dobili vsaj kak novčič.