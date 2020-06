Rolling Stonesi proti Donaldu Trumpu: Ne moreš vedno dobiti, kar hočeš

Številni glasbeniki prepovedali svojo glasbo

Trump v Tulsi prejšnji konec tedna: to bi lahko bilo zadnjič, da je v njegovi navzočnosti zvenela katera koli skladba tandema Jagger-Richards.

»Vrednote bratstva, za katero se je Luciano Pavarotti zavzemal v svoji karieri, niso združljive s svetovno vizijo Donalda Trumpa,« je pred leti sporočila umetnikova vdova in pozvala, da njegovih posnetkov v Trumpovi predvolilni kampanji ne predvajajo.

Že mogoče, da Donald Trump vedno dobi, kar hoče, a tokrat utegne biti drugače. Britanska rock skupina Rolling Stones že več let poskuša preprečiti, da bi na njegovih predvolilnih nastopih vrteli njihovo glasbo, zdaj pa so mu zagrozili s tožbo. To bi lahko bilo zadnjič, da je Trump v svojih kampanjah uporabljal katero koli skladbo tandema Jagger-Richards, je pred dvema dnevoma za revijo Rolling Stone povedal predstavnik skupine. »Zadnjič« naj bi bilo prejšnji vikend na predvolilnem zborovanju v Tulsi, v zvezni državi Oklahoma, kjer se je spet vrtela njihova uspešnica You Can't Always Get What You Want.Odvetniki skupine so skupaj z organizacijo za glasbene pravice BMI Trumpovi kampanji poslalo opozorilo. Če bodo še naprej uporabljali glasbo benda, jih čaka sodna pot. Stonesi so se pritoževali že med Trumpovo prvo predsedniško kampanjo pred štirimi leti, ko je bila na predvolilnih zborovanjih ena najbolj priljubljenih skladb prav njihova klasika iz leta 1969 You Can't Always Get What You Want (Ne moreš vedno dobiti, kar hočeš). Med drugim jo je bilo slišati tudi na nacionalni republikanski konvenciji julija 2016 v Clevelandu.Čeprav je kampanja pridobila splošno dovoljenje za predvajanje, je glasbena skupina javno povedala, da Trumpa ne podpira, in zahtevala, naj nemudoma preneha uporabljati njihove pesmi. Kot je za različne medije povedal Jagger, je skladba na političnih shodih dokaj nenavadna, saj gre za nekakšno balado o drogah v Chelsei. Še bolj nerazumljivi so bili razlogi za izbiro balade Rollingov Heart of Stone za inavguracijski koncert, ob kateri je Trump večer pred izvolitvijo s soprogo stopil mimoLincolnovega spomenika.Na političnih zborovanjih v ZDA sicer organizatorji ne potrebujejo dovoljenja glasbenikov za predvajanje njihovih pesmi, če pri organizacijah za avtorske pravice (dve vodilni sta, denimo, Ascap, American Society of Composers, Authors and Publishers, in BMI, Broadcast Music Incorporated) pridobijo ustrezno licenco. Trumpova kampanja ima sicer dovoljenje za javno izvajanje več kot 15 milijonov glasbenih del v repertoarju BMI, a obstaja odločba, po kateri BMI izključi glasbena dela iz licence, če avtor ali založnik nasprotujeta njihovi uporabi. BMI je prejel tak ugovor od Rolling Stonesov in Trumpovo kampanjo obvestil, da so dela benda odstranjena iz licence, vsakršna nadaljnja uporaba skladb pa bo pomenila kršitev pogodbe z BMI.A Rolling Stones niso edini, ki so Trumpu prepovedali predvajanje njihove glasbe. Družina pokojnega pevca Toma Pettyja je izdala odredbo o prekinitvi soglasja, potem ko je bila v Tulsi uporabljena njegova pesem I Won't Back Down (Ne bom se predal). »Tom Petty nikoli ne bi hotel, da se njegova pesem uporablja v sovražni kampanji. Rad je zbliževal ljudi.«Kanadski glasbenik Neil Young je bil eden prvih, ki je leta 2018 posvaril Trumpa, ko je na nekem zborovanju zaslišal svojo pesem Rockin' in the Free World, čeprav je vnaprej povedal, da ne dovoli predvajanja. Na Trumpov volilni štab pa so se z zahtevo, da ne uporablja njihovih pesmi, pred leti obrnili že Adele, R.E.M., Rihanna, Elton John, Aerosmith, Queen pa so za svojo znamenito skladbo We Are The Champions zapisali, da ne želijo, da spremlja katero koli politično razpravo ali politična stališča v katerikoli državi.Pred leti se je oglasila tudi Pavarottijeva družina iz Italije. Arijo Nessun Dorma iz Puccinijeve opere Turandot v Pavarottijevi izvedbi so zelo pogosto predvajali na Trumpovih predvolilnih srečanjih, a »vrednote bratstva, za katero se je veliki tenor zavzemal v svoji karieri, niso združljive s svetovno vizijo Donalda Trumpa«, je sporočila umetnikova vdova in pozvala, da izvedbe v kampanji ne predvajajo.