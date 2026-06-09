Rosvita Toplak: Ženske rojevamo, moški ubijajo

Ko Rosvita Toplak govori o življenju, ne govori o uspehu, funkcijah ali priznanjih. Čeprav bi lahko. Po izobrazbi je pravnica, odvetnica z mednarodnimi izkušnjami, ena redkih slovenskih pravnic z licenco za zastopanje pred Mednarodnim kazenskim sodiščem, ženska, ki je obiskala več kot 80 držav sveta in svoje znanje posveča tudi pomoči najranljivejšim. Toda ko jo vprašamo, kaj bi rada prebrala o sebi, je njen odgovor presenetljivo preprost.

»Rada bi prebrala, da sem srečen človek.«

V teh nekaj besedah se skriva življenjska filozofija, ki jo spremlja že od otroštva. Podedovala jo je po materi, ženski, ki je znala tudi v najtežjih okoliščinah najti razlog za optimizem. Če je nekdo preživel nesrečo, je rekla: dobro, da je preživel. Če je umrl, je našla uteho v misli, da ga ni doletelo življenje v hudih posledicah. Prav ta sposobnost obračanja pogleda proti svetlobi je postala tudi Rosvitina življenjska drža.

A njena zgodba je mnogo več kot osebna pripoved o sreči. Je zgodba ženske, ki se že desetletja zavzema za enakopravnost spolov, opozarja na nasilje nad ženskami in se ne boji odpirati tem, o katerih drugi pogosto molčijo. Govori o patriarhatu, oblasti, veri, vojnah in družbi, v kateri živimo, brez olepševanja in brez strahu pred neprijetnimi resnicami.

Posebej jo pretresajo zgodbe žensk, ki so bile med vojnami žrtve spolnega nasilja, in prav njim posveča del svojega mednarodnega delovanja. Tudi zato dobro ve, kako velik je razkorak med zakoni in vsakdanjim življenjem žensk. Kot primer izpostavlja Albanijo, državo z napredno zakonodajo na področju enakopravnosti spolov, kjer pa nasilje nad ženskami ostaja resen družbeni problem.

V obsežnem intervjuju za Onoplus Rosvita Toplak spregovori tudi o svojem zasebnem življenju, družini, ljubezni, moških, slovenskih ženskah, ki jih izjemno ceni, ter o nenavadnem življenjskem cilju – prepričana je namreč, da bo živela kar 116 let. Vabljeni k branju.