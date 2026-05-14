  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

    Delov poslovni center

    NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Video

    Tisk

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Zanimivosti

    Ribe piloti plavajo tudi brez morskega psa

    Nenavadna progasta riba, ki so jo ujeli pred Trstom, ni tako čudežna, opozarja pa na prisotnost velikih morskih plenilcev.
    Takšno ribo pilota so posneli v Akvariju Piran 10. maja leta 2021. Dolga je bila 34 centimetrov. FOTO: Manja Rogelja 
    Galerija
    Takšno ribo pilota so posneli v Akvariju Piran 10. maja leta 2021. Dolga je bila 34 centimetrov. FOTO: Manja Rogelja 
    Boris Šuligoj
    14. 5. 2026 | 05:00
    4:04
    A+A-

    Kar nekaj prahu je pred nekaj dnevi dvignila v Trstu objava fotografij ribe pilota (Naucrates ductor), ujete v morju pred tržaškim Velikim trgom. Ker je riba zaradi svojih kovinsko temnomodrih prog precej nenavadna, in je večina tukaj živečih še ni videla, smo lahko brali različne komentarje. Od komentarja starega ribiča, ki je trdil, da je v svoji 60-letni ribiški karieri še ni videl, do nagajivih ugibanj, da je pravi strah in trepet - namreč morski pes - pravzaprav ostal v morju.

    image_alt
    Z vodnjaki bodo ustavili drseči hrib v Glinščici

    Na fotografiji je opazna riba pilot v piranskem mandraču. Poleg nje sta dve kompasni, v ozadju še tri kompasne meduze. FOTO: Manja Rogelja
    Na fotografiji je opazna riba pilot v piranskem mandraču. Poleg nje sta dve kompasni, v ozadju še tri kompasne meduze. FOTO: Manja Rogelja
    Športni ribič Giacomo iz Trsta, ki jo je ujel, je za lokalne medije povedal, da ulov ni bil prav lahek in da se mu je na palici nenavadno močno upirala. Objava ribe pilota v Trstu ni nikakršen čudež, sta nam zagotovila tako biolog dr. Lovrenc Lipej z Morske biološke postaje Piran NIB in vodja Akvarija Piran dr. Manja Rogelja. Lovrenc Lipej je pojasnil, da pojav rib pilotov ni tako redek pojav, kot menijo laični opazovalci morja. Njegove besede je potrdila Manja Rogelja, ki je ribo pilota fotografirala pred enim pednom v piranskem mandraču (in to v družbi s petimi kompasnimi meduzami). »Če bi vedela, da bo riba tako zanimala javnost, bi se bolj potrudila za bližnjo in boljšo fotografijo. Tako pa sem jo posnela s telefonom bolj zaradi dokaza o njenem pojavu tik ob obali piranskega pristanišča, pred piranskim pomorskim muzejem,« je povedala izkušena poznavalka morskega življa. Dodala je, da skoraj ne mine leto, ko kdo od ribičev ali potapljačev ne bi opazil te ribe v morju pri Piranu. Ribiči so jo že večkrat prinesli v akvarij. Lovrenc Lipej je zanikal, da bi bil pojav ribe pilota posledica tropikalizacije ali segrevanja morja, čeprav so značilne za toplejša morja. Dejal je, da te ribe najpogosteje res plavajo z morskimi psi, manj pogosto spremljajo tudi ladje. Koga ali kaj so spremljali ti piloti v Tržaškem zalivu, je težko reči. Če bi bil to res kak morski pes, bi bil lahko sinji morski pes (modrulj), pred dnevi je ob istrski obali plaval 8-metrski morski pes orjak, ki se prehranjuje s planktonom, lahko pa bil tudi druge vrste morski pes.

    image_alt
    Luka Koper bo delničarjem namenila več dobička

    To ribo je v nedeljo, 10. maja letos, zjutraj ulovil Giacomo v morju pred Trstom. Ocenjena velikost je skoraj 40 centimetrov. FOTO: FB Trieste Cafe
    To ribo je v nedeljo, 10. maja letos, zjutraj ulovil Giacomo v morju pred Trstom. Ocenjena velikost je skoraj 40 centimetrov. FOTO: FB Trieste Cafe
    O tej vrsti je že leta 1883 pisal George Faber v svoji knjigi  o ribah v Jadranu. Navedel je, da je eno ladjo v reškem pristanišču tedaj spremljala jata vsaj 20 rib pilotov. Te ribe so sicer najpogosteje v mrežah ribičev z Malte, dosežejo velikost do največ 60 centimetrov, doslej zabeleženi primerki v slovenskem morju so merili 12 do 34 centimetrov. Zanje pravijo, da imajo zelo okusno belo meso in da jih ribiči z Malte kuhajo v morski vodi. Na Malti jim pravijo fan fru, v Benetkah fanfano.

