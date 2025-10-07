  • Delo mediji d.o.o.
    Predstavitvena informacija  |   Zanimivosti

    Rizartroza: možni vzroki in rehabilitacija artroze palčevega sklepa

    Artroza osnovnega sklepa palca povzroča bolečine in okorelost. Ne odlašajte – zgodnje zdravljenje pomeni boljše okrevanje.
    Rizartroza najpogosteje prizadene ženske po 50. letu, predvsem zaradi hormonskih in biomehanskih sprememb. FOTO: Medicofit
    Galerija
    Rizartroza najpogosteje prizadene ženske po 50. letu, predvsem zaradi hormonskih in biomehanskih sprememb. FOTO: Medicofit
    Promo Delo
    7. 10. 2025 | 09:06
    7. 10. 2025 | 09:08
    13:29
    A+A-

    Se tudi vi vsak dan srečujete z bolečinami pri odpiranju kozarca, obračanju ključa ali prijemanju drobnih predmetov? Morda gre za rizartrozo – obrabo sklepa na bazi palca, ki prizadene predvsem ženske po 50. letu. Če to stanje prezremo, se lahko bolečina stopnjuje in resno oslabi funkcije roke. K sreči sodobna fizioterapija omogoča učinkovito rehabilitacijo.

    Degeneracija karpometakarpalnega sklepa palca

    Rizartroza je specifična oblika osteoartritisa, ki prizadene osnovni sklep palca, natančneje karpometakarpalni (CMC) sklep med prvo dlančno kostjo (os metacarpale I) in trapezno kostjo zapestja (os trapezium). Gre za sklep, ki omogoča širok razpon gibanja palca, upogibanje, iztezanje in rotacijo. Prav ta funkcionalna vsestranskost sklepa, ki je nepogrešljiv pri pisanju, držanju kozarca ali zapenjanju gumbov, je hkrati tudi razlog za njegovo mehansko obrabo.

    Pri rizartrozi pride do postopnega propadanja sklepnega hrustanca na površini kosti, ki omogoča gladko drsenje med kostmi. Ko se hrustanec stanjša ali popolnoma izgine, začnejo kostne površine drseti druga ob drugo, posledica pa so vnetje, bolečine, zmanjšana gibljivost in pogosto tudi nastanek kostnih izrastkov (osteofitov).

    Rizartroza ni le »znak staranja«, temveč je degenerativna bolezen. Ker palec prispeva h kar 50 odstotkom vseh funkcionalnih gibov roke, je ohranjanje njegovega zdravja ključnega pomena za samostojno opravljanje vsakodnevnih opravil. Ob prvih znakih bolečine ali zmanjšani moči prijema je zato priporočljiv posvet s strokovnjakom, saj lahko pravočasna intervencija močno upočasni napredovanje bolezni.

    Postopna obraba, na katero vpliva več dejavnikov

    Rizartroza se ne razvije čez noč. Gre za postopno obrabo, na katero vpliva več dejavnikov – od genetskih predispozicij do življenjskega sloga. Med najpogostejšimi so spol in starost, ponavljajoče se obremenitve sklepa, pretekle poškodbe, genetska predispozicija in anatomske nepravilnosti.

    Palec sodeluje pri skoraj polovici vseh gibov roke, zato ima obraba sklepa velik vpliv na vsakdanje življenje. FOTO: Medicofit
    Palec sodeluje pri skoraj polovici vseh gibov roke, zato ima obraba sklepa velik vpliv na vsakdanje življenje. FOTO: Medicofit

    Spol in hormonske spremembe: Statistično je rizartroza pogostejša pri ženskah, predvsem po menopavzi. Znižanje ravni estrogena vpliva na zmanjšano zaščito sklepnega hrustanca in spremembe v sinovijski tekočini, kar povzroča večjo dovzetnost za mikrotravme in vnetne procese v sklepu.

    Starost kot naravni dejavnik obrabe: S staranjem se zmanjšuje sposobnost obnavljanja hrustanca. Spremeni se tudi kakovost kolagena, glavne strukturne beljakovine v hrustancu, kar vodi v večjo togost in manjšo elastičnost sklepa.

    Poklicna in športna obremenitev palca: Nekatera ročna dela, ki vključujejo natančne, ponavljajoče se gibe (npr. frizerstvo, šivanje, igranje instrumentov, pisanje ali delo s pametnimi telefoni), dodatno obremenijo karpometakarpalni sklep palca. Tudi pri nekaterih športih – pri plezanju, igranju tenisa ali gimnastiki – je palec izpostavljen povečanemu mehanskemu stresu.

    Pretekle poškodbe in nestabilnost sklepa: Izpahi palca, zlom trapezne kosti ali pretekle poškodbe vezi lahko povzročijo mehansko nestabilnost sklepa. Telo skuša to pomanjkljivost kompenzirati z nepravilnimi gibi, kar vodi v hitrejšo degeneracijo hrustanca.

    Dednost in anatomija sklepa: Ljudje z družinsko zgodovino artroze imajo večje tveganje za razvoj bolezni. Poleg tega lahko določene anatomske značilnosti sklepa, kot je neoptimalna poravnava kosti, vodijo v neenakomerno razporeditev sil in povečano obrabo hrustanca.

    Splošna oslabelost mišic roke in slaba drža: Slabo razvite stabilizacijske mišice roke in podlakti, zlasti mišice na bazi palca (tenar), povzročijo večjo mehansko obremenitev sklepa. Tudi dolgotrajna napačna drža zapestja in roke vodi v neželene obremenitve.

    Če pravočasno prepoznamo tvegane vzorce, lahko z ustrezno vadbo in spremembo navad pomembno zmanjšamo obremenitev sklepa in upočasnimo napredovanje bolezni. V kliniki Medicofit se temu posvetijo že v fazi diagnostike, ko celostno ocenijo pacientov življenjski slog, gibanje in obremenitve roke.

    Od bolečine do izgube natančnega prijema

    FOTO: Medicofit
    FOTO: Medicofit

    Simptomi rizartroze se v zgodnjih fazah pogosto zamenjajo za utrujenost ali prenapetost v roki. Prve znake zato bolniki pogosto spregledajo, dokler bolečina in omejena gibljivost ne postaneta moteči pri vsakodnevnih opravilih.

    Najpogostejši znaki rizartroze:

    • bolečina na bazi palca, zlasti ob prijemanju,
    • zmanjšana moč prijema,
    • jutranja okorelost,
    • občutek »škripanja« v sklepu,
    • sprememba oblike sklepa.

     

    Najbolj značilen simptom je bolečina na bazi palca, tik ob zapestju, zlasti med aktivnostmi, ki vključujejo prijemanje, vrtenje ali pritisk. Pogosto se bolečina pojavi pri odpiranju kozarca, obračanju ključa ali uporabi noža med kuhanjem. Bolečina je lahko sprva občasna, pozneje pa postane stalna, zlasti po obremenitvi.

    Zaradi izgube sklepnega hrustanca se lahko pojavi občutek trenja ali celo »škripanja« v sklepu. Sčasoma pride do zmanjšane gibljivosti palca, kar močno vpliva na funkcionalnost roke. Bolniki pogosto poročajo, da jim predmeti padajo iz rok, da imajo težave pri natančnem prijemu ali da ne morejo več izvajati fine motorike.

    Tipičen znak napredovale rizartroze je tudi sprememba oblike sklepa, ko se zaradi deformacij kosti in oteklin pojavi izboklina na bazi palca. Ob tem se lahko razvijeta vnetje in oteklina, ki dodatno zmanjšata gibljivost in povzročita občutek toplote v sklepu. Pogost je tudi zmanjšan mišični tonus v mišicah palca (zlasti v predelu tenarja), kar vodi v oslabljeno moč prijema. Posledično pacient težko drži težje predmete ali opravlja natančne gibe.

    Ob prvih znakih bolečine ali omejeni funkciji roke se posvetujete s specialistom fizioterapije v kliniki Medicofit. Naročite se na diagnostično terapijo.

    Natančna diagnoza je ključ do pravočasnega začetka zdravljenja

    Pri sumu na rizartrozo je temelj uspešnega zdravljenja natančna in pravočasna diagnostika. Na kliničnem pregledu fizioterapevt ali zdravnik oceni lokacijo bolečine, gibljivost palca in moč mišic okoli sklepa. Eden od ključnih testov je t. i. grind test, s katerim se preverja prisotnost bolečine ob rotaciji palca v karpometakarpalnem sklepu.

    Fizioterapija z individualno prilagojenim pristopom je temelj učinkovitega zdravljenja rizartroze. FOTO: Medicofit
    Fizioterapija z individualno prilagojenim pristopom je temelj učinkovitega zdravljenja rizartroze. FOTO: Medicofit

    Za potrditev diagnoze se pogosto uporablja rentgensko slikanje, ki pokaže značilne znake obrabe – zožitev sklepne špranje, kostne izrastke (osteofite) ali deformacijo kosti. Zgodnja diagnostika je izjemno pomembna, saj omogoča pravočasno uvedbo konservativnega zdravljenja, torej fizioterapije in terapevtskih vaj, še preden pride do trajnih sprememb oblike sklepa. V napredovalih fazah bolezni, ko se pojavijo deformacije in stalna bolečina, je obvladovanje simptomov bistveno težje.

    V kliniki Medicofit poteka celostna obravnava, ki vključuje hitro diagnostiko brez čakalnih vrst, strokovno interpretacijo slikovne diagnostike in takojšnje oblikovanje individualnega načrta zdravljenja. Pravočasna fizioterapevtska intervencija lahko prepreči napredovanje bolezni, zmanjša potrebo po kirurških posegih in bolniku povrne funkcionalnost roke.

    Napredna fizioterapija za obnovo gibljivosti in zmanjšanje bolečine

    Rehabilitacija rizartroze v kliniki Medicofit temelji na celostnem, individualno prilagojenem pristopu, ki združuje najsodobnejšo fizioterapevtsko prakso, poglobljeno diagnostiko in stalno spremljanje napredka pacienta. Ključni cilj je zmanjšanje bolečine, izboljšanje gibljivosti sklepa in povrnitev funkcionalnosti roke brez potrebe po invazivnih posegih.

    FOTO: Medicofit
    FOTO: Medicofit

    Rehabilitacija se začne s funkcionalno analizo gibanja, kjer fizioterapevt natančno oceni biomehaniko palca, kompenzacijske vzorce ter moč in aktivacijo mišic roke. Na podlagi ugotovitev se pripravi individualni program zdravljenja, ki vključuje kombinacijo manualne terapije, terapevtskih vaj in instrumentalnih tehnik.

    Manualna terapija je usmerjena v mobilizacijo sklepa, sproščanje napetih mehkih tkiv in zmanjšanje bolečine, terapevtske vaje pa so zasnovane za krepitev mišic tenarja, stabilizacijo sklepa in ohranjanje amplitude gibanja. Pogosto se uporabljajo tudi sodobne metode, kot so terapija TECAR, visokoenergijski Summus laser ali EMS Dolorclast udarni valovi, ki pospešujejo obnovo tkiv in zmanjšujejo vnetje.

    V kliniki Medicofit združujejo sodobne tehnike terapije s poglobljeno funkcionalno analizo roke. FOTO: Medicofit
    V kliniki Medicofit združujejo sodobne tehnike terapije s poglobljeno funkcionalno analizo roke. FOTO: Medicofit

    Po potrebi se uvede uporaba ortoz, ki razbremenijo sklep med obremenitvijo in omogočajo varno izvajanje vaj. Rehabilitacija ves čas poteka pod nadzorom strokovnjaka, ki poskrbi za ustrezno stopnjevanje obremenitev glede na napredek posameznika.

    Ali je operacija nujna? Prednosti nekirurške obravnave rizartroze

    Večina bolnikov z rizartrozo lahko uspešno obvladuje simptome s konservativnim pristopom, ki vključuje fizioterapijo, nošenje ortoz in uporabo sodobnih metod zdravljenja, kot jih ponuja klinika Medicofit. Kirurško zdravljenje, kot je odstranitev trapezne kosti ali zlitje sklepa (artrodeza), pride v poštev šele pri hudih deformacijah ali trdovratni bolečini, ki ne popusti kljub večmesečni terapiji. Ker je okrevanje po operaciji daljše in pogosto manj predvidljivo, je cilj sodobne fizioterapije čim dlje ohranjati funkcionalnost brez kirurškega posega.

    Sistematičen in strokovno voden program v kliniki Medicofit bolnikom omogoča, da znova vzpostavijo nadzor nad gibanjem roke in dolgoročno obvladujejo simptome rizartroze.

    Primer uspešnega fizioterapevtskega zdravljenja rizartroze

    Ivan, 71-letni upokojeni mizar, je obiskal kliniko Medicofit zaradi bolečin v karpometakarpalnem sklepu palca leve roke, ki so se že dalj časa pojavljale pri prijemanju različnih predmetov. Gospod jih je prvič zaznal že pred tremi leti, v zadnjem času pa so postale izredno intenzivne že v mirovanju. Bolečine je spremljala zmanjšana moč stiska in občasno otekanje sklepa.

    Klinični pregled je pokazal delno zadebeljen in palpatorno občutljiv karpometakarpalni sklep palca, s spremljajočo zmanjšano gibljivostjo ter bolečino, ki je bila najizrazitejša pri gibu abdukcije in ekstenzije. Obremenitveno testiranje je potrdilo oslabljeno funkcijo palca. Klinična slika je nakazovala napredovalo rizartrozo.

    Zastavljen je bil celostni program fizioterapevtskega zdravljenja v trajanju 14 tednov. Uvodna faza je bila usmerjena v zmanjšanje bolečin in povrnitev gibalne funkcije. Izvajal se je širok spekter instrumentalnih tehnik, vključujoč visokenergijski laser, TECAR terapijo ter terapijo z udarnimi valovi. Komplementarno so se izvajale specialne manualne tehnike za izboljšanje gibljivosti  palca. Ob progresivnem izboljšanju klinčne slike, je vse pomembnejšo vlogo pridobivala terapevtska vadba, usmerjena v krepitev moči mišic podlakti, zapestja in dlani ter izboljšanje funkcionalnosti.

    Ob koncu zdravljenja je gospod Ivan poročal o skoraj popolni odpravi bolečin, izboljšani gibljivosti palca ter predvsem lažjem izvajanju vsakodnevnih opravil.

    Pravočasno ukrepanje lahko prepreči potrebo po kirurškem posegu in ohrani funkcionalnost roke. FOTO: Medicofit
    Pravočasno ukrepanje lahko prepreči potrebo po kirurškem posegu in ohrani funkcionalnost roke. FOTO: Medicofit

    Kako ohraniti funkcionalnost roke tudi v prihodnje

    Pri rizartrozi je dolgoročna prognoza zelo odvisna od zgodnjega prepoznavanja simptomov in vztrajnosti pri izvajanju rehabilitacijskega programa. Če se bolezen odkrije v začetni fazi in se pravočasno uvede individualno prilagojena terapija, je možno bistveno zmanjšati bolečine, izboljšati gibljivost in ohraniti funkcionalnost sklepa še vrsto let.

    Bolniki, ki se vključijo v celostno obravnavo, kot jo omogoča klinika Medicofit, pogosto poročajo o izboljšani kakovosti življenja, večji samozavesti pri opravilih in zmanjšani potrebi po protibolečinskih zdravilih. Rehabilitacija se po zaključku intenzivne terapije pogosto nadaljuje v obliki samostojne vadbe, ki jo pacient izvaja doma z natančnimi navodili fizioterapevta.

    Pomemben del dolgoročnega uspeha je vzdrževanje mišične moči v predelu palca in podlakti, kar preprečuje ponovni pojav bolečin in pridruženih simptomov.

    Naročite se na fizioterapevtsko zdravljenje rizartroze v kliniki Medicofit.

    Naročnik oglasne vsebine je Medicofit

    PromoPhoto
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Lumbago: vzroki, simptomi in zdravljenje bolečin v križu

    Nenadna bolečina v križu vas lahko ujame pri vsakdanjih opravilih. Zakaj ne mine sama od sebe in zakaj jo je nujno pravočasno obravnavati?
    Promo Delo 30. 9. 2025 | 08:58
    Preberite več
    PromoPhoto
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako prepoznati in zdraviti vnetje Ahilove tetive?

    Bolečina v predelu nad peto je lahko eden prvih znakov vnetja Ahilove tetive. Kaj narediti, da preprečimo zaplete in ohranimo mobilnost?
    Promo Delo 23. 9. 2025 | 09:27
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Revmatoidni artritis: kaj je in kako vpliva na vaše sklepe

    Revmatoidni artritis povzroča kronično vnetje sklepov, ki lahko brez ustreznega zdravljenja vodi v trajne deformacije in izgubo funkcije.
    Promo Delo 16. 9. 2025 | 12:49
    Preberite več
    Kultura  |  Film & TV
    Slovo

    Poslovil se je Blaž Kutin

    Nagrajeni scenarist, pisatelj in režiser je živel je med Ljubljano in Berlinom.
    Zdenko Matoz 6. 10. 2025 | 11:05
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    Clippers in Steve Ballmer

    Škandal pred Dončićevim pragom pretresa ligo NBA

    Nedovoljene sponzorske pogodbe grožnja za sedmega najbogatejšega zemljana Steva Ballmerja. V središču afere zvezdnik LA Clippers Kawhi Leonard.
    Nejc Grilc 5. 10. 2025 | 07:10
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Tragedija v hribih

    Gorski reševalci: Spreletel nas je srh v obliki krika 'plaz'

    Kraj reševalne akcije je v spremstvu ministra za notranje zadeve Boštjana Poklukarja obiskal tudi njegov hrvaški kolega Davor Božinović.
    6. 10. 2025 | 06:17
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Nepričakovana sprememba na vrhu slovenskih smučarskih skokov

    Borut Meh se poslavlja od položaja predsednika zbora in odbora za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo pri SZS.
    Miha Šimnovec 6. 10. 2025 | 10:20
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Rizartroza: možni vzroki in rehabilitacija artroze palčevega sklepa

    Artroza osnovnega sklepa palca povzroča bolečine in okorelost. Ne odlašajte – zgodnje zdravljenje pomeni boljše okrevanje.
    Promo Delo 7. 10. 2025 | 09:06
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Zakaj bi čakali več kot 600 dni, če vam ni treba?

    Kako gibanje, preventiva in dodatno zdravstveno zavarovanje PRVA Zdravje pomagajo k hitrejšemu okrevanju in mirnejši prihodnosti.
    Promo Delo 2. 10. 2025 | 13:18
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Gorenjska banka z novo podobo krepi svojo strateško usmeritev

    V digitalni dobi bančništvo nikoli ne spi – Gorenjska banka ob svoji 70-letnici vstopa v prenovljeno vizualno podobo in uporabniško izkušnjo znamke.
    Promo Delo 3. 10. 2025 | 09:04
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Novi Mercedes-Benz CLA: doseg do 792 km in hitro polnjenje

    Najnaprednejši električni avto v svojem razredu navdušuje z izjemnim dosegom, 800-voltno tehnologijo, vrhunsko učinkovitostjo in trajnostno notranjostjo.
    Promo Delo 3. 10. 2025 | 10:01
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Analiza kapitalskega trga

    Denar za naložbe: sta lahko drugi blok ali Dars v lasti državljanov?

    Slovenija je pred nekaj velikimi infrastrukturnimi zalogaji, ki bi se lahko delno financirali s prihranki državljanov.
    Karel Lipnik 7. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Igor Štemberger, Ilirika

    Država mora podpreti privlačne produkte

    Eden od signalov, da se v EU in pri nas dogajajo pozitivne spremembe, so novi varčevalni programi na kapitalskih trgih, pravi Igor Štemberger, lastnik Ilirike.
    Marjana Kristan Fazarinc 7. 10. 2025 | 05:45
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Varčevanje za starost

    Kako do finančno brezskrbnejše starosti

    Zgodnejši začetek varčevanja za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje je ključen za doseganje želenih rent ob optimizaciji mesečnih vplačil.
    Marjana Kristan Fazarinc 7. 10. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Zeleni prehod

    Energetski sektor nadaljuje pot razogljičenja

    Zeleni prehod zahteva pospešeno elektrifikacijo v vseh sektorjih. Cilj je 32-odstotna do leta 2030.
    Marjana Kristan Fazarinc 4. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več

    fizioterapijaMedicofitrehabilitacijakineziologijaRizartrozaartroza
    Premium
    Kultura  |  Ocene
    Neksus

    Ustvarili smo svojega nadzornika

    Hararijeva najnovejša knjiga Neksus dopolnjuje vsa dela, v katerih je že opisoval razvoj informacij skozi zgodovino sveta in njihove stranpoti.
    7. 10. 2025 | 09:14
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Dvoletna pogodba

    Trikratni MVP lige NHL podaljšal sodelovanje z Edmonton Oilers

    Connor McDavid je po podaljšanju pogodbe ohranil povprečno letno plačo v višini 12,5 milijona dolarjev oziroma 10,7 milijona evrov.
    7. 10. 2025 | 08:33
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    ZDA

    Trump v mestih pod vodstvom demokratov grozi z izrednimi razmerami

    Ameriški predsednik Donald Trump je v luči preteklih napotitev nacionalne garde napovedal možnost uvedbe izrednih razmer v mestih pod vodstvom demokratov.
    7. 10. 2025 | 08:15
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Obletnica

    Dve leti po usodnem 7. oktobru: komemoracije v Izraelu, bombe v Gazi

    Po Izraelu potekajo spominski shodi, prebivalstvo zahteva izpustitev talcev. Danes se v Egiptu nadaljujejo pogajanja.
    7. 10. 2025 | 07:21
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Analiza kapitalskega trga

    Denar za naložbe: sta lahko drugi blok ali Dars v lasti državljanov?

    Slovenija je pred nekaj velikimi infrastrukturnimi zalogaji, ki bi se lahko delno financirali s prihranki državljanov.
    Karel Lipnik 7. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    ZDA

    Trump v mestih pod vodstvom demokratov grozi z izrednimi razmerami

    Ameriški predsednik Donald Trump je v luči preteklih napotitev nacionalne garde napovedal možnost uvedbe izrednih razmer v mestih pod vodstvom demokratov.
    7. 10. 2025 | 08:15
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Obletnica

    Dve leti po usodnem 7. oktobru: komemoracije v Izraelu, bombe v Gazi

    Po Izraelu potekajo spominski shodi, prebivalstvo zahteva izpustitev talcev. Danes se v Egiptu nadaljujejo pogajanja.
    7. 10. 2025 | 07:21
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Analiza kapitalskega trga

    Denar za naložbe: sta lahko drugi blok ali Dars v lasti državljanov?

    Slovenija je pred nekaj velikimi infrastrukturnimi zalogaji, ki bi se lahko delno financirali s prihranki državljanov.
    Karel Lipnik 7. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Iz mesta na vas za zdravje ljudi

    Maja Križaj je specialistka splošne medicine, poklica, ki v Sloveniji vzbuja ogromno pozornosti zaradi kritičnega pomanjkanja v že tako podhranjeni panogi.
    Promo Delo 6. 10. 2025 | 08:40
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Sistem SPOT, pametno mesto za vaš posel

    S podporo sistema SPOT od prvega podjetniškega navdiha do uspešnega poslovanja na domačem ali globalnem trgu.
    Promo Delo 6. 10. 2025 | 09:15
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Brez skrbi tudi v najhujši zimi: ogrevanje prihodnosti je tukaj

    Toplotna črpalka z vključenim zavarovanjem je naložba v toplino in varnost doma, saj združuje udobje, prihranek energije in brezskrbnost za prihodnost.
    Promo Delo 3. 10. 2025 | 10:39
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Razpis za predsednika uprave SDH

    Promo Delo 3. 10. 2025 | 08:19
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Zakaj izbrati mleko in mlečne izdelke z znakom »izbrana kakovost – Slovenija«?

    Na trgovskih policah je ponudba mleka in mlečnih izdelkov ogromna. Mleko prihaja iz različnih držav, s seboj pa prinaša različno kakovost in svežino.
    Promo Delo 1. 10. 2025 | 09:26
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Težka industrija in napete razmere na trgu: kdaj bo naslednji cenovni šok?

    V zadnjih letih je slovenski trg električne energije podvržen hitrim spremembam, ki so posledica geopolitičnih dogodkov in strukturnih premikov v evropskem energetskem sistemu.
    Promo Delo 3. 10. 2025 | 09:27
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Družina iz Zagreba že 30 let premaguje svetovno konkurenco (video)

    To je zgodba, ki že več kot tri desetletja navdihuje in premika meje v svetu stomatologije. Postala je družinska pripoved o trdem delu, predanosti in iskreni skrbi za dobrobit pacienta. Spoznajte kliniko Ortoimplant DENTAL SPA v Zagrebu.
    Promo Delo 6. 10. 2025 | 08:59
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    RECEPT

    Boljše zeljne solate še niste jedli

    Zeljna solata ima zagotovo posebno mesto med Slovenci, zato vas bomo tokrat razveselili z različico, ki smo ji podlegli na grškem večeru.
    Odprta kuhinja 7. 10. 2025 | 08:32
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Glive, ki varujejo stavbe in čistijo zrak (podkast)

    Promo Delo 6. 10. 2025 | 14:22
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Ekonomija pod žarometi 2025: ideje, trendi in izzivi prihodnosti

    Dogodek, ki povezuje stroko, gospodarstvo in družbo v iskanju rešitev za jutri.
    Promo Slovenske novice 6. 10. 2025 | 09:21
    Preberite več

