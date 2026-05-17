Rockovski velikani ustavili gradnjo kičastega nebotičnika ob Temzi

Sveža zgodba iz Londona je dokaz, da agresivne novogradnje niso problem samo revnejših ljudi, ki lahko le nemočno opazujejo, kako nekdo z veliko denarja spreminja urejene mestne četrti v nekakšen zabaviščni park kičastih nebotičnikov.

Na južnem bregu reke Temza ob mostu Battersea si je gradbeni investitor Rockwell Property zamislil gradnjo stometrske stolpnice z 29 nadstropji. S svojim projektom je pričakovano razjezil mnoge lokalne prebivalce, a verjetno ni razmišljal, da so med njimi tudi izredno vplivni in bogati posamezniki. BritanskiGuardian namreč poroča, da so se gradnji velikanske stavbe uprli Mick Jagger, Eric Clapton, Felicity Kendal (igralka), Harry Hill (komik) …

82-letni Jagger, ki ime eno od domovanj na severnem bregu Temze že od začetka šestdesetih let, kar velja tudi za njegovega kolega Keitha Richardsa, je dejal, da stolp »nima smisla« in da je »popolnoma napačen na vseh ravneh«.

Slavni pevec skupine The Rolling Stones je marca za The Chelsea Citizen povedal, da »že dolgo živi na tem območju in da ga skrbi, kaj se bo zgodilo. Če bodo res zgradili to stolpnico, bi lahko prišlo do gradnje še več visokih stavb, kar bi za vedno spremenilo ta čudoviti del reke Temze«.

Škoda mestni krajini

Podobnih misli je legendarni kitarist Eric Clapton. Opozoril je, da bi v primeru odobritve načrtov »tudi drugi lahko brezskrbno gradili stolpe ob reki« in dodal, da »investitorjev ne zanima, kaj si kdo misli. Gre jim samo za denar«.

Pri podjetju Rockwell Property so sprva predlagali celo gradnjo 34-nadstropnega stolpa s 142 stanovanji, kar so kasneje zmanjšali na 110 stanovanj, vključno s 54 cenovno dostopnimi stanovanji, s podzemno garažo in mešanico poslovnih prostorov. Investitor trdi, da projekt rešuje »nujno potrebo po novih, visokokakovostnih stanovanjih« v Londonu.

Zdaj je lokalna oblast zavrnila načrte za gradnjo. Navedli so, da ima projekt »prekomerno višino in obseg ter da predstavlja nesprejemljivo in neskladno preobrazbo lokacije, ki bi znatno škodovala prostorskemu značaju«.

Po osemdnevni javni obravnavi je inšpektorica Joanna Gilbert dejala: »Predlog bi škodoval značaju mestne krajine v več pogledih iz različnih smeri in različnih razdalj.« Predstavniki investitorja so se že pritožili: »Pri kakovosti nismo sklepali kompromisov. Zraven sodelujejo svetovno znani arhitekti iz biroja Farrells, zato smo zelo razočarani, saj bi bil to odličen dodatek k londonskemu obzorju.«

Kljub temu inšpektorica ostaja neomajna: »Načrt ni zgleden, izjemen ali prepoznaven, le visok. Ne bi krasil londonskega obzorja, ampak bi se na tej lokaciji zdel tuj in osamljen, kar bi škodovalo prostorski ureditvi.«