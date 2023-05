Na Svetih Višarjah že ogromno slovenskih navijačev

Primož Roglič se bo danes nekaj pred 18. uro podal na lov na 26 sekund razlike do Gerainta Thomasa. Le nekaj nižja je številka, ki, ne v sekundah, pač pa odstotkih, označuje najstrmejša odseka klanca na 7,3 kilometrov dolgem vzponu na Svete Višarje. 22-odstotna sta, prvi pri prvem kilometru in drugi pri 6,5 kilometra. Celotna pot kronometra je sicer dolga 18,6 kilometra.

»Prvi del etape se nežno vzpenja, drugi del pa se brutalno postavi pokonci,« je zapisal Miroslav Cvjetičanin, ki bo razplet odločilne etape Gira tudi danes spremljal v živo na delo.si.

Preboj čez tovrstne »zidove« je za povprečnega nedeljskega kolesarja nekaj, kar je onkraj znanih zakonov fizike. In vendar bo danes ob kronometrski poti gotovo tudi veliko nedeljskih kolesarjev, navijačev Gira in Rogliča.

Resda sama pot na Svete Višarje sicer za kolesa danes ni dostopna, tako da bo nekaj tovrstne ikonografije s kolesarskih dirk manjkalo.

Navijači bodo Rogliča na vrhu Svetih Višarij pričakali tudi z ogromnim transparentom. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Organizator Gira d'Italia na tekmi tik onkraj naše zahodne meje kajpak pričakuje več tisoč glasnih navijačev tudi iz Slovenije, ki si bodo ob 18,6 kilometra dolgi progi slovenskega kolesarskega junaka v mislih že slikali v trenutno najbolj zaželeni barvi, v italijanskem odtenku rožnate. Veliko jih je že tam.

Vozovnic za prevoz z gondolo do Svetih Višarij že dolgo ni več, pošle so hitro po začetku prodaje. A jih je bilo več kot deset še dopoldan naprodaj na dobri stari Bolhi.

Po pričakovanjih bodo srečneži z vozovnicami, ki so v Rogliča vseskozi verjeli in jih kupili pravočasno, na Svete Višarje prišli brez pretirane gneče, saj bodo razporejeni v časovne skupine.

Ob povratku to ne bo več aktualno: seveda pričakujejo, da bodo po končanem kronometru vsi naenkrat želeli priti v dolino, a bodo prednost takoj po koncu tekme imeli udeleženci, kolesarji in ekipe. Kajpak je mogoče pot opraviti tudi peš, a zahteva do tri ure.

Začetek kronometra je bil sicer ob 11.30, najboljši bodo na vrsti nekaj pred 18. uro. Roglič ob 17.11. V cilju jih pričakujejo po približno 40 minutah kolesarjenja. Kronometer bo potekal skozi cel dan.

Radio Slovenija je v pogovorih s prvimi navijači že poročal, da so nekateri opremljeni kar z armafleksi in kartami za tarok. Slovenci so kupili več kot polovico razpoložljivih vozovnic.

Točke, ki so na prizorišču na voljo navijačem, so sicer omejene. Na začetku vzpona le na nekaj prvih sto metrov, potem pa šele na zadnji del vzpona pred Svetimi Višarjami. Na preostalem delu vzpona dostop ne bo omogočen, saj je prostora premalo.