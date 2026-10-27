Roparja, ki je pojedel za 680.000 evrov uhanov, spoznali za krivega

Porota na Floridi je Jaythana Gilderja spoznala za krivega ropa in velike tatvine, potem ko je ropar zaslovel z nenavadnim poskusom, da bi ušel roki pravice. 32-letnik je namreč, ko je prišla polcija, poskušal pojesti dokazno gradivo in je dobesedno pogoltnil naropane uhane prestižne draguljarne Tiffany v vrednosti okoli 690.000 evrov.

Gilder je s prevaro pridobil dostop do dragocenih uhanov, nato pa zagrabil par s 4,86 karati diamantov, vreden okoli 143.000 evrov, in par s kar 8,10 karati diamantov, vreden dobrih 547.000 evrov, »proti zaposlenemu uporabil silo« ter se pognal v beg iz zlatarne, poroča New York Post.

Z videoposnetkov policijskih kamer je nato razviden najbolj nenavaden del tega neposrečenega roparskega podviga. Prikazujejo namreč policiste, ki so nekoliko kasneje Gilderja ustavili na cesti in mu skušali preprečiti, da bi požrl dokaze. Niso bili uspešni. Niti na telesu osumljenca niti v avtomobilu niso našli ukradenega nakita, zato so ga obdolžili zgolj upiranja aretaciji, ne pa tudi ropa in tatvine.

Usodno napako je storil Gilder, ki je v zaporu sam od sebe vprašal paznike, ali ga bodo obdolžili tudi tega »kar je v mojem želodcu«. Zaradi izjave so ga poslali na slikanje, ki je v njegovem prebavnem traktu razkrilo dragocenosti. Skoraj dva tedna je preležal v bolnišnici, preden so uhani našli pot iz njegovega telesa. Uhane je mojster zlatar verige Tiffany nato dobro očistil, še poroča New York Post.

Gilderju, ki je v zaporu menda potožil, da bi bilo bolje, če bi nakit vrgel skozi okno avtomobila, bodo kazen izrekli sedmega decembra.