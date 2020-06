Rjav storž na brezi

Največji luksuz domovanja je razkošno zelenje, ki ga obdaja. Vidic Leon

»Mami, veš, kako si smešna! Kot en majhen otrok!« je dejala hči, ki je že prečila otroška leta in zakorakala v zgodnje najstništvo. Trenutek prej me je enako vzhičeno, a prav potihoma opomnila, da je na našo brezo pridrobencljala veverica, zdaj pa se je čudila mojemu veselju.Bili so epidemija, karantena, delo in šola na domu, zunaj pa deževen, turoben in mrzel dan, za povrhu je še pihalo. To drobceno bitjece pa si je v vsem tem izbralo slabo olistano brezo, ki jo je že dodobra zajedel mah, in na njej izpostavljeno vejo ter se pritrdila nanjo kot kakšen lepo oblikovan rjav storž.Sedela je tam kot pripeta in nerazumno kljubovala nalivu, vetru, tu in tam se je zdelo, da jo mrzla sapa najmanj za ped nagiba zdaj v eno, zdaj v drugo stran. A je vztrajala z repom navzgor ob telescu. In skupaj z njo tudi jaz, z otroškim veseljem v očeh in spominom na čase, ko naju je z mamo večkrat presenetila v tivolskem drevoredu s starimi kostanji.Na dni, ko je s košatih in obdarjenih lesk našega vrta pod Rožnikom začela nositi ravno prav zrele plodove ter nas, če ji nismo pravočasno sledili, prikrajšala za njihovo zobanje s kamnom v rokah. Zgodilo se je, da je v svoje dupline znosila vse do zadnjega lešnika. Kot v posmeh pa pustila tiste, ki so jih navrtali črvi.Veverica, ki je prišla na obisk k ljudem, zaprtim v karanteno, je po petih, morebiti desetih minutah, kaj pa vem, kako je tekel čas, spremenila obliko. S sprednjima tačkama se je začela gladiti po glavi in nato po repu, ki ga je medtem vidno namočilo.To je nekajkrat ponovila, potem pa se očitno odločila, da je spomladansko čiščenje končano. Obrnila je smer in se po vejah in vejicah drevja in grmičevja izgubila v parku med bloki. Opazovalko pa vnovič zabetonirala v prepričanju, da je največji luksuz, ki ga premore domovanje, razkošno zelenje, ki ga obdaja.