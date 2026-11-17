Britanski igralec Robert Pattinson, ki bo po napovedih Amazon MGM Studios postal novi filmski James Bond in tako prevzel eno najbolj prepoznavnih vlog v zgodovini svetovne kinematografije, je že prejel dobrodošlico svojega predhodnika. Prek videa mu je namreč čestital nekdanji Bondov igralec George Lazenby, ki je slavnega tajnega agenta upodobil v filmu V službi njenega veličanstva (On Her Majesty's Secret Service) iz leta 1969. Lazenby je novemu igralcu namenil posebno videočestitko, v kateri ga je pozdravil v »najbolj ekskluzivnem klubu na svetu«. Ob tem mu je svetoval, naj v novi vlogi predvsem uživa, ter se pošalil z navezavo na enega najbolj znanih Bondovih izrekov iz svojega filma: »To se drugemu tipu nikoli ni zgodilo« (This never happened to the other fellow). George Lazenby ...