Ruski pogovori o pomembnih stvareh

Ruski šolarji, ki so pred tednom dni prav tako začeli novo šolsko leto, se privajajo na novosti, s katerimi poskuša Kremelj utrjevati domoljubje med najmlajšimi državljani. Učenci morajo vsak teden poslušati rusko himno in opazovati dvigovanje tribarvne zastave, na novo so napisani zgodovinski učbeniki za srednješolce. Vse to so, je opozorila organizacija Amnesty International, nevarni poskusi indoktrinacije prihodnjih generacij.

Da bo tudi v šolskih klopeh vse pogosteje navzoča vladna interpretacija vojne v Ukrajini, so lahko šolarji občutili že prvi šolski dan, ki ga v Rusiji praznujejo kot dan znanja. Predsednik Vladimir Putin se je srečal s 30 učenci iz različnih oblasti in v nagovoru opisal Ruse kot nepremagljiv narod. V Kremlju so srečanje z mlado generacijo opredelili kot lekcijo v okviru predmeta, ki bi ga lahko prevedli kot Pogovori o pomembnih stvareh.

Vladimir Putin se vse bolj zanima za izobraževanje. FOTO: Sputnik/Reuters

Tudi ta naj bi bil del pouka vsak teden, njegov cilj je spodbujati domoljubje, vendar vsebinsko ni natančno opredeljen, zato imajo učitelji kljub vsemu možnost, da v tem času obravnavajo različne tematike, so za neodvisni ruski spletni portal Meduza, ki deluje v Rigi, povedali učitelji. Ena izmed njih, poimenovali so jo s psevdonimom Elena, je povedala, da ponedeljkove »pogovore« izrabijo za pripravo kvizov, čestitke za rojstni dan in druga opravila, čeprav je takšno početje tvegano, saj ga lahko hitro opazijo drugi učitelji in starši. »Za zdaj,« je dejala učiteljica, »nas nihče ne sili, da hodimo na ekskurzije v Osrednji muzej velike domovinske vojne, vendar je vse, kar država pripravlja za šolarje, usmerjeno v to.«

Prava zgodovinska lekcija

Šola je bila dolgo zunaj interesnega polja Kremlja, a to se je spremenilo ob protestih zaradi zaprtja opozicijskega voditelja Alekseja Navalnega, kot so poročali pri agenciji AP. Takrat se je tudi oblast vprašala, kaj se dogaja v glavah mladih. »Šola je pomemben mehanizem vzgoje ljudi, podrejenih državi,« je za omenjeno agencijo dejal Nikolaj Petrov, gostujoči raziskovalec na nemškem inštitutu za mednarodne in varnostne zadeve. Zato se je Kremelj začel bolj posvečati otrokom, je dodal.

V Kremlju so srečanje z mlado generacijo opredelili kot lekcijo v okviru predmeta, ki bi ga lahko prevedli kot Pogovori o pomembnih stvareh. FOTO: Sputnik/Reuters

To, da bo mladina pravilno razumela dogajanje, poskušajo doseči tudi z novimi učbeniki. V zgodovinskem za srednješolce sta poslej poglavji, v katerih pojasnjujejo (in upravičujejo) priključitev Krimskega polotoka ter »posebno vojaško operacijo«, kakor v Kremlju imenujejo napad na Ukrajino. Poglavje o slednji se začne s citatom Putinovih besed: »Mi nismo začeli sovražnosti, ampak jih poskušamo končati.« Za destabilizacijo razmer v Rusiji krivijo Zahod, ki da širi tudi »neprikrito rusofobijo«.

»Učbenik prikriva resnico in izkrivlja dejstva o velikih kršitvah človekovih pravic in vojnih zločinih ruske vojske nad Ukrajinci,« je opozorila Anna Wright iz organizacije Amnesty International. »Indoktrinacija otrok v ranljivi fazi njihovega razvoja je ciničen poskus izkoreninjenja ukrajinske kulture, dediščine in identitete ter kršitev pravice do izobraževanja.«

Medtem v Rusiji pripravljajo nove zgodovinske učbenike za mlajše otroke, ki jih bodo uvedli prihodnje šolsko leto, že letos pa bodo preverjali, kaj so se naučili srednješolci. Vprašanja o spopadih so namreč del novega maturitetnega izpita iz zgodovine. Od 1. septembra praktični del samoobrambe in prve pomoči vključuje tudi spoznavanje različnih vrst orožja, predavanja o informacijski vojni in nevarnostih ekstremističnih skupin.

Učenci v Harkovu so to šolsko leto začeli v učilnicah, urejenih v prostorih podzemne železnice. FOTO: Sergey Bobok/AFP