Rizartroza: možni vzroki in rehabilitacija artroze palčevega sklepa

Se tudi vi vsak dan srečujete z bolečinami pri odpiranju kozarca, obračanju ključa ali prijemanju drobnih predmetov? Morda gre za rizartrozo – obrabo sklepa na bazi palca, ki prizadene predvsem ženske po 50. letu. Če to stanje prezremo, se lahko bolečina stopnjuje in resno oslabi funkcije roke. K sreči sodobna fizioterapija omogoča učinkovito rehabilitacijo.

Degeneracija karpometakarpalnega sklepa palca

Rizartroza je specifična oblika osteoartritisa, ki prizadene osnovni sklep palca, natančneje karpometakarpalni (CMC) sklep med prvo dlančno kostjo (os metacarpale I) in trapezno kostjo zapestja (os trapezium). Gre za sklep, ki omogoča širok razpon gibanja palca, upogibanje, iztezanje in rotacijo. Prav ta funkcionalna vsestranskost sklepa, ki je nepogrešljiv pri pisanju, držanju kozarca ali zapenjanju gumbov, je hkrati tudi razlog za njegovo mehansko obrabo.

Pri rizartrozi pride do postopnega propadanja sklepnega hrustanca na površini kosti, ki omogoča gladko drsenje med kostmi. Ko se hrustanec stanjša ali popolnoma izgine, začnejo kostne površine drseti druga ob drugo, posledica pa so vnetje, bolečine, zmanjšana gibljivost in pogosto tudi nastanek kostnih izrastkov (osteofitov).

Rizartroza ni le »znak staranja«, temveč je degenerativna bolezen. Ker palec prispeva h kar 50 odstotkom vseh funkcionalnih gibov roke, je ohranjanje njegovega zdravja ključnega pomena za samostojno opravljanje vsakodnevnih opravil. Ob prvih znakih bolečine ali zmanjšani moči prijema je zato priporočljiv posvet s strokovnjakom, saj lahko pravočasna intervencija močno upočasni napredovanje bolezni.

Postopna obraba, na katero vpliva več dejavnikov

Rizartroza se ne razvije čez noč. Gre za postopno obrabo, na katero vpliva več dejavnikov – od genetskih predispozicij do življenjskega sloga. Med najpogostejšimi so spol in starost, ponavljajoče se obremenitve sklepa, pretekle poškodbe, genetska predispozicija in anatomske nepravilnosti.

Spol in hormonske spremembe: Statistično je rizartroza pogostejša pri ženskah, predvsem po menopavzi. Znižanje ravni estrogena vpliva na zmanjšano zaščito sklepnega hrustanca in spremembe v sinovijski tekočini, kar povzroča večjo dovzetnost za mikrotravme in vnetne procese v sklepu.

Starost kot naravni dejavnik obrabe: S staranjem se zmanjšuje sposobnost obnavljanja hrustanca. Spremeni se tudi kakovost kolagena, glavne strukturne beljakovine v hrustancu, kar vodi v večjo togost in manjšo elastičnost sklepa.

Poklicna in športna obremenitev palca: Nekatera ročna dela, ki vključujejo natančne, ponavljajoče se gibe (npr. frizerstvo, šivanje, igranje instrumentov, pisanje ali delo s pametnimi telefoni), dodatno obremenijo karpometakarpalni sklep palca. Tudi pri nekaterih športih – pri plezanju, igranju tenisa ali gimnastiki – je palec izpostavljen povečanemu mehanskemu stresu.

Pretekle poškodbe in nestabilnost sklepa: Izpahi palca, zlom trapezne kosti ali pretekle poškodbe vezi lahko povzročijo mehansko nestabilnost sklepa. Telo skuša to pomanjkljivost kompenzirati z nepravilnimi gibi, kar vodi v hitrejšo degeneracijo hrustanca.

Dednost in anatomija sklepa: Ljudje z družinsko zgodovino artroze imajo večje tveganje za razvoj bolezni. Poleg tega lahko določene anatomske značilnosti sklepa, kot je neoptimalna poravnava kosti, vodijo v neenakomerno razporeditev sil in povečano obrabo hrustanca.

Splošna oslabelost mišic roke in slaba drža: Slabo razvite stabilizacijske mišice roke in podlakti, zlasti mišice na bazi palca (tenar), povzročijo večjo mehansko obremenitev sklepa. Tudi dolgotrajna napačna drža zapestja in roke vodi v neželene obremenitve.

Če pravočasno prepoznamo tvegane vzorce, lahko z ustrezno vadbo in spremembo navad pomembno zmanjšamo obremenitev sklepa in upočasnimo napredovanje bolezni. V kliniki Medicofit se temu posvetijo že v fazi diagnostike, ko celostno ocenijo pacientov življenjski slog, gibanje in obremenitve roke.

Od bolečine do izgube natančnega prijema

Simptomi rizartroze se v zgodnjih fazah pogosto zamenjajo za utrujenost ali prenapetost v roki. Prve znake zato bolniki pogosto spregledajo, dokler bolečina in omejena gibljivost ne postaneta moteči pri vsakodnevnih opravilih.

Najpogostejši znaki rizartroze:

bolečina na bazi palca, zlasti ob prijemanju,

zmanjšana moč prijema,

jutranja okorelost,

občutek »škripanja« v sklepu,

sprememba oblike sklepa.

Najbolj značilen simptom je bolečina na bazi palca, tik ob zapestju, zlasti med aktivnostmi, ki vključujejo prijemanje, vrtenje ali pritisk. Pogosto se bolečina pojavi pri odpiranju kozarca, obračanju ključa ali uporabi noža med kuhanjem. Bolečina je lahko sprva občasna, pozneje pa postane stalna, zlasti po obremenitvi.

Zaradi izgube sklepnega hrustanca se lahko pojavi občutek trenja ali celo »škripanja« v sklepu. Sčasoma pride do zmanjšane gibljivosti palca, kar močno vpliva na funkcionalnost roke. Bolniki pogosto poročajo, da jim predmeti padajo iz rok, da imajo težave pri natančnem prijemu ali da ne morejo več izvajati fine motorike.

Tipičen znak napredovale rizartroze je tudi sprememba oblike sklepa, ko se zaradi deformacij kosti in oteklin pojavi izboklina na bazi palca. Ob tem se lahko razvijeta vnetje in oteklina, ki dodatno zmanjšata gibljivost in povzročita občutek toplote v sklepu. Pogost je tudi zmanjšan mišični tonus v mišicah palca (zlasti v predelu tenarja), kar vodi v oslabljeno moč prijema. Posledično pacient težko drži težje predmete ali opravlja natančne gibe.

Ob prvih znakih bolečine ali omejeni funkciji roke se posvetujete s specialistom fizioterapije v kliniki Medicofit. Naročite se na diagnostično terapijo.

Natančna diagnoza je ključ do pravočasnega začetka zdravljenja

Pri sumu na rizartrozo je temelj uspešnega zdravljenja natančna in pravočasna diagnostika. Na kliničnem pregledu fizioterapevt ali zdravnik oceni lokacijo bolečine, gibljivost palca in moč mišic okoli sklepa. Eden od ključnih testov je t. i. grind test, s katerim se preverja prisotnost bolečine ob rotaciji palca v karpometakarpalnem sklepu.

Za potrditev diagnoze se pogosto uporablja rentgensko slikanje, ki pokaže značilne znake obrabe – zožitev sklepne špranje, kostne izrastke (osteofite) ali deformacijo kosti. Zgodnja diagnostika je izjemno pomembna, saj omogoča pravočasno uvedbo konservativnega zdravljenja, torej fizioterapije in terapevtskih vaj, še preden pride do trajnih sprememb oblike sklepa. V napredovalih fazah bolezni, ko se pojavijo deformacije in stalna bolečina, je obvladovanje simptomov bistveno težje.

V kliniki Medicofit poteka celostna obravnava, ki vključuje hitro diagnostiko brez čakalnih vrst, strokovno interpretacijo slikovne diagnostike in takojšnje oblikovanje individualnega načrta zdravljenja. Pravočasna fizioterapevtska intervencija lahko prepreči napredovanje bolezni, zmanjša potrebo po kirurških posegih in bolniku povrne funkcionalnost roke.

Napredna fizioterapija za obnovo gibljivosti in zmanjšanje bolečine

Rehabilitacija rizartroze v kliniki Medicofit temelji na celostnem, individualno prilagojenem pristopu, ki združuje najsodobnejšo fizioterapevtsko prakso, poglobljeno diagnostiko in stalno spremljanje napredka pacienta. Ključni cilj je zmanjšanje bolečine, izboljšanje gibljivosti sklepa in povrnitev funkcionalnosti roke brez potrebe po invazivnih posegih.

Rehabilitacija se začne s funkcionalno analizo gibanja, kjer fizioterapevt natančno oceni biomehaniko palca, kompenzacijske vzorce ter moč in aktivacijo mišic roke. Na podlagi ugotovitev se pripravi individualni program zdravljenja, ki vključuje kombinacijo manualne terapije, terapevtskih vaj in instrumentalnih tehnik.

Manualna terapija je usmerjena v mobilizacijo sklepa, sproščanje napetih mehkih tkiv in zmanjšanje bolečine, terapevtske vaje pa so zasnovane za krepitev mišic tenarja, stabilizacijo sklepa in ohranjanje amplitude gibanja. Pogosto se uporabljajo tudi sodobne metode, kot so terapija TECAR, visokoenergijski Summus laser ali EMS Dolorclast udarni valovi, ki pospešujejo obnovo tkiv in zmanjšujejo vnetje.

Po potrebi se uvede uporaba ortoz, ki razbremenijo sklep med obremenitvijo in omogočajo varno izvajanje vaj. Rehabilitacija ves čas poteka pod nadzorom strokovnjaka, ki poskrbi za ustrezno stopnjevanje obremenitev glede na napredek posameznika.

Ali je operacija nujna? Prednosti nekirurške obravnave rizartroze Večina bolnikov z rizartrozo lahko uspešno obvladuje simptome s konservativnim pristopom, ki vključuje fizioterapijo, nošenje ortoz in uporabo sodobnih metod zdravljenja, kot jih ponuja klinika Medicofit. Kirurško zdravljenje, kot je odstranitev trapezne kosti ali zlitje sklepa (artrodeza), pride v poštev šele pri hudih deformacijah ali trdovratni bolečini, ki ne popusti kljub večmesečni terapiji. Ker je okrevanje po operaciji daljše in pogosto manj predvidljivo, je cilj sodobne fizioterapije čim dlje ohranjati funkcionalnost brez kirurškega posega.

Sistematičen in strokovno voden program v kliniki Medicofit bolnikom omogoča, da znova vzpostavijo nadzor nad gibanjem roke in dolgoročno obvladujejo simptome rizartroze.

Primer uspešnega fizioterapevtskega zdravljenja rizartroze

Ivan, 71-letni upokojeni mizar, je obiskal kliniko Medicofit zaradi bolečin v karpometakarpalnem sklepu palca leve roke, ki so se že dalj časa pojavljale pri prijemanju različnih predmetov. Gospod jih je prvič zaznal že pred tremi leti, v zadnjem času pa so postale izredno intenzivne že v mirovanju. Bolečine je spremljala zmanjšana moč stiska in občasno otekanje sklepa.

Klinični pregled je pokazal delno zadebeljen in palpatorno občutljiv karpometakarpalni sklep palca, s spremljajočo zmanjšano gibljivostjo ter bolečino, ki je bila najizrazitejša pri gibu abdukcije in ekstenzije. Obremenitveno testiranje je potrdilo oslabljeno funkcijo palca. Klinična slika je nakazovala napredovalo rizartrozo.

Zastavljen je bil celostni program fizioterapevtskega zdravljenja v trajanju 14 tednov. Uvodna faza je bila usmerjena v zmanjšanje bolečin in povrnitev gibalne funkcije. Izvajal se je širok spekter instrumentalnih tehnik, vključujoč visokenergijski laser, TECAR terapijo ter terapijo z udarnimi valovi. Komplementarno so se izvajale specialne manualne tehnike za izboljšanje gibljivosti palca. Ob progresivnem izboljšanju klinčne slike, je vse pomembnejšo vlogo pridobivala terapevtska vadba, usmerjena v krepitev moči mišic podlakti, zapestja in dlani ter izboljšanje funkcionalnosti.

Ob koncu zdravljenja je gospod Ivan poročal o skoraj popolni odpravi bolečin, izboljšani gibljivosti palca ter predvsem lažjem izvajanju vsakodnevnih opravil.

Kako ohraniti funkcionalnost roke tudi v prihodnje

Pri rizartrozi je dolgoročna prognoza zelo odvisna od zgodnjega prepoznavanja simptomov in vztrajnosti pri izvajanju rehabilitacijskega programa. Če se bolezen odkrije v začetni fazi in se pravočasno uvede individualno prilagojena terapija, je možno bistveno zmanjšati bolečine, izboljšati gibljivost in ohraniti funkcionalnost sklepa še vrsto let.

Bolniki, ki se vključijo v celostno obravnavo, kot jo omogoča klinika Medicofit, pogosto poročajo o izboljšani kakovosti življenja, večji samozavesti pri opravilih in zmanjšani potrebi po protibolečinskih zdravilih. Rehabilitacija se po zaključku intenzivne terapije pogosto nadaljuje v obliki samostojne vadbe, ki jo pacient izvaja doma z natančnimi navodili fizioterapevta.

Pomemben del dolgoročnega uspeha je vzdrževanje mišične moči v predelu palca in podlakti, kar preprečuje ponovni pojav bolečin in pridruženih simptomov.

