Rop v Louvru izpeljali amaterji, ne kriminalna združba, pravi pariška tožilka

Pariška tožilka Laure Beccuau je v nedeljo dejala, da rop kronskih draguljev v muzeju Louvre najverjetneje ni izpeljala organizirana kriminalna združba, temveč so zanjo odgovorni manjši prestopniki, poroča Guardian. Vsaj en zločinec je še vedno na prostosti.

Pri 37-letnem moškem in 38-letni ženski, ki so ju obtožili v soboto, gre za par z otroki. Kot je povedala tožilka za francoski radio Frenchinfo, sta oba sta zanikala kakršnokoli vpletenost ter dodala, da moški ni želel podati izjave. Moškega so obtožili organizirane kraje in kriminalnega združevanja, njegovo partnerko pa sostorilstva pri organizirani kraji in kriminalnem združevanju.

Pariška tožilka Laure Beccuau je razrkrila, da so v dvižni lestvi našli DNK dveh obtožencev. FOTO: Stephane De Sakutin/AFP

Par so aretirali, ko so našli sledi njune DNK v košari na transportni lestvi, ki so jo tatovi uporabili med ropom. Kot je povedala tožilka, so v košari lestve našli pomembne dokaze DNK, ki moškega povezujejo s tatvino. Našli so tudi sledi DNK njegove partnerke, a te bi lahko tja prišle tudi prek stika z osebo ali predmetom. Dodala je, da bo treba zadevo preiskati.

Po tožilkinih besedah ima moški kazensko evidenco z 11 prejšnjimi obsodbami, večinoma zaradi tatvine.

Tudi dvojica moških, ki ju je policija aretirala najprej, sta stara znanca policije zaradi tatvin. Eden od njiju in 37-letni moški sta bila tudi soudeležena v kraji, za katero sta bila leta 2015 v Parizu tudi obsojena, je še povedala tožilka.

Trojico, ki so jo v minuli teden aretirali skupaj s parom, je policija izpustila brez obtožnice.

Dragocenega nakita iz 19. stoletja, katerega vrednost je ocenjena na 88 milijonov evrov, še vedno niso našli. Preiskovalci preučujejo vse možnosti, tudi prodajo nakita na črnem trgu.