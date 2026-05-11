Roj čebel na vašem vrtu? Brez panike!

Te dni se vam lahko zgodi, da postanete statisti v sila dramatičnem filmskem prizoru, kot ga vidite na zgornji fotografiji: mirno sedite na vrtu (čisto lahko tudi sredi mesta) in najprej zaslišite nenavadno brenčanje, potem se nebo za trenutek skoraj stemni, zrak pa napolni vrtinec tisočev kril. A čebelarji opozarjajo, da rojenje praviloma ni znak napadalnosti, temveč naraven način razmnoževanja čebelje družine. Čebele so takrat običajno precej bolj zaposlene same s sabo kot z ljudmi – če jim le pustimo dovolj miru in ne začnemo panično mahati z rokami.

Prvi napotek čebelarja Vlada Avguština je: Ostanite mirni! Rojenje je naraven način razmnoževanja čebelje družine. Del čebel z matico zapusti panj in si išče novo bivališče. Tak roj se pogosto začasno usede na vejo, ograjo, fasado ali drugo mirno mesto, dokler izvidnice ne najdejo primernega novega doma.

»Čeprav je prizor lahko zelo glasen in na prvi pogled zastrašujoč, roj praviloma ni nevaren. Čebele v roju niso napadalne, saj nimajo zalog hrane, ki bi jih branile. Kljub temu jih ne vznemirjamo, ne škropimo z vodo ali insekticidi, ne mahamo z rokami in jih ne poskušamo odstranjevati sami,« pravi svetovalec za tehnologijo čebelarjenja.

Avguštin svetuje, da se je najbolje roju mirno umakniti, otrokom in hišnim ljubljenčkom preprečiti dostop ter poklicati lokalnega čebelarja ali Čebelarsko zvezo Slovenije, kjer pomagajo poiskati usposobljenega čebelarja za varno odstranitev roja. »Čebelar bo roj običajno pobral brez škode za ljudi in čebele«. Tudi tu pa je pravzaprav najbolj pomembna števila 112, kjer vas direktno povežejo s pristojnim oziroma dežurnim čebelarjem.

Čebele najpogosteje rojijo spomladi in v začetku poletja, običajno med aprilom in junijem. Torej - zdaj!