    Kopalce bolj skrbijo kompasni klobučnjaki

    Kompasna meduza je najbolj pekoča meduza od tistih klobučnjakov, ki so zadnja leta pogosteje v našem morju. Spomladi jih je največ, poleti jih je nekoliko manj. Kopalca lahko ožgejo tudi dolge, komaj vidne nitke, ki jih premore ta meduza. FOTO: Manja Rogelja
    Kompasna meduza je najbolj pekoča meduza od tistih klobučnjakov, ki so zadnja leta pogosteje v našem morju. Spomladi jih je največ, poleti jih je nekoliko manj. Kopalca lahko ožgejo tudi dolge, komaj vidne nitke, ki jih premore ta meduza. FOTO: Manja Rogelja
    Skorajšnje kopalce bolj kot nenavadne ribe (in njihovi morebitni spremljevalci) skrbijo kompasne meduze, ki jih te dni pogosteje opažajo v severnem Jadranu. Močan jugo je prejšnje dni nabil v piranski mandrač večje število kompasnih klobučnjakov z značilno, kompasu podobno risbo na klobuku. Bilo jih je na desetine. Tu moramo ponoviti dvoje. Kompasna (Chrysaora hysoscella) je meduza, ki kopalca ob dotiku z njo ali z njenimi tudi več kot meter dolgimi in komaj vidnimi laski neprijetno ožge (še posebej po nežnejših delih kože). Zadnja desetletja je to najbolj ožigalkarsko »razpoložen« klobučnjak v našem morju. Spomladi je njihovo število večje, poleti jih je precej manj, vendar se pojavljajo sporadično, zato previdnost (plavalna očala ali maska) ni odveč.

    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Reportaža

    Očeta Zorana Stevanovića smo obiskali v njegovem rojstnem kraju

    Rajka Stevanovića, očeta predsednika državnega zbora, smo v njegovi rodni vasi v BiH vprašali, iz kakšnega testa je njegov sin.
    Novica Mihajlović 11. 5. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Socialna kapica

    Ideologija socialne kapice: Slovenija mizerno nagrajuje znanje in učinkovitost

    Težava socialne kapice nista določena meja in delež tistih, ki jih bo kapica zajela, ampak slabo nagrajevanje onih, ki ustvarijo višjo dodano vrednost.
    Karel Lipnik 13. 5. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Video
    Novice  |  Slovenija
    Od srede do srede

    Markeš: Privilegiranci ​želijo še daljše jahte

    Delova komentatorja Janez Markeš in Ali Žerdin sta razpravljala o interventnem zakonu in novostim, ki jih prinaša nastajajoča desna koalicija.
    13. 5. 2026 | 16:20
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Nova knjiga

    Znano, zakaj je Brigitte prisolila zaušnico Macronu (VIDEO)

    Od nedolžnega zbadanja do resnega škandala: nova knjiga razgalja skrivnost najbolj znanega francoskega para. Vmes je bila iranska igralka.
    13. 5. 2026 | 20:13
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    NASVET

    Koliko vas bo dejansko stal nakup nepremičnine?

    Odločitve, povezane z domom, niso nikoli preproste. Naj gre za iskanje stanovanja, načrtovanje gradnje hiše ali prenovo obstoječega doma, vprašanj je veliko.
    Promo Delo 12. 5. 2026 | 12:32
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Slovenci končno unovčili svoje ideje

    Naša država ima znanje, ima inovacije in ima podjetja, ki dokazujejo, da lahko uspejo globalno. Da bi bilo uspešnih zgodb še več, potrebujemo primerno okolje.
    6. 5. 2026 | 09:03
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Česa se boji Evropa?

    V podkastu Tehnološki velikani sta razpravljala Peter Kos in David Bevc.
    Gregor Knafelc 7. 5. 2026 | 10:54
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    LJUBLJANSKI GRAD

    Ostanki rimske Emone, ki jih lahko okušate

    Pozabite na klasične oglede znamenitosti. Na Ljubljanskem gradu vas čaka doživetje, na katerem se zgodovina ne bere, temveč okuša.
    24. 4. 2026 | 09:21
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Šport
    Šport in znanost

    Šport in znanost vse bolj z roko v roki

    Vrhunski šport vse bolj temelji na sodelovanju trenerjev, kineziologov, zdravnikov in fizioterapevtov za učinkovit in varen razvoj športnika.
    Maja Južnič Sotlar 14. 5. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    Finančna pismenost športnikov

    Včasih sem bila kar malo jezna, zdaj sem mami hvaležna

    Večina športnikov je premalo opolnomočena na področju financ, podpora so lahko tudi sponzorji.
    Milka Bizovičar 13. 5. 2026 | 21:02
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Poslovne nepremičnine

    Kristalna palača z zlatim certifikatom za trajnostne stavbe v uporabi

    Ta dokazuje svojo trajnostno zasnovo in upravljanje te stavbe ter je primer naprednega poslovnega okolja.
    13. 5. 2026 | 10:43
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Sašo Šmigić, Generali Investments

    Na trgu poslovnih stavb se karte že mešajo

    Za vlagatelje na trg poslovnih nepremičnin je pomembna najemna donosnost v primerjavi z donosnostjo dolgoročnih državnih obveznic.
    Milka Bizovičar 9. 5. 2026 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    ribemorjemorski pesmeduzeribolovTrstJadransko morje

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Magazin  |  Vikend
    Vredno branja

    Draga televizija, zakaj ste zatemnili polfinale Evrovizije? Boste tudi finale?

    Bralce zanima, zakaj na HTV ni mogoče več videti Evrovizije, kako to, da podatki teletekstu niso osveženi, in ali bo babici še zadižala ljubezen.
    14. 5. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Fifa

    Navijači svetovnega nogometnega prvenstva v ZDA brez vizumskega pologa

    Potniki iz Irana in Haitija še vedno ne bodo mogli potovati v ZDA zaradi veljavnih prepovedi vstopa.
    14. 5. 2026 | 07:51
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Energetska kriza

    Ruske nafte bo zmanjkalo, kubanska kriza se poglablja, »dizla preprosto ni«

    V zadnjih dneh so se manjše skupine Kubancev zbirale zlasti ponoči, odšle na ulice in tolkle z lonci in ponvami v znak protesta proti daljšim izpadom energije.
    14. 5. 2026 | 07:44
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    PSG

    Francija spet njihova, trese se lahko tudi Evropa

    Parižani so proti Lensu potrdili 14. naslov francoskega prvaka.
    Blaž Potočnik 14. 5. 2026 | 07:43
    Preberite več
    Šport  |  Drugo
    McLaren

    Zaradi dragih palic za golf se je velikan formule znašel v težavah

    Prestižna britanska znamka se podaja v nove vode. Prvi palici iz nove linije McLaren Golf sta še dražji od konkurence, ena stane kar 375 dolarjev.
    14. 5. 2026 | 07:30
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Energetska kriza

    Ruske nafte bo zmanjkalo, kubanska kriza se poglablja, »dizla preprosto ni«

    V zadnjih dneh so se manjše skupine Kubancev zbirale zlasti ponoči, odšle na ulice in tolkle z lonci in ponvami v znak protesta proti daljšim izpadom energije.
    14. 5. 2026 | 07:44
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    PSG

    Francija spet njihova, trese se lahko tudi Evropa

    Parižani so proti Lensu potrdili 14. naslov francoskega prvaka.
    Blaž Potočnik 14. 5. 2026 | 07:43
    Preberite več
    Šport  |  Drugo
    McLaren

    Zaradi dragih palic za golf se je velikan formule znašel v težavah

    Prestižna britanska znamka se podaja v nove vode. Prvi palici iz nove linije McLaren Golf sta še dražji od konkurence, ena stane kar 375 dolarjev.
    14. 5. 2026 | 07:30
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zobozdravstvo prihodnosti
    Vredno branja

    »To je tisti vau učinek. Takrat jih več kot 90 % reče da« (video)

    Trenutek, ko pacient prvič vidi svoj novi nasmeh, pogosto odloči o nadaljnjem zdravljenju.
    Promo Delo 12. 5. 2026 | 09:36
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    INTERNET

    Ko internet odpove, mnogi naredijo veliko napako

    Možnosti internetne povezave se razlikujejo glede na naslov. Kjer je na voljo optika, imamo najvišje hitrosti, drugje pa je dobra alternativa omrežje 5G.
    11. 5. 2026 | 11:59
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    PREHRANSKA DOPOLNILA

    Prehranska dopolnila: pomoč zdravju ali past v lepi embalaži?

    Da se lahko preudarno odločamo o hrani, je ključno, da razumemo znanost, na kateri temelji njena varnost.
    Promo Delo 12. 5. 2026 | 12:10
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    »Ne bi zelo zgrešili, če bi rekli, da gre Evropa lahko nazaj v srednji vek« (video)

    Digitalna suverenost postaja ključno vprašanje poslovne stabilnosti, nadzora nad podatki in izbire tehnoloških partnerjev.
    8. 5. 2026 | 10:49
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ko palec začne omejevati vsakdan: prepoznajte znake rizartroze

    »Boli me palec in zapestje vsakič, ko odklepam vrata.« Ste kdaj pomislili, da bolečina na dnu palca ni le posledica preobremenitve?
    Promo Delo 11. 5. 2026 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    PAMETNA SAMOOSKRBA

    Zakaj nekateri danes plačujejo manj kot prej?

    Plačujte manj kot danes, izkoristite več. S paketom Pametna samooskrba sončna elektrarna postaja dostopna rešitev za vse.
    Promo Delo 12. 5. 2026 | 09:04
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    V TRENDU

    Kako se vam zdijo? To so trendovski čevlji te sezone

    Pravi par čevljev je pogosto tisti detajl, ki določi celoten vtis, v službi in ob posebnih priložnostih.
    Promo Delo 12. 5. 2026 | 14:36
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    »Rad bi se še danes do sitega najedel.« Trenutki, ki za vedno ostanejo v spominu (video)

    Ste brez zob in brez samozavesti? Rešitev obstaja in je lahko hitra.
    11. 5. 2026 | 10:26
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Spoznaj mobilno aplikacijo SuperClub

    Aplikacija, ki olajša nakupovanje

    Poznaš tisti občutek popolne sreče, ko v trgovini opraviš vrhunski nakup? Zdaj ti vsak obisk Supernove prinese še veliko več! Darila, popuste in presenečenja.
    Promo Delo 8. 5. 2026 | 08:45
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Nova doba povezanosti? Nekateri pravijo, da poti nazaj ni več

    Eno največjih telekomunikacijskih podjetij pri nas predstavlja platformo, ki v ospredje postavlja sodobnega uporabnika in njegovo potrebo, da je vedno »IN«
    Promo Delo 1. 5. 2026 | 08:44
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Digitalna suverenost
    Vredno branja

    V Portorožu o prihodnosti digitalne suverenosti in umetne inteligence

    Poslovni forum Telekoma Slovenije bo predstavil digitalno odpornost, umetno inteligenco, suvereni oblak, omrežja 6G in primere naprednih tehnologij.
    Promo Delo 12. 5. 2026 | 08:07
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Piknik med grajskimi trtami: sproščen oddih nad Ljubljano

    Sprehod po Grajskem griču je vedno očarljiv, za ljubitelje kulinarike pa so pripravili nekaj posebnega – piknik sredi grajskega vinograda.
    12. 5. 2026 | 10:11
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Karpalni kanal: zakaj prsti mravljinčijo, roka pa izgublja moč?

    Zdravljenje in rehabilitacija sindroma karpalnega kanala sta ključnega pomena za preprečevanje trajne poškodbe živca in izboljšanje funkcionalnosti roke.
    Promo Delo 12. 5. 2026 | 08:55
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Razstreljen bankomat, lažni evri in globoki ponaredki: kriminal ima nov obraz (video)

    Razstava Denar in kriminal: tekma brez konca pokaže, kako se od antičnih ponaredkov do spletnih prevar spreminjajo metode kriminala, človek pa ostaja enako ranljiv.
    13. 5. 2026 | 08:33
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Kaj razkrivajo podatki o motoristih?

    Prepoznaven zvok motorjev je že nekaj tednov stalnica na slovenskih cestah. Analiza voženj v aplikaciji DRAJV razkriva zanimivo sliko motoristične vožnje.
    12. 5. 2026 | 15:00
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

    Delov poslovni center

    NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo