Izvor besede robot skriva precej preprosto, skorajda garaško zgodovino

Robotizacija prodira v vse pore našega življenja, kar dokazuje tudi nedavno odprtje distribucijskega in proizvodnega centra za robotske sisteme v Kočevju. Robote srečujemo že na vsakem koraku: doma nas razbremenjujejo robotski sesalniki in kosilnice, na spletu nas usmerjajo klepetalni roboti, v restavracijah nam hrano pripeljejo strežni roboti, v bolnišnicah pa robotska tehnologija aktivno pomaga zdravstvenemu osebju.

Čeprav danes besedo robot povezujemo z visoko tehnologijo in napredkom, njen izvor skriva precej preprosto, skorajda garaško zgodovino. Izraz je pred dobrim stoletjem prvi uporabil češki pisatelj Karel Čapek v svoji drami R. U. R., skoval pa ga je njegov brat Josef Čapek. Poimenovanje je izpeljano iz besede robota v pomenu »težko delo, tlaka, garanje«. Ta literarni neologizem je hitro zakrožil po svetu in postal splošno sprejet izraz.

V Čapkovi drami želijo roboti človeštvo razbremeniti vsega težaškega dela. Ko prevzemajo vse od fizičnega dela do vojskovanja, človek izgubi smisel in začne v svojem udobju propadati. Zgodba doseže vrhunec z uporom robotov, ki iztrebijo svoje človeške stvarnike, sklene pa se z žarkom upanja, saj v dveh najnovejših robotih vzklijejo človeška čustva, s čimer postaneta Adam in Eva nove civilizacije.

Stoletje kasneje se zdi, da Čapkova fikcija postaja resničnost. Stroje poskušamo naučiti empatije in čustvovanja, medtem ko sami, ujeti pred razne zaslone, postajamo vse bolj mehanski, otopeli in pogosto delujemo kot robotsko programirani.

***

Rubrika nastaja v sodelovanju z ZRC SAZU (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša), avtorica: dr. Tanja Mirtič