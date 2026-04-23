Ritter Sport v težavah: prvič 110-letni zgodovini večje odpuščanje zaposlenih

Nemški proizvajalec znanih čokolad Ritter Sport, prepoznavnih po kvadratkih, prvič v 110-letni zgodovini podjetja načrtuje večja odpuščanja. Po slabšem lanskem poslovanju in naraščajočih stroških nameravajo ukiniti približno kar desetino delovnih mest.

Odpuščanja bodo prizadela predvsem zaposlene na sedežu podjetja v bližini Stuttgarta, je poročala nemška tiskovna agencija dpa. Naraščajoči stroški surovin, energije in embalaže močno bremenijo poslovanje podjetja, ki se obenem spopada s padajočim povpraševanjem po njihovih izdelkih.

Po besedah tiskovnega predstavnika podjetja je na sedežu podjetja zaposlenih približno 1000 ljudi, vključno z nekaj več kot 600 v administraciji. V skladu z načrti naj bi ukinili približno 70 delovnih mest v administraciji.

Kljub povečanju prodaje je Ritter Sport lani zdrsnil v rdeče številke, dobiček pa je bil precej nižji od pričakovanj. Prihodki so sicer zrasli za 17,7 odstotka na 712 milijonov evrov. A kot so sporočili iz podjetja, rast ni bila dovolj velika, da bi izničila zvišanje stroškov po vsej verigi.

Ritter Sport po vsem svetu zaposluje približno 1900 ljudi.