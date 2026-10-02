Tudi Rusija mu je zaprla vrata: odpovedani koncerti v Sankt Peterburgu

Ameriški raper Kanye West, ki nastopa pod imenom Ye, je ostal tudi brez dveh načrtovanih koncertov v Sankt Peterburgu. Organizator Say Agency je potrdil, da nastopov 10. in 11. oktobra v Gazprom Areni ne bo, kupcem vstopnic pa bodo denar začeli vračati 12. oktobra.

Usoda koncertov je bila sicer negotova že več tednov, saj organizatorji niso jasno potrdili, ali bodo nastopi izvedeni. Gazprom Arena je avgusta sporočila, da z organizatorjem ni sklenila pogodbe o najemu stadiona, zato koncertov na tem prizorišču ne bi bilo mogoče izvesti. Say Agency je takrat vztrajala, da koncerta še nista odpovedana.

Načrtovanim nastopom je nasprotovalo tudi rusko zunanje ministrstvo. Njegova tiskovna predstavnica Marija Zaharova je koncerte označila za nesprejemljive zaradi Yejevih preteklih izjav in dejanj, povezanih z Adolfom Hitlerjem. Ruski politik Nikolaj Novičkov je pozval tudi k preiskavi ameriškega glasbenika in odpovedi koncertov, poroča britanski časnik The Guardian.

Promocija albuma

Ye je bil v zadnjih letih zaradi svojih izjav in dejanj deležen kritik ter odpovedi nastopov tudi v drugih državah. V Združenem kraljestvu mu je bila aprila zavrnjena možnost vstopa v državo, zaradi česar so bili odpovedani njegovi načrtovani nastopi na londonskem festivalu Wireless. Britanske oblasti so odločitev utemeljile z njegovimi preteklimi antisemitskimi izjavami in dejanji.

A težave je imel tudi v Franciji. Njegov načrtovani junijski nastop v Marseillu je bil aprila prestavljen, potem ko je francoski notranji minister razmišljal o možnostih, da bi mu nastop prepovedali.V Italiji pa so oblasti njegov načrtovani nastop na festivalu Pulse of Gaia v Reggio Emilii prepovedale. Ye bi moral nastopiti julija, vendar je prefekt Salvatore Angieri po obravnavi vprašanj javnega reda in varnosti koncert ustavil. Pri odločitvi so bili upoštevani tudi pomisleki lokalne judovske skupnosti in možnost protidemonstracij, piše Reuters. A vsi koncerti niso bili povsod odpovedani. Nastopal je v Turčiji, na Nizozemskem, v Gruziji, Albaniji, na Portugalskem in v Kazahstanu. Aprila je imel tudi večji koncert v Los Angelesu, prvi večji nastop v ZDA po več kot petih letih.

Ye medtem nadaljuje promocijo svojega 12. samostojnega albuma Bully, ki je izšel marca. Po dosedanjih napovedih ima načrtovane še nastope v ZDA in Indoneziji